Feng Shui: घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली लाते हैं ये 8 फेंगशुई पौधे, जानिए किस दिशा में लगाना देगा शुभफल

Feng Shui Plants: फेंगशुई का पौधा लगाने से घर में सकारात्मकता आती है और सुख-समृद्धि बनी रहती. यहां जानिए इसके बारे में..

डीएनए हिंदीः आजकल लोग बतौर फैशन अपने घरों की सजावट पौधों (Houseplants) के जरिए कर रहे है. घर में पौधे लगाने के कई फायदे हैं, इससे आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है. साथ ही, यह सेहत के लिए लाभकारी भी साबित होता है (Lucky Plants). लेकिन, क्या आप जानते हैं घर में रखे जाने वाले कुछ पौधों का बहुत महत्व होता है. घर में फेंगशुई (Best Feng Shui Indoor Plants) का पौधा लगाना शुभ माना जाता है. इससे घर में धन समृद्धि और संपदा का वास बना रहता है. इनमें से कुछ प्लांट ऑफिस के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं. वहीं, कुछ फेंगशुई पौधों से घर मे सकारत्मकता आती है और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है ( Plant For Money or Happiness). चलिए जानते है इन पौधों के बारे में.

लकी बांस (Lucky Bamboo)

लकी बांस के चारों ओर लाल रिबिन बांधकर रखना चाहिए. इससे अग्नि, पृथ्वी, जल, लकड़ी और धातु के बीच संतुलन बना रहता है. लकी बांस घर के लिए सबसे अच्छा माना जाता है.लकी बांस के डंठल का भी अलग-अलग महत्व है. आठ डंठल वाला पौधा धन को आकर्षित करता है. वहीं, पांच डंठल वाला पौधा रचनात्मकता को बढ़ावा देता है.

जेड प्लांट (Jade Plant)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जेड प्लांट की गोल पत्तियां अपने ओर धन आकर्षित करती है. इसलिए जेड प्लांट को धन रखने की जगह पर रखना चाहिए. इससे घर में बरकत बनी रहती है. इसके अलावा इससे स्वास्थ्य एवं संपदा भी बनी रहती है.

स्नेक प्लांट (Snake Plant)

ज्योतिष शास्त्र में स्नेक प्लांट का खास महत्व बताया गया है. घर में स्नेक प्लांट लगाने से सुख और समृद्धि का वास होता है. इसके अलावा स्नेक प्लांट को घर के स्टडी रूम में लगाने से भी काफी लाभ मिलता है. मान्यता है कि, इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है.

मनी ट्री (Money Tree)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में मनी ट्री लगाने से मां लक्ष्मी कृपा बनी रहती है जिसके प्रभाव से आर्थिक संकट भी दूर होते है. मनी ट्री को घर के आग्नेय कोण में लगाना चाहिए. इससे कभी भी धन की कमी नहीं रहती है. इस पौधे को पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाला पौधा माना जाता है.इसे बालकनी या घर के आंगन में ही लगाना चाहिए. भूलकर भी इसे घर के बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए.

पीस लिली (Peace Iily)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीस लिली नकारात्मकता को दूर कर घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है. इस पौधे की खास बात यह है कि इसे हवा शुद्ध करने वाला पौधा माना जाता है.

रबर प्लांट (Rubber Plant)

घर में रबर प्लांट लगाने से खुशहाली आती है. फेंगशुई के अनुसार ये पौधे धन को आकर्षित करते हैं साथ ही घर में सकारात्मकता को भी बढ़ाते हैं.

आर्किड (Orchid)

सफेद ऑर्किड बेडरूम को सजाने के लिए अच्छे होते हैं. फेंगशुई के अनुसार, घर में इसे लगाने से सकारात्मकता आती है. ऑर्किड से घर में प्यार की भावना पनपती है, ये पौधे रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. भाग्य को आकर्षित करने के लिए पैसे रखने की जगह पर बैंगनी रंग के ऑर्किड रखें. वहीं पीले रंग के ऑर्किड बेहतर स्वास्थ्य लाते हैं और गुलाबी ऑर्किड भी घर के लिए अच्छे माने जाते है.

साइट्रस प्लांट (Citrus Plant)

फेंगशुई में स्वास्थ्य और धन का प्रतीक माने जाने वाले साइट्रस प्लांट को घर के लिए बेहद शुभ माना जाता है. इसके लिए आप या तो बालकनी में छोटा नारंगी या नींबू का पेड़ लगा सकते हैं या आप इसे अपने घर के अंदर ऐसी जगह पर लगा सकते हैं जहां पर्याप्त अप्रत्यक्ष प्रकाश आता हो.

