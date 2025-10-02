Karva Chauth: 9 या 10 अक्टूबर किस दिन रखा जाएगा करवाचौथ का व्रत और क्या है चंद्रोदय का सटीक मुहूर्त?

करवा चौथ पति-पत्नी के बीच प्रेम और बंधन का प्रतीक एक पारंपरिक हिंदू व्रत है. इस दिन पूजा-अर्चना और चंद्र दर्शन के बाद व्रत को खोला जाता है. करवा चौथ 9 या 10 अक्टबूर किस दिन रखा जाएगा, चलिए जान लें.

करवा चौथ एक पारंपरिक हिंदू व्रत है जो पति-पत्नी के बीच प्रेम के अटूट बंधन का प्रतीक है. कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाने वाला यह व्रत विवाहित महिलाएँ सूर्योदय से चंद्रोदय तक अपने पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य और कल्याण की कामना करते हुए उपवास रखती हैं. भक्तगण भगवान गणेश, करवा माता और चंद्रमा की पूजा करते हैं और चंद्र दर्शन के बाद पति द्वारा पत्नी को जल अर्पित करने के बाद व्रत का समापन होता है.



करवा चौथ का व्रत किस दिन रखना है

पंचांग के अनुसार, इस वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर 2025 को रात्रि 10:54 बजे से प्रारम्भ होकर 10 अक्टूबर 2025 को शाम 7:38 बजे समाप्त होगी. अतः करवा चौथ 10 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा.

पूजा करने का शुभ मुहूर्त

करवा चौथ के दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 5:57 बजे से 7:11 बजे तक रहेगा, जिससे विवाहित महिलाओं को अनुष्ठान पूरा करने के लिए कुल 1 घंटा 14 मिनट का समय मिलेगा.

करवा चौथ पूजा और चंद्रोदय का समय

पूजा मुहूर्त: शाम 5:57 बजे - शाम 7:11 बजे तक

चंद्रोदय समय: रात्रि 8:13 बजे

करवा चौथ का महत्व

करवा चौथ के महत्व का वर्णन वामन, नारद और पद्म पुराण सहित कई पुराणों में मिलता है. ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से सुख-समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और यह पति-पत्नी दोनों की आयु में वृद्धि करता है. पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखने की परंपरा सतयुग से चली आ रही है. त्रेता युग में इक्ष्वाकु, पृथु और हरिश्चंद्र जैसे राजाओं ने यह व्रत रखा था और द्वापर युग में पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी इस व्रत का पालन किया था.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

