Astrology Secret: थाली में क्यों नहीं परोसनी चाहिए 3 रोटियां? वजह जान आप भी दोबारा नहीं करेंगे ये गलती

Astrology Secret: थाली में 3 रोटी के अलावा खाने पीने की कोई भी चीज तीन नहीं परोसनी चाहिए. इसके पीछे धार्मिक व वैज्ञानिक कारण भी है, यहां जानिए इसके बारे में...

डीएनए हिंदी: सनातन धर्म में कई ऐसी मान्यताएं हैं, जिनके पीछे कोई न कोई वाजिब वजह जरूर होती है, इसलिए इन मान्यताओं व परंपरओं को आज भी लोग मानते हैं और उनका पालन करते हैं. इसके अलावा कई ऐसे नियम भी हैं, जिनका पालन लोग आज भी करते हैं. दरअसल शास्त्रों में पूजा-पाठ, व्रत, त्यौहार, रोजमर्रा के जीवन जैसे सोने-जागने, खाने-पीने से लेकर उठने-बैठने तक के नियमों के बारे में जिक्र किया गया है. इसके अलावा भी कई बातों का वर्णन मिलता है, जिसमें से एक थाली में 3 रोटी परोसने के बारे में भी हैं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से...

थाली में क्यों नहीं परोसी जाती हैं एकसाथ 3 रोटियां? (Why 3 Rotis Are Not Served Together In Plate)

आपने अक्सर बड़े बूढ़ों के मुंह से ये कहते हुए सुना होगा कि थाली में तीन रोटी मत दो या तीन लड्डू, तीन पराठा, तीन सेब मत दो, यहां तक कि प्रसाद में भी कभी तीन फल चढ़ाने से मना किया जाता है. इन सभी के पीछे की वजह एक ही है. दरअसल थाली में 3 रोटी रखने का मतलब मृतक के भोजन के समान माना जाता है. क्योंकि अक्सर तेरहवीं संस्कार में आपने देखा होगा कि मृतक के लिए जो भोग निकालते हैं उसमें या तो 1 रोटी होती है या 3 रोटी रखी जाती है. इसलिए जीवित व्यक्ति के भोजन में 3 रोटियां या कोई भी चीज 3 नहीं परोसी जाती हैं.

यह भी पढ़ें- Punarjanam: आखिर क्यों व्यक्ति भूल जाता है अपना पिछला जन्म, पुरानी याददाश्त रहने पर होते हैं कई नुकसान

नंबर 3 को माना जाता है अशुभ (Number 3 Is Considered As Unlucky)

इसके अलावा खाने पीने की चीजों के मामले में 3 के अंक को अशुभ माना गया है. इतना ही नहीं पूजा-पाठ में भी 3 अंक को अशुभ माना जाता है. इसलिए सनातन धर्म में खाने-पीने की चीजों में तीन की संख्या में ना तो कुछ दिया जाता है और ना ही कुछ लिया जाता है. इसके अलावा पूजा या प्रसाद में भी कोई सामग्री 3 की संख्या में नहीं चढ़ाई जाती है.

यह भी पढ़ें - Vastu Tips: गलत दिशा में रखा डस्टबिन बनता है आर्थिक तंगी की वजह, यहां रखने से मिलते हैं शुभ परिणाम

क्या कहता है विज्ञान? (What Science Say)

वहीं विज्ञान की नजर में ऐसी कोई गिनती नहीं है लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए 1 कटोरी दाल, चावल और सब्जी के साथ 2 रोटी खाना पर्याप्त होता है और ऐसे में तीसरी रोटी खाने से मोटापा बढ़ता है व स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी होती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर