Agni Panchak: 17 फरवरी से 5 दिन होंगे सबसे खतरनाक, जानिए अग्नि पंचक में क्या करें और क्या नहीं?  

When is Agni Panchak in February: 17 फरवरी से 5 दिन सबसे खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि इस दिन से अग्नि पंचक लग रहा है. चलिए जानें ये अग्नि पंचक कब लगता है और इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं.

When is Agni Panchak in February 2026

हिंदू पंचांग और ज्योतिष शास्त्र में पंचक को पांच अशुभ नक्षत्रों का समूह माना जाता है. ये नक्षत्र हैं धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती. जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में प्रवेश करता है, तब पंचक शुरू होता है. ज्योतिष में पंचक को सावधानी का समय माना जाता है, क्योंकि इस दौरान किए गए कार्यों में बाधा, हानि या विलंब ही नहीं कई बार दुर्घटनाओं की भी संभावना होती है.

पंचक के 5 प्रकार और उनका प्रभाव

ज्योतिष के अनुसार पंचक का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि यह सप्ताह के किस दिन शुरू हो रहा है:

रविवार से शुरू – रोग पंचक (स्वास्थ्य समस्याएं)

सोमवार से शुरू – राज पंचक (सत्ता, सफलता और लाभ का संकेत)

मंगलवार से शुरू – अग्नि पंचक (सबसे खतरनाक)

शुक्रवार से शुरू – चोर पंचक (चोरी और नुकसान का योग)

शनिवार से शुरू – मृत्यु पंचक (दुर्घटना और अनिष्ट का संकेत)

इन सभी में अग्नि पंचक को सबसे अशुभ और शक्तिशाली माना जाता है.

अग्नि पंचक 2026: तिथि और समय

पंचांग के अनुसार अग्नि पंचक की शुरुआत 17 फरवरी 2026, सुबह 09:05 बजे से होगी और 21 फरवरी 2026, शाम 07:07 बजे ये समाप्त होगा. यानी पंचक मंगलवार से शुरू हो रहा है इसलिए इसे अग्नि पंचक कहा जा रहा है और इसमें ऊर्जा ज्यादा होगी जो कई लोग संभाल नहीं पता हैं.

अग्नि पंचक क्यों माना जाता है खतरनाक?

ज्योतिष शास्त्र में अग्नि तत्व को ऊर्जा, विनाश और परिवर्तन का प्रतीक माना गया है. जब पंचक और अग्नि तत्व का संयोग होता है, तो इसे अस्थिरता और दुर्घटनाओं का सूचक माना जाता है.

कुछ ज्योतिषियों के अनुसार इस समय आग, दुर्घटना और तकनीकी खराबी की संभावना बढ़ती है और लोग आर्थिक निर्णयों में गलती कर देते हैं. वहीं भावनात्मक तनाव और विवाद बढ़ सकता है.

अग्नि पंचक में क्या नहीं करना चाहिए?

शास्त्रों और ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इन कार्यों से बचना चाहिए-

1. अग्नि से जुड़े बड़े कार्य

हवन, यज्ञ, अग्नि अनुष्ठान, फैक्ट्री- किचन में आग-बिजली से बच करे रहें. और अग्नि से जुड़ा कोई नया काम शुरू न करें.

2. नया निर्माण या गृह प्रवेश

छत निर्माण, मकान की नींव डालना या गृह प्रवेश वर्जित रहेगा

3. दक्षिण दिशा की यात्रा

लंबी दूरी की यात्रा से बचें. विशेषकर दक्षिण दिशा में यात्रा वर्जित मानी गई है

4. नए बिजनेस या प्रोजेक्ट की शुरुआत

नई नौकरी जॉइन करना या बड़ा निवेश या बिजनेस लॉन्च करने के फैसेले टाल दें.

अग्नि पंचक में क्या करना शुभ माना जाता है?

हालांकि पंचक को अशुभ माना जाता है, लेकिन कुछ कार्य शुभ होते हैं:

भगवान शिव और हनुमान की पूजा

मंत्र जाप और ध्यान

दान और सेवा कार्य

पुराने अधूरे कार्यों को पूरा करना

धार्मिक दृष्टि से पंचक का महत्व

पंचक को केवल डरावना समय नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण और संयम का काल माना गया है. यह समय व्यक्ति को सावधान, अनुशासित और आत्मिक रूप से जागरूक बनने की प्रेरणा देता है. अग्नि पंचक 2026 ज्योतिषीय दृष्टि से एक संवेदनशील समय है, जिसमें बड़े निर्णय और नए कार्य टालना बेहतर माना जाता है. हालांकि, यह डर का नहीं बल्कि सावधानी और आत्मचिंतन का समय है. सही पूजा, संयम और सकारात्मक सोच से इस अवधि को सुरक्षित और लाभकारी बनाया जा सकता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.