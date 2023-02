Aaj ka Panchang 9 February: जानिए आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त-दिशाशूल और राहुकाल, ये रहा गुरुवार का पंचांग

डीएनए हिंदीः Aaj Ka Panchang 9 February 2023: गुरुवार, 8 फरवरी 2023, माघ, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है. चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजुमदार से विस्तार से जानते हैं आज का पंचांग

आज का पंचांग (9 फरवरी 2023 दिन गुरुवार)

• तिथि (Tithi): कृष्ण चतुर्थी

• नक्षत्र (Nakshatra): उत्तर फाल्गुनी

• करण (Karna): बव

• पक्ष (Paksha): कृष्ण पक्ष

• योग (Yoga): सुकर्मा

• दिन (Day): गुरुवार

सूर्य और चंद्रमा की गणना (9 फरवरी 2023 दिन गुरुवार)

• सूर्योदय (Sun Rise): 06:44:25 AM

• सूर्यास्त (Sun Set): 18:05:42

• चन्द्र राशि (Moon Sign): कन्या

• चंद्रोदय (Moon Rise): 09:15:01 PM

• चंद्रास्त (Moon Set):09:04:16 AM

• ऋतु (Season): शिशिर

हिंदू महीना और साल (9फरवरी 2023 दिन गुरुवार)

• शक संवत (Shaka Samvat): 1944 शुभकृत

• विक्रम संवत (Vikram Samvat): 2079

• माह पूर्णिमांत (Month Purnimanta): फाल्गुन

• माह अमांत (Month Amanta): माघ

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurt, Thursday 9 February 2023)

राहु कालं: 01:55:006 PM to 03:18:38 PM

यंमघन्त कालं : 06:57:25 AM to 08:20:57 AM

गुलिकालं: 09:44:29 AM to 11:08:001 AM

आज 9 फरवरी 2023 दिन गुरुवार का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurt)

अभिजीत मुहूर्त- 12:09:00 PM to 12:53:00 PM



