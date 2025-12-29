FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली सरकार का नया आदेश, आवारा कुत्तों की गिनती करेंगे स्कूलों के टीचर | ललित मोदी ने X पर पोस्ट के जरिए माफी मांगी, लिखा- मेरे बयान का गलत अर्थ निकाला गया, मैंने किसी को ठेस नहीं पहुंचाई, भारत सरकार का सम्मान करता हूं | उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक से पीड़िता की मां खुश, कहा- सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'टेस्ट से पहले उन्हें रणजी में कोचिंग करनी चाहिए...' पूर्व दिग्गज ने गौतम गंभीर को लेकर दिया बड़ा बयान

'टेस्ट से पहले उन्हें रणजी में कोचिंग करनी चाहिए...' पूर्व दिग्गज ने गौतम गंभीर को लेकर दिया बड़ा बयान

Paush Putrada Ekadashi Vrat Katha: 30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत

30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत

FMGE 2025: NBEMS ने खोली एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करने की विंडो, natboard.edu.in पर ऐसे करें अपडेट

FMGE 2025: NBEMS ने खोली एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करने की विंडो, natboard.edu.in पर ऐसे करें अपडेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
'धुरंधर' ही नहीं, इंडस्ट्री में पहले भी बनी हैं धमाकेदार Spy Thriller Movies; यहां देखें दिमाग को सन्न करने वाली 7 फिल्मों की लिस्ट

'धुरंधर' ही नहीं, इंडस्ट्री में पहले भी बनी हैं धमाकेदार Spy Thriller Movies; यहां देखें दिमाग को सन्न करने वाली 7 फिल्मों की लिस्ट

UPSC को 'समय की बर्बादी' बताने वाले PM के टॉप एडवाइजर खुद हैं हाईली एजुकेटेड, जानें संजीव सान्याल का करियर प्रोफाइल

UPSC को 'समय की बर्बादी' बताने वाले PM के टॉप एडवाइजर खुद हैं हाईली एजुकेटेड, जानें संजीव सान्याल का करियर प्रोफाइल

सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म

सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म

Homeधर्म

धर्म

2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा 

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ राशियों के लोग सफलता के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं. उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता और इन राशियों के लिए साल 2026 कई मायनों में भाग्यशाली होगा.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 29, 2025, 01:24 PM IST

2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा 

These are the 6 zodiac signs that will be on the path to success in 2026

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, 2026 कैसा रहेगा? किन राशियों के लिए भाग्य में बदलाव आएगा? बहुत से लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं. ज्योतिषियों के अनुसार, 2026 कई ग्रहों की प्रमुख चालों का वर्ष होगा. इस वर्ष, बृहस्पति और शनि जैसे प्रमुख ग्रहों की स्थिति कुछ राशियों के लिए बहुत शुभ रहेगी. विशेष रूप से, वर्ष के मध्य में बृहस्पति का कर्क राशि (उच्च राशि) में गोचर कई राशियों के भाग्य को उज्ज्वल करेगा . 2026 किन राशियों के लिए बहुत भाग्यशाली वर्ष होगा चलिए जानें.

2026 में मेष वाले सफलता की राह पर अग्रसर होंगे

मेष राशि वाले लोग नए साल में अपने लक्ष्य को हासिल किए बिना नहीं रह सकते. वे सफलता की राह पर अग्रसर होंगे. इसके लिए वे पूरे साल ऊर्जावान और उत्साही बने रहेंगे. ग्रहों की चाल भी उनके प्रयासों को अनुकूल परिणाम देगी. 2026 में मेष राशि वालों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा . यह साल आपके लिए बेहद दिलचस्प रहेगा. आप तेजी से आगे बढ़ेंगे और उन अवसरों का लाभ उठाएंगे जो आपने पहले गंवा दिए थे. इसके चलते आप पढ़ाई पर अधिक ध्यान दे पाएंगे और काम में समझदारी भरे फैसले ले पाएंगे. इससे यह साल आपके लिए सफलता का साल साबित होगा. लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले एक पल रुककर सोचें. क्योंकि एक छोटा सा विराम सब कुछ बदल सकता है.

वृषभ राशि वाले अपनी मेहनत से सफलता हासिल करेंगे

वृषभ राशि वाले नए साल में किसी से मदद की उम्मीद करने के बजाय अपनी मेहनत से सफलता हासिल करेंगे. उनकी सूझबूझ, प्रतिभा और प्रयास 2026 में उन्हें कामयाबी दिलाएंगे. साथ ही, इस साल वृषभ राशि वालों को ध्यान आकर्षित करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा. यह उन्हें स्वाभाविक रूप से मिलेगा, क्योंकि 2026 में परिस्थितियां उनके पक्ष में हैं. सही अवसर आपके सामने आएंगे. यह समय आपको नेतृत्व करने, विचारों को साझा करने, अवसर सृजित करने और खुद को प्रेरित करने का मौका देगा. इस साल आपका प्रभाव बढ़ेगा और मुश्किल समय में दूसरे लोग आपकी मदद के लिए आगे आएंगे.

कर्क राशि वालों का  व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली बनेगा

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वर्ष 2026 कर्क राशि के लोगों के लिए ' परिस्थिति बदलने वाला ' साबित हो सकता है.वर्ष के मध्य में, दिव्य गुरु बृहस्पति आपके अपने राशि चिन्ह, अर्थात् लग्न (प्रथम भाव) में प्रवेश करेगा. बृहस्पति यहां उच्च का होगा , जिससे 'हंस महापुरुष योग' बनेगा. इससे आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली बनेगा. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. अविवाहितों का विवाह होगा. संतानोत्पत्ति की इच्छा रखने वालों के लिए यह समय बहुत शुभ रहेगा.

तुला राशि वालों का  बिना ज्यादा मेहनत किए सूर्य की तरह चमकेगा
 
तुला राशि भी सफलता की राह पर चलने वाली राशि है. ये लोग चुपचाप काम करना पसंद करते हैं. ये वाहवाही बटोरने की बजाय सही काम करना प्राथमिकता देते हैं. इसलिए, 2026 में इनका जीवन बिना ज्यादा मेहनत किए सूर्य की तरह चमकेगा. शनि तुला की कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहा है और बृहस्पति वर्ष के मध्य में आपके दसवें भाव (कर्म स्थान) में प्रवेश करेगा ( उच्च दृष्टि में ). ये अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे. अदालती कामकाज में सफलता मिलेगी.नौकरी में पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को उच्च पद प्राप्त होगा.आपको व्यापार विस्तार के अवसर मिलेंगे. 2026 में इनकी योजनाबद्ध मेहनत और शांत परिश्रम का फल मिलना शुरू हो जाएगा. साथ ही, वरिष्ठों के सहयोग से काम आसान हो सकता है. दीर्घकालिक वित्तीय योजनाएँ भी फल देने लगेंगी. कुल मिलाकर, 2026 में तुला राशि वाले अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे.

वृश्चिक राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य के लिहाज से 2026 सबसे अच्छा वर्ष साबित हो सकता है.वर्ष के मध्य में बृहस्पति आपके नौवें भाव (शुभ भाव) में प्रवेश करेगा. बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि (आग्ना)और पांचवें भाव पर पड़ेगी. इनको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.नई नौकरी के ऑफर, जॉब में प्रमोशन, विदेश यात्रा के अवसर मिलेंगे.धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी.यह वर्ष विद्यार्थियों के लिए सफल रहेगा और उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे.

मीन राशि वाले  खुद पर संदेह करना छोड़ सफलता की राह पकड़ेंगे
 
मीन राशि वाले 2026 में अपने प्रयासों से सबको चौंका देंगे. वे स्पष्ट मन और कम उलझन के साथ सफलता की ओर हर कदम बढ़ाएंगे. चुपचाप सपने देखने के बजाय, वे उन्हें साकार करने के लिए काम करना शुरू करेंगे. इसके लिए वे बहुत मेहनत करेंगे. उनके रचनात्मक विचारों के कारण, छोटे व्यवसाय भी बड़े पैमाने पर बढ़ने लगेंगे. जीवन में एक और बड़ा बदलाव यह होगा कि ये लोग खुद पर संदेह करना छोड़ देंगे. जैसे ही वे अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना शुरू करेंगे, सब कुछ स्वाभाविक रूप से बदलने लगेगा.

ग्रहों के शुभ संकेत

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 2026 में बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर देश ही नहीं,  विश्व के लिए भी शुभ संकेत है. देश दुनिया में पिछले साल जैसा अनिष्टकारी और दुर्भाग्य पूर्ण घटानांए नहीं होंगी. ये साल पिछले साल की तुलना में बेहतर होगा, हालांकि 2027 तक ग्रहों और उसके बुरे प्रभाव का असर दुनिया पर रहेगा लेकिन 2025 से ये साल कुछ बेहतर जरूर होगा.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और स्वप्न शास्त्र के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
'धुरंधर' ही नहीं, इंडस्ट्री में पहले भी बनी हैं धमाकेदार Spy Thriller Movies; यहां देखें दिमाग को सन्न करने वाली 7 फिल्मों की लिस्ट
'धुरंधर' ही नहीं, इंडस्ट्री में पहले भी बनी हैं धमाकेदार Spy Thriller Movies; यहां देखें दिमाग को सन्न करने वाली 7 फिल्मों की लिस्ट
UPSC को 'समय की बर्बादी' बताने वाले PM के टॉप एडवाइजर खुद हैं हाईली एजुकेटेड, जानें संजीव सान्याल का करियर प्रोफाइल
UPSC को 'समय की बर्बादी' बताने वाले PM के टॉप एडवाइजर खुद हैं हाईली एजुकेटेड, जानें संजीव सान्याल का करियर प्रोफाइल
सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म
सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म
2025 में बिरयानी बनी रही बादशाह या किसी और स्ट्रीट फूड ने छीना ताज? ज़ोमैटो-स्विगी डेटा से भारत में टेस्ट ट्रेंड्स का खुलासा
2025 में बिरयानी बनी रही बादशाह या किसी और स्ट्रीट फूड ने छीना ताज? ज़ोमैटो-स्विगी डेटा से भारत में टेस्ट ट्रेंड्स का खुलासा
Microsoft के को-फाउंडर Bill Gates के तीनों बच्चों का क्या है प्रोफेशन? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां
Microsoft के को-फाउंडर Bill Gates के तीनों बच्चों का क्या है प्रोफेशन? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए खुलने जा रहा 'गोल्डन डोर', 2026 में पैसा बनाने और नई नौकरी का बन रहा सुपरयोग
इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए खुलने जा रहा 'गोल्डन डोर', 2026 में पैसा बनाने और नई नौकरी का बन रहा सुपरयोग
2026 में कब है मकर संक्रांति-महाशिवरात्रि, होली- नवरात्रि और दशहरा-दिवाली, पूरे साल के तीज-त्योहार का यहां देखें पंचांग और कलेंडर
2026 में कब है मकर संक्रांति-महाशिवरात्रि, होली- नवरात्रि और दशहरा-दिवाली, पूरे साल के तीज-त्योहार का यहां देखें पंचांग और कलेंडर
2026 में पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में और मार्च में लगेगा चंद्रग्रहण, पूरे साल में 4 ग्रहण लेकिन एक ही महीने में लगेंगे 2 ग्रहण
2026 में पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में और मार्च में लगेगा चंद्रग्रहण, पूरे साल में 4 ग्रहण लेकिन एक ही महीने में लगेंगे 2 ग्रहण
Today Horoscope: आज इन राशियों को खर्च और भावनाओं पर रखना होगा कंट्रोल तो कुछ की होगी धैर्य की परीक्षा
आज इन राशियों को खर्च और भावनाओं पर रखना होगा कंट्रोल तो कुछ की होगी धैर्य की परीक्षा
Numerology: दिल से बादशाह लेकिन गुस्से में आपा खो देते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, प्यार में इस वजह से होते हैं असफल
दिल से बादशाह लेकिन गुस्से में आपा खो देते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, प्यार में इस वजह से होते हैं असफल
MORE
Advertisement