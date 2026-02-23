FacebookTwitterYoutubeInstagram
PM Modi Israel Visit Update: 9 साल बाद इजरायल यात्रा करेंगे पीएम मोदी, जानें किन अहम मुद्दों पर होगी बात

Weather Update: दिन में चुभती धूप बढ़ा रही है गर्मी! दिल्ली-एनसीआर से यूपी-बिहार तक, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

महाराष्ट्र: अमरावती में भीषण हादसा, 70 फीट गहरी खाई में गिरी पिकअप वैन, 5 की मौत, कई घायल

Holashtak 2026: होलाष्टक से पहले कर लिये ये विशेष उपाय तो कभी खत्म नहीं होगा पैसा, घर में बनी रहेगी सुख शांति और समृद्धि

Harsh Truths: जीवन की 7 कठोर सच्चाइयां जो अक्सर लोगों को बहुत देर से समझ आती हैं, सक्सेस का मूलमंत्र हैं ये

विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना की शादी आखिरकार हो गई कंफर्म, एक्टर ने खुद दी खुशखबरी, नाम दिया 'VIROSH'

Homeधर्म

धर्म

शरीर के इन हिस्सों पर मौजूद है बर्थ मार्क तो लकी हैं आप, कम प्रयास से ही मिलती है सक्सेस और पूरे होते हैं सपने

समुद्र शास्त्र के अनुसार शरीर के कई हिस्सों पर मौजूद जन्मचिह्न यानी बर्थमार्क केवल लकी लोगों में होते हैं. ये बर्थ मार्क सक्सेस और मनचाही तमन्ना पूरी होने का संकेत देते हैं क्योंकि ये चिन्ह ऊपर वाला बनाकर भेजता है जो उसके लकी होने का संकेत होता है.

Latest News

Ritu Singh

Updated : Feb 23, 2026, 08:04 AM IST

शरीर के इन हिस्सों पर मौजूद है बर्थ मार्क तो लकी हैं आप, कम प्रयास से ही मिलती है सक्सेस और पूरे होते हैं सपने

A birthmark on this part of the body is considered auspicious

क्या आपके शरीर पर जन्मचिह्न है? तो यह सिर्फ एक निशान नहीं, बल्कि आपके स्वभाव, भाग्य, धन, रिश्तों और जीवन संघर्षों का संकेत हो सकता है. प्राचीन भारतीय सामुद्रिक शास्त्र में जन्मचिह्नों को पिछले जन्मों के कर्म और वर्तमान जीवन के संकेत से जोड़ा गया है. कुछ निशान सौभाग्य का प्रतीक माने जाते हैं, जबकि कुछ जीवन में चुनौतियों और संघर्षों की ओर इशारा करते हैं. तो चलिए जानें शरीर के किन हिस्सों पर मौजूद चिन्ह लकी माने जाते हैं और उसका क्या लाभ मिलता है.

सीने पर जन्मचिह्न -करिश्माई और लोकप्रिय व्यक्तित्व का संकेत

यदि आपके सीने पर जन्मचिह्न है, तो शास्त्रों के अनुसार आप बेहद हंसमुख और पॉजिटिव सोच वाले होते हैं और मुश्किल हालात में भी लोगों को प्रभावित कर लेते हैं. ऐसे लोग लेखन, संगीत या बोलने की कला में रुचि रखते हैं औरशब्दों की ताकत से प्रसिद्धि मिल सकती है. साइकोलॉजी में भी करिश्माई व्यक्तित्व को सोशल सक्सेस से जोड़ा जाता है, जो इस शास्त्रीय मान्यता से मेल खाता है.

चेहरे पर जन्मचिह्न- भाग्य, पैसा और पहचान का योग

यदि किसी के चेहरे पर जन्मचिह्न है तो माना जाता है कि ऐसे लोग क्रिएटिव और टैलेंटेड होते हैं. ये लोग करियर में अलग पहचान बनाते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के योग इनका बहुत प्रबल होत है.  ये यात्रा और नए अनुभव को पसंद करने वाले होते हैं. ये लोग स्वभाव से चंचल और लक्ष्य पूरा करने के बाद शांत रहते हैं. शोध बताते हैं कि क्रिएटिव लोग यात्रा और नए अनुभवों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं.

कंधे पर जन्मचिह्न-जिम्मेदार लेकिन गुस्सैल स्वभाव

अगर किसी के कंधे पर जन्मचिह्न है तो ऐसे लोग समस्याओं का हल खुद ढूंढते हैं और ऐसे लोगभावनाएं शेयर कम करते हैं. हालांकि ये थोड़े स्वभाव से गुस्सैल होते हैं और ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते. कई बार गुस्से का असर इनके करियर पर पड़ता है लेकिन कई बार इनका जोशिला स्वभाव इनको ऊंची पोस्ट भी दिलाता है. ये लोग इमोशनल इंटेलिजेंस होते हैं और यही वजह है कि इनको सफलता तेजी से मिलती है.

पैरों पर जन्मचिह्न- यात्रा, व्यापार और लग्जरी लाइफ का संकेत

अगर पैरों पर जन्मचिह्न है तो ऐसे लोगो घूमने के शौकीन होते हैं और इनका शौक पूरा भी होता है क्योंकि ये अपने पाथ और करियर को भी इसी फील्ड में बना लेते हैं. ये लोग लक्ष्य पाने में एक्टिव रहते हैं और निवेश, व्यापार और मार्केटिंग में सफलता इनकी तय होती है.  ये एक बार जो ठान लेते हैं पूरा कर के मानते हैं और यही वजह है कि ये जो चाहते हैं पा ही लेते हैं. ये लोग बिजनेस और सेल्स प्रोफेशन में मोबाइल और ट्रैवल-लविंग लोग अधिक सफल देखे गए हैं.

पीठ पर जन्मचिह्न- सौभाग्य और तेज़ तरक्की का योग

जिन लोगों के पीठ पर जन्मचिह्न होता है वो बहुत ही प्रभावशाली और खुले विचारों वाले माने जाते हैं. साफ बोलने वाले होता हैं  इसलिए  लोग पसंद भी इन्हें करते हैं. इन्हें कम प्रयास में बड़ी सफलता मिल जाती है. इनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और अच्छे दोस्त और नेटवर्क बनाते हैं. जिससे इनके काम कभी रुकते नहीं और इनके मददगार बहुत होते हैं. सामुद्रिक शास्त्र में पीठ पर जन्मचिह्न को लकी साइन माना गया है.

जन्मचिह्न और कर्म का कनेक्शन

शास्त्रों के अनुसा जन्मचिह्न पिछले जन्म के कर्मों का संकेत हो सकते हैं. अच्छे कर्म शुभ निशान देते हैं वहीं अधूरे कर्म जीवन में चुनौतियां लाते हैं. जन्मचिह्न सिर्फ स्किन मार्क नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक संकेतों का मिश्रण हैं. इन्हें वैज्ञानिक भविष्यवाणी नहीं बल्कि परंपरागत व्यक्तित्व संकेत माना जाना चाहिए. असली जीवन सफलता कर्म, निर्णय और मेहनत पर निर्भर करती है. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

