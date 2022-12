Expensive Zodiac Sign: इन 5 राशियों के लोग होते हैं अधिक खर्चीले, फिजूलखर्ची में उड़ा डालते हैं अपनी कमाई

इन 5 राशियों के लोग होते हैं अधिक खर्चीले

डीएनए हिंदी: Zodiac Sign People Who Spent Too Much Money: हर व्यक्ति पैसा इसलिए कमाता है, ताकि उसके परिवार में कभी भी किसी चीज की कमी न हो. ऐसे में व्यक्ति अपना पूरा जीवन अधिक से अधिक पैसा कमाने में लगा देता है. लेकिन कुछ लोग पैसा कमाने के साथ साथ खर्च भी बहुत करते हैं.

आज हम आपको ऐसे ही 5 राशियों (Zodiac Sign) के जातकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कमाते तो खूब हैं लेकिन सेविंग्स नहीं कर पाते. क्योंकि ऐसे लोग पैसे को हाथ का मैल समझते हैं (Expensive People Zodiac). ये लोग खूब ख़रीदारी करना पसंद करते हैं. इसके लिए कई बार ये लोग अपने बजट का भी ध्यान नहीं रखते. जिसकी वजह से ऐसे लोगों की सेविंग्स कम हो पाती है. तो चलिए जानते हैं कौन सी राशि के लोग होते हैं अधिक खर्चीले...

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के लोग पैसे खर्च करने के मामले में सबसे आगे होते हैं. इस राशि के जातक इतने खर्चीले होते हैं कि कई बार इन्हें यही पता नहीं होता कि जो वस्‍तुएं ये खरीद रहे हैं, वाकई में इसकी जरूरत है भी या नहीं. सब कुछ होने के बाद भी कई बार ये लोग फिजूलखर्ची करते हैं. मेष राशि के जातकों का अपना कोई बजट नहीं होता और न ही इन्‍हें यह पता होता कि इन्‍हें कितना खर्च करना चाहिए.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि का स्‍वामी सूर्य होने की वजह से इस राशि के जातकों को अपनी प्रतिष्‍ठा और सम्‍मान की बहुत परवाह होती है. ये लोग समाज में अपना नाम और सम्‍मान बनाए रखने के लिए दिखावे पर बहुत खर्च करते हैं. इस राशि के जातकों को खाने-पीने और गैजेट्स पर खर्च करना बहुत पसंद होता है. खर्च करने के साथ-साथ इस राशि के लोग पैसे से पैसा कमाने के बारे में हमेशा सोचा करते हैं. ऐसे में ये लोग अपना बजट देखे बिना ही कहीं भी पैसों का निवेश कर देते हैं. जिसकी वजह से इन्हें नुकसान सहना पड़ता है और इनके हाथ में कई बार कुछ भी नहीं बचता है.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों पर भी शुक्र का विशेष प्रभाव होता है, इसी वजह से इनका स्‍वभाव बेहद खर्चीला होता है. इस राशि के जातक हर वो चीज खरीद लेते हैं, जिनकी वो चाहत रखते है. वो चीज फिर चाहे कितना भी मूल्यवान न हो. ये लोग कहीं भी पैसा लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते कि इसमें इनका फायदा होगा या फिर नुकसान. इसके अलावा महंगी कार और महंगी घड़ियां इस राशि के लोगों के सबसे प्रमुख शौक होते हैं. लेकिन जल्‍द ही इनका मन इससे भी भर जाता है और फिर ये दूसरी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं.

मकर राशि (Capricornus)

मकर राशि के लोगों की यह खूबी होती है कि वे खुद से ज्‍यादा दूसरों को खुश करने में पैसे खर्च करना पसंद करते हैं. इनके हाथ से फालतू पैसे बहुत खर्च होते हैं. कई बार तो इनके पास खर्च का कोई हिसाब ही नहीं रहता और ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर इनका इतना पैसा किस जगह खर्च हुआ. ये लोग बेहद दयालू होते हैं, ऐसे में इनसे कोई मदद मांगता है तो भी ये ना नहीं कर पाते.

वृषभ राशि (Taurus)

वृष राशि के स्‍वामी भी श‍ुक्र होते हैं, इसलिए भौतिक सुविधाओं का उपभोग करना और विलासितापूर्ण जीवन जीना इस राशि के जातकों के स्‍वभाव में होता है. ऐसे में इन सुखों को भोगने के लिए ये उनकी कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं. इसके लिए वे अपने बजट का भी ख्याल नहीं रखते हैं. इनका जो मन करता है वह करते हैं और खुले हाथ से खूब खर्च करते हैं.

