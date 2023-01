Types Of Marriage: शास्त्रों में 8 तरह के विवाह का है जिक्र, जानें सबसे उत्तम और निम्न कोटी की शादी कौन सी है

शास्त्रों में आठ तरह के विवाह का मिलता है जिक्र, ऐसी होती है सबसे उत्तम और सबसे

डीएनए हिंदी: Types Of Marriage - सनातन धर्म में विवाह मतलब सात जन्मों का रिश्ता, सात फेरे और सात वचन. शास्त्रों में 16 संस्कारों में से एक विवाह (Shubh Vivah) को भी एक पवित्र संस्कार माना जाता है. कहा जाता है संस्कार से अंतःशुद्धि होती है और शुद्ध अंतःकरण में ही दांपत्य जीवन Happy Married Life) सुखमय व्यतीत हो पाता है. शास्त्रों के अनुसार विवाह आठ (8 Types Of Marriage) प्रकार के होते हैं. जिसे ब्रह्म, दैव, आर्श, प्राजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस और पिशाच विवाह कहा जाता है. इन सभी आठ विवाह में से ब्रह्म विवाह को ही उत्तम माना जाता है (Best Marriage in Dharm Shastra), बाकि प्राजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच विवाह को बेहद अशुभ माना जाता है. चलिए जानते हैं शास्त्रों में वर्णित इन आठ प्रकार के विवाह के बारे में.

ब्रह्म विवाह

शास्त्रों के अनुसार, अच्छे शील स्वभाव व उत्तम कुल के वर से कन्या का विवाह उसकी सहमति व वैदिक रीति से करना ब्रह्मा विवाह कहलाता है. इस तरह के विवाह में वर व वधु से किसी तरह की जबरदस्ती नहीं होती. यह विवाह कुल व गोत्र का विशेष ध्यान रखकर शुभ मुहूर्त में किया जाता है.

देव विवाह

शास्त्रों के अनुसार, यज्ञ में सही प्रकार से कर्म करते हुए ऋत्विज को अलंकृत कर कन्या देने को देव विवाह कहा जाता है. इसमें कन्या की सहमति से उसे किसी उद्देश्य, सेवा, धार्मिक कार्य या मूल्य के रूप में वर को सौंपा जाता है.

आर्ष विवाह

शास्त्रों के अनुसार, धर्म के लिए वर से एक या दो जोड़े गाय और बैल के लेकर कन्या को पूरे विधि विधान से उसे सौंपना आर्ष विवाह कहलाता है. यह विवाह ऋषि विवाह से संबंध रखता है.

प्रजापत्य विवाह

शास्त्रों के अनुसार, जब पूजन के बाद पिता ये कहते हुए कन्या दान करते हैं कि ‘तुम दोनों एक साथ गृहस्थ धर्म का पालन करो’ तो इस विवाह को प्रजापत्य विवाह कहा जाता है. याज्ञवल्क्य के अनुसार इस विवाह से उत्पन्न संतान अपनी पीढ़ियों को पवित्र करने वाले होते हैं.

असुर विवाह

शास्त्रों के अनुसार जब कन्या के पिता या परिवार को धन या अन्य संपत्ति देकर मनमर्जी से कन्या को ग्रहण किया जाता है, तो उसे असुरी विवाह कहते हैं. इस तरह के विवाह में कन्या की मर्जी या नामर्जी का ध्यान नहीं रखा जाता.

गांधर्व विवाह

शास्त्रों के अनुसार जब कोई कन्या या वर आपसी इच्छा से विवाह करते हैं, तो उसे गांधर्व विवाह कहा जाता है. जिसे वर्तमान में प्रेम विवाह कहा जाता है.

राक्षस विवाह

शास्त्रों के अनुसार जब कन्या से मारपीट करते हुए उसका जबरदस्ती अपहरण कर उससे विवाह किया जाता है, तो वह राक्षसी विवाह कहते हैं. त्रेता युग में रावण ने सीता के साथ इसी तरह के विवाह का प्रयास किया था.

पिशाच विवाह

शास्त्रों के अनुसार जब भी कोई कन्या सोई हुई, नशे में मतवाली या मानसिक रूप से कमजोर हो और उसकी इस स्थिति का लाभ उठाकर ले जाना और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर विवाह करना पिशाच विवाह कहलाता है. धर्म शास्त्रों में इस विवाह को सबसे निम्न कोटि का विवाह बताया गया है.

