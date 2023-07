Horoscope 2023: इन 6 शुभ योग के साथ हो रहा नए साल का आगाज, खुलेगी इन 5 राशियों की किस्मत

New Year Horoscope 2023: इस बार नए साल का शुभारंभ रविवार के दिन से हो रहा है. इस दिन छह योगों के संयोग बन रहा है. इन राशिय ों की खुल सकती है किस्मत

डीएनए हिंदीः साल 2022 में अब गिने चुने दिन ही रह गए हैं. यह साल शनिवार के दिन से शुरू हुआ था और इसका समापन भी शनिवार के दिन ही हो रहा है. अब नए साल (New Year 2023) यानी 2023 का शुभारंभ रविवार के दिन से हो रहा है. इसलिए इस साल रवि यानी सूर्य ग्रह (Surya Planet) का प्रभाव रहेगा. ज्योतिष शास्त्र ( Jyotish Shastra) के अनुसार जिन जातकों की कुंडली में सूर्य उच्च स्तर का होगा, उन्हें इस साल मान सम्मान की प्राप्ति होगी. इसके अलावा नए साल में छह योगों (6 Shubh Yog In New Year) का संयोग बन रहा है जो अत्यंत ही शुभ फलदायी साबित हो सकते हैं. चलिए जानते हैं नए साल के पहले दिन कौन कौन से योग का निर्माण हो रहा है और यह किन राशियों के लिए शुभ फलदायी होगा.

इन 6 योगों का हो रहा है निर्माण

नए साल के पहले दिन ही छह योगों में शिव योग, शश योग, सर्वार्थसिद्धि योग, सिद्धि योग और रवि योग का संयोग बन रहा है. रविवार को सूर्य देव का दिन माना जाता है और सूर्य देव को ग्रहों का देवता भी माना जाता है. इस बार नए साल का शुरुआत रविवार से हो रही है, इसलिए पूरे साल सूर्य का खास प्रभाव रहेगा. साथ ही नया साल सभी राशि के जातकों के लिए शुभदायी भी साबित होगा.

नए साल में इन राशियों की खुलेगी किस्मत

2023 के पहले दिन सूर्य ग्रह व बुध ग्रह बुध-धनु राशि में विद्यमान रहेंगे और शुक्र ग्रह व शनि ग्रह मकर राशि में रहेंगे. गुरु ग्रह मीन राशि में और चंद्र ग्रह के साथ राहु मेष राशि में रहेंगे व केतु ग्रह तुला राशि में विद्यमान रहेंगे.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों और राशि की यह स्थिति शुभकारक है. इससे खास तौर पर धनु, मकर, मीन, मेष, तुला राशि वालों के लिए प्रगति के द्वार खुलेंगे. इसके अलावा 1 जनवरी दिन रविवार को सूर्य, शनि ग्रह एवं वृहस्पति स्वराशि में विद्यमान रहेंगे. ऐसे में कोई ग्रह अगर स्वयं की राशि में होता है तो वह शुभ फल प्रदान करता है.

साल 2023 में छह ग्रहण का सयोंग

साल 2023 में छह ग्रहण का सयोंग बन रहा है. इसमें तीन सूर्य और तीन चंद्र ग्रहण होंगे.जिसमें से तीनों सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देंगे. इसके अलावा एक चंद्र ग्रहण नहीं दिखेगा यानी केवल दो चंद्र ग्रहण ही दिखाई देंगे.

