Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

झोपड़ी से लाल बत्ती तक सफर, मिलिए उस शख्स से जिसने 'संघर्ष की स्क्रिप्ट' पर लिखी सफलता की फिल्म

Ganesh Chaturthi 2025: घर में किस रंग की गणपति प्रतिमा स्थापित करना होता है शुभ? जानें गणेश जी स्थापना की विधि

गोविंदा की इस चाहत के लिए जान देने तक को तैयार थीं सुनीता, कहा- 12 साल से अकेलेे ही... 

Unlucky Signs Before Journey: यात्रा की तैयारी के बीच इन चीजों को न करें नजरअंदाज, देती हैं अनहोनी और दुर्घटना का संकेत

कितने पढ़े-लिखे हैं नए डिप्टी NSA अनीश दयाल सिंह? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम

Grahan In September 2025: 15 दिन के अंदर लगेंगे 2 ग्रहण, जानें सूर्य और चंद्र ग्रहण का क्या होगा असर?

Hair Loss Problem: झेल रहे हैं बालों के झड़ने की समस्या, यहां जानें कारण और आधुनिक समाधान

Cholesterol Remedy: खून में बढ़ा गंदा कोलेस्ट्रॉल मक्खन की तरह गला देगा ये हर्ब्स, सिकुड़ी नसें फैलने से बीपी भी होगा कंट्रोल

UP Accident: यूपी के बुलंदशहर में हाईवे पर कंटेनर ट्रॉली की टक्कर में 8 लोगों की मौत, 45 लोग घायल

Ambani's Mother Choice: मुकेश अंबानी की मां कोकिला बेन हमेशा गुलाबी साड़ी ही क्यों पहनती हैं?

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Ganesh Chaturthi 2025: घर में किस रंग की गणपति प्रतिमा स्थापित करना होता है शुभ? जानें गणेश जी स्थापना की विधि

घर में किस रंग की गणपति प्रतिमा स्थापित करना होता है शुभ? जानें गणेश जी स्थापना की विधि

Grahan In September 2025: 15 दिन के अंदर लगेंगे 2 ग्रहण, जानें सूर्य और चंद्र ग्रहण का क्या होगा असर?

15 दिन के अंदर सितंबर में लगेगा 2 ग्रहण, जानें पूर्ण चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का क्या होगा सूतककाल और प्रभाव?

Hair Loss Problem: झेल रहे हैं बालों के झड़ने की समस्या, यहां जानें कारण और आधुनिक समाधान

झेल रहे हैं बालों के झड़ने की समस्या, यहां जानें कारण और आधुनिक समाधान

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
झोपड़ी से लाल बत्ती तक सफर, मिलिए उस शख्स से जिसने 'संघर्ष की स्क्रिप्ट' पर लिखी सफलता की फिल्म

झोपड़ी से लाल बत्ती तक सफर, मिलिए उस शख्स से जिसने 'संघर्ष की स्क्रिप्ट' पर लिखी सफलता की फिल्म

गोविंदा की इस चाहत के लिए जान देने तक को तैयार थीं सुनीता, कहा- 12 साल से अकेलेे ही... 

गोविंदा की इस चाहत के लिए जान देने तक को तैयार थीं सुनीता, कहा- 12 साल से अकेले ही...

Unlucky Signs Before Journey: यात्रा की तैयारी के बीच इन चीजों को न करें नजरअंदाज, देती हैं अनहोनी और दुर्घटना का संकेत

यात्रा की तैयारी के बीच इन चीजों को न करें नजरअंदाज, देती हैं अनहोनी और दुर्घटना का संकेत

Homeधर्म

धर्म

Grahan In September 2025: 15 दिन के अंदर लगेंगे 2 ग्रहण, जानें सूर्य और चंद्र ग्रहण का क्या होगा असर?

Effect of full lunar eclipse and solar eclipse?: सितंबर में 15 दिन के अंदर लगेंगे 2 ग्रहण. जानें सूर्य और चंद्र ग्रहण का असर क्या होगा और सूतक काल क्या होगा, चलिए जानें?

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 25, 2025, 10:41 AM IST

Grahan In September 2025: 15 दिन के अंदर लगेंगे 2 ग्रहण, जानें सूर्य और चंद्र ग्रहण का क्या होगा असर?

15 दिन के अंदर लगेंगे 2 ग्रहण

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

September Grahan Sutak Kal: सूर्य और चंद्र ग्रहण न केवल खगोलीय घटना है बल्कि ज्योतिष शास्त्र में भी ग्रहण को विशेष महत्व दिया जाता है. इसमें भी सितंबर 2025 में एक दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है. सितंबर माह में महज 15 दिनों के अंतराल पर दो ग्रहण लगेंगे. जिसमें 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण और उसके 15 दिन बाद 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा. एक माह में पंद्रह दिनों के अंतराल पर लगने वाला सूर्य और चंद्र ग्रहण ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से एक विशेष घटना है.
 
वर्ष 2025 से पहले वर्ष 2022 में ऐसा संयोग बना था, जिसमें 15 दिनों के अंतराल में एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण हुआ था. इस वर्ष ऐसा संयोग फिर से बना है, तो आइए जानते हैं ज्योतिष की दृष्टि से इस ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा. 
 
पूर्ण चंद्र ग्रहण 

भाद्रपद मास की पूर्णिमा 7 सितंबर 2025 को पड़ेगी और इसी दिन साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा. यह चंद्र ग्रहण इसलिए खास होगा क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा. भारत के अलावा, यह ग्रहण यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कई हिस्सों में भी दिखाई देगा. भारत में इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा. 
 
चंद्र ग्रहण का सूतक काल

चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को रात 9.57 बजे शुरू होगा और रात 11.41 बजे तक रहेगा. ग्रहण दोपहर 1.27 बजे समाप्त होगा. ग्रहण के दौरान भोजन या जल ग्रहण नहीं करना चाहिए. इस दौरान पूजा-पाठ जैसे शुभ कार्य भी वर्जित हैं. गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. 
 
सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं?

चंद्र ग्रहण के 15 दिन बाद, 21 सितंबर को अमावस्या तिथि पर आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा. चूंकि यह आंशिक सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन इसके ज्योतिषीय प्रभाव देखे जा सकते हैं. ग्रहण सुबह 11:00 बजे शुरू होगा और मोक्ष काल दोपहर 3:24 मिनट पर होगा. यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन न्यूज़ीलैंड और पूर्वी मलेशिया जैसे देशों में दिखाई देगा.
 
ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार, जब एक के बाद एक दो ग्रहण पड़ते हैं, तो यह किसी अप्रत्याशित घटना का संकेत होता है. ऐसा माना जाता है कि इन दोनों ग्रहणों का देश-दुनिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. यह ग्रहण धन हानि का भी संकेत देता है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
यूपी पुलिस के पूर्व DSP पर दो बहनों का हमला, अगले दिन पत्नी और बेटियों पर चाकू से वार.., फिर क्या हुआ?
यूपी पुलिस के पूर्व DSP पर दो बहनों का हमला, अगले दिन पत्नी और बेटियों पर चाकू से वार.., फिर क्या हुआ?
IND vs NZ: मुंबई टेस्ट में टीम इंडिया के साथ बेईमानी? Rishabh Pant के विकेट पर हो रहा है बवाल
मुंबई टेस्ट में टीम इंडिया के साथ बेईमानी? Rishabh Pant के विकेट पर हो रहा है बवाल
Munga wearing Rules: क्या मूंगा रत्न पहनने जा रहे हैं? पहले जान लें ये नियम, किसे फायदा और किसे होगा नुकसान
क्या मूंगा रत्न पहनने जा रहे हैं? पहले जान लें ये नियम, किसे फायदा और किसे होगा नुकसान
IND vs NZ 3rd Test Highlights: न्यूजीलैंड ने भारत का किया सूपड़ा साफ, 24 साल बाद घर में शर्मसार हुई टीम इंडिया
न्यूजीलैंड ने भारत का किया सूपड़ा साफ, 24 साल बाद घर में शर्मसार हुई टीम इंडिया
MP Crime News: इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर युवती से किया रेप, शादी का झूठा वादा कर तुड़वाई सगाई
MP Crime News: इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर युवती से किया रेप, शादी का झूठा वादा कर तुड़वाई सगाई
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
झोपड़ी से लाल बत्ती तक सफर, मिलिए उस शख्स से जिसने 'संघर्ष की स्क्रिप्ट' पर लिखी सफलता की फिल्म
झोपड़ी से लाल बत्ती तक सफर, मिलिए उस शख्स से जिसने 'संघर्ष की स्क्रिप्ट' पर लिखी सफलता की फिल्म
गोविंदा की इस चाहत के लिए जान देने तक को तैयार थीं सुनीता, कहा- 12 साल से अकेलेे ही... 
गोविंदा की इस चाहत के लिए जान देने तक को तैयार थीं सुनीता, कहा- 12 साल से अकेले ही...
Unlucky Signs Before Journey: यात्रा की तैयारी के बीच इन चीजों को न करें नजरअंदाज, देती हैं अनहोनी और दुर्घटना का संकेत
यात्रा की तैयारी के बीच इन चीजों को न करें नजरअंदाज, देती हैं अनहोनी और दुर्घटना का संकेत
कितने पढ़े-लिखे हैं नए डिप्टी NSA अनीश दयाल सिंह? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम
कितने पढ़े-लिखे हैं नए डिप्टी NSA अनीश दयाल सिंह? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम
Cholesterol Remedy: खून में बढ़ा गंदा कोलेस्ट्रॉल मक्खन की तरह गला देगा ये हर्ब्स, सिकुड़ी नसें फैलने से बीपी भी होगा कंट्रोल
खून में बढ़ा गंदा कोलेस्ट्रॉल मक्खन की तरह गला देगा ये हर्ब्स, सिकुड़ी नसें फैलने से बीपी भी होगा कंट्रोल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE