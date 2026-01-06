FacebookTwitterYoutubeInstagram
इस साल शादी से लेकर गृहप्रवेश और वाहन खरीदने के हैं ये शुभ मुहूर्त, जानें पूरे साल की शुभ तारीखें

पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का 82 की उम्र में निधन, लंबे समय से बीमार कांग्रेस नेता ने पुणे में ली अंतिम सांस

आज रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त से लेकर चांद निकलने का समय

कभी कॉलेज नहीं गए लेकिन 'हौसले की डिग्री' से पास कीं 12 सरकारी परीक्षाएं, जानें IPS संदीप चौधरी की सक्सेस स्टोरी

कौन थे सुरेश कलमाड़ी? जानें वायुसेना के जांबाज पायलट से लेकर राजनीति तक, कैसा रहा पूर्व केंद्रीय मंत्री का सफर

बातों के मोह जाल में फंसा लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, शब्दों के आकर्षण से अपनी बात मनवा ही लेते हैं

धर्म

2026 Shubh Muhurat: इस साल शादी से लेकर गृहप्रवेश और वाहन खरीदने के हैं ये शुभ मुहूर्त, जानें पूरे साल की शुभ तारीखें

2026 में कई महत्वपूर्ण अवसरों के लिए शुभ तिथियां और तारीख उपलब्ध हैं. अगर आप इस साल शादी, गृहप्रवेश समारोह या कोई बड़ी खरीदारी की योजना बना रहे हैं, तो यहां कुछ प्रमुख शुभ तिथियां दी गई हैं.

नितिन शर्मा

Updated : Jan 06, 2026, 09:33 AM IST

2026 Shubh Muhurat: इस साल शादी से लेकर गृहप्रवेश और वाहन खरीदने के हैं ये शुभ मुहूर्त, जानें पूरे साल की शुभ तारीखें
साल 2026 को नई शुरुआत और जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों का समय माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य सफलता, स्थिरता और सुख लाते हैं. चाहे विवाह हो, नए घर में प्रवेश हो, संपत्ति खरीदना हो या वाहन खरीदना हो, समृद्धि लाने और बाधाओं को दूर करने के लिए सही समय का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है.

हिंदू पंचांग के अनुसार, 2026 में कई महत्वपूर्ण अवसरों के लिए शुभ तिथियां और तारीख उपलब्ध हैं. अगर आप इस साल शादी, गृहप्रवेश समारोह या कोई बड़ी खरीदारी की योजना बना रहे हैं, तो यहां कुछ प्रमुख शुभ तिथियां दी गई हैं, जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए.

शादी के सबसे शुभ तारीखें

विवाह को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक माना जाता है. 2026 में बृहस्पति और शुक्र की शुभ स्थिति के कारण कई शुभ तिथियां बन रही हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे सुखी और स्थिर वैवाहिक जीवन सुनिश्चित करती हैं. इनमें शुभ विवाह की तारीखें ये हैं.

फरवरी: 5, 6, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 26
मार्च: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12
अप्रैल: 15, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29
मई: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14
जून: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29
जुलाई: 1, 6, 7, 11
नवंबर: 21, 24, 25, 26
दिसंबर: 2, 3, 4, 5, 6, 11

गृह प्रवेश के लिए शुभ तारीख

शुभ समय पर गृह प्रवेश समारोह करने से घर में शांति, समृद्धि और खुशी आती है, साथ ही वास्तु दोष कम होने में भी मदद मिलती है.

फरवरी: 6, 11, 19, 20, 21, 25, 26
मार्च: 4, 5, 6, 9, 13, 14
अप्रैल: 20
मई: 4, 8, 13
जून: 24, 26, 27
जुलाई: 1, 2, 6
नवंबर: 11, 14, 20, 21, 25, 26
दिसंबर: 2, 3, 4, 11, 12, 18, 19, 30

2026 में संपत्ति खरीदने के लिए शुभ तारीख

संपत्ति खरीदना एक महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय है. शुभ तिथि का चुनाव दीर्घकालिक लाभ, स्थिरता और विकास लाने वाला माना जाता है.

जनवरी: 1, 2, 8, 15, 16, 22, 23, 29, 30
फरवरी: 12, 13, 19, 20, 26, 27
मार्च: 12, 13, 19, 20, 26, 27
अप्रैल: 9, 10, 16, 17, 23, 24
मई: 1, 7, 14
जून: 18, 19, 25, 26
जुलाई: 16, 17, 23, 24
अगस्त: 13, 14, 20, 21, 28
सितंबर: 4, 10, 11, 17, 18, 25
अक्टूबर: 1, 2, 8, 16, 22, 23, 29, 30
नवंबर: 12, 13, 19, 20, 26, 27
दिसंबर: 10, 11, 17, 18, 24, 25

कार या बाइक खरीदने की शुभ तारीखें

शुभ मुहूर्त में वाहन खरीदना सुरक्षा, सुगम यात्रा और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने वाला माना जाता है.

जनवरी: 1, 2, 4, 5, 11, 12, 14, 21, 28, 29
फरवरी: 1, 6, 11, 26, 27
मार्च: 1, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 23, 25, 27
अप्रैल: 1, 2, 3, 6, 12, 13, 20, 29
मई: 1, 4, 10, 11, 14
जून: 17, 22, 24, 25
जुलाई: 2, 3, 5, 8, 12, 19, 24, 29, 30
अगस्त: 7, 9, 10, 16, 17, 20, 26, 27, 28, 31
सितंबर: 4, 6, 7, 13, 14, 16, 17, 24
अक्टूबर: 21, 22, 25, 28, 30
नवंबर: 1, 6, 19, 25, 26, 29
दिसंबर: 3, 4, 6, 13, 14, 23, 30, 31.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

कभी कॉलेज नहीं गए लेकिन 'हौसले की डिग्री' से पास कीं 12 सरकारी परीक्षाएं, जानें IPS संदीप चौधरी की सक्सेस स्टोरी
कौन थे सुरेश कलमाड़ी? जानें वायुसेना के जांबाज पायलट से लेकर राजनीति तक, कैसा रहा पूर्व केंद्रीय मंत्री का सफर
बातों के मोह जाल में फंसा लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, शब्दों के आकर्षण से अपनी बात मनवा ही लेते हैं
2026 में कुंडली में मजबूत करना चाहते हैं सूर्य तो गाय को खिलाएं ये चीजें, जरूर मिलेगी सुख समृद्धि
ये 6 फूल जो इंसुलीन रेग्युलेटर का डायबिटीज में करते हैं काम, इनका रस ब्लड शुगर तेजी से करता है कम
