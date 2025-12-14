जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चीलों का झुंड मंडरा रहा है, क्या कोई बड़ी आपदा आने वाली है?

प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में हुई एक घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. वायरल वीडियो और तस्वीरों को देखकर लोगों के मन में एक अनहोनी की डर कायम हो गया है.

प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में हुई एक घटना सोशल मीडिया पर एक बार फिर वायरल हो रही है. इसे लेकर तरह-तरह की चिंताएं जताई जा रही हैं. वायरल वीडियो और तस्वीरों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हर असामान्य घटना आस्था, रहस्य और परंपरा को लेकर नई चर्चाओं को जन्म देती है. जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक पक्षी को उड़ते हुए देखकर सोशल मीडिया पर कई सवाल उठ रहे हैं. कई लोग इसे प्राचीन भविष्यवाणियों और स्थानीय मान्यताओं से जोड़ रहे हैं. कुछ इसे दैवीय संकेत मान रहे हैं, जबकि अन्य इसे भविष्य में आने वाली परेशानियों का संकेत या चेतावनी बता रहे हैं.

जगन्नाथ धाम में गरुड़ का वीडियो वायरल हो गया

हाल ही में जगन्नाथ मंदिर के ऊपर उड़ते हुए एक चील का वीडियो सामने आया है, जिससे कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. लोग इन अटकलों को हिंदू पौराणिक कथाओं, स्थानीय मान्यताओं और भविष्य के संकेतों से जोड़ रहे हैं. ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वायरल वीडियो में सैकड़ों पक्षी नीले चक्र के चारों ओर चक्कर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं. भविष्य मलाईका एक भविष्यवाणी ग्रंथ है जिसे 1400 के दशक में भगवान जगन्नाथ के मार्गदर्शन में ओडिशा के पांच संतों (जिन्हें पंचसखा भी कहा जाता है) द्वारा लिखा गया था. मूल रूप से ताड़ के पत्तों पर लिखी गई यह पुस्तक भविष्य से संबंधित अप्रत्याशित और रहस्यमय घटनाओं का वर्णन करती है. इसमें कलियुग के अंत और सत्ययुग के आरंभ का भी वर्णन है.



पक्षियों का आगमन प्राकृतिक आपदा का संकेत है

भविष्य मलाइका ग्रंथ के अनुसार, मंदिर के ध्वजदंड पर चील जैसे पक्षी का बार-बार दिखना किसी प्राकृतिक आपदा या युद्ध जैसी बड़ी आपदा का संकेत हो सकता है. यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि चील की सुरक्षा अन्य पक्षियों को मंदिर के ऊपर उड़ने से रोकती है. कुछ लोग मंदिर के ऊपर चीलों का मंडराना अशुभ मानते हैं, जबकि अन्य इसे शुभ मानते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि कई भक्त चीलों को भगवान विष्णु के पर्वतीय चील से जुड़ा पवित्र पक्षी मानते हैं. वायरल वीडियो के आधार पर, उनका मानना ​​है कि ये पक्षी मंदिर के लिए शुभ संकेत और आशीर्वाद लाते हैं.



मंदिर प्रशासन ने क्या कहा?

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मंदिर प्रशासन ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि यह पूरी तरह से प्राकृतिक घटना है और इसका किसी भविष्यवाणी या धार्मिक संकेत से कोई संबंध नहीं है. मंदिर अधिकारियों के अनुसार, खुले वातावरण, समुद्र के निकट होने और प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण ऐसे पक्षियों का दिखना आम बात है. हालांकि, इस घटना ने लोगों के बीच सदियों पुरानी मान्यताओं, शगुन और संकेतों की परंपरा और नीले चक्रों के रहस्य को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है. जहां कई भक्त इस घटना को मंदिर की दिव्यता से जोड़ रहे हैं, वहीं विशेषज्ञ इसे प्रकृति की एक सामान्य घटना मानते हैं

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गोचर और लोक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.