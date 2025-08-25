Grahan In September 2025: 15 दिन के अंदर लगेंगे 2 ग्रहण, जानें सूर्य और चंद्र ग्रहण का क्या होगा असर?

Effect of full lunar eclipse and solar eclipse?: सितंबर में 15 दिन के अंदर लगेंगे 2 ग्रहण. जानें सूर्य और चंद्र ग्रहण का असर क्या होगा और सूतक काल क्या होगा, चलिए जानें?

September Grahan Sutak Kal: सूर्य और चंद्र ग्रहण न केवल खगोलीय घटना है बल्कि ज्योतिष शास्त्र में भी ग्रहण को विशेष महत्व दिया जाता है. इसमें भी सितंबर 2025 में एक दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है. सितंबर माह में महज 15 दिनों के अंतराल पर दो ग्रहण लगेंगे. जिसमें 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण और उसके 15 दिन बाद 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा. एक माह में पंद्रह दिनों के अंतराल पर लगने वाला सूर्य और चंद्र ग्रहण ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से एक विशेष घटना है.



वर्ष 2025 से पहले वर्ष 2022 में ऐसा संयोग बना था, जिसमें 15 दिनों के अंतराल में एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण हुआ था. इस वर्ष ऐसा संयोग फिर से बना है, तो आइए जानते हैं ज्योतिष की दृष्टि से इस ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा.



पूर्ण चंद्र ग्रहण

भाद्रपद मास की पूर्णिमा 7 सितंबर 2025 को पड़ेगी और इसी दिन साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा. यह चंद्र ग्रहण इसलिए खास होगा क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा. भारत के अलावा, यह ग्रहण यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कई हिस्सों में भी दिखाई देगा. भारत में इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा.



चंद्र ग्रहण का सूतक काल

चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को रात 9.57 बजे शुरू होगा और रात 11.41 बजे तक रहेगा. ग्रहण दोपहर 1.27 बजे समाप्त होगा. ग्रहण के दौरान भोजन या जल ग्रहण नहीं करना चाहिए. इस दौरान पूजा-पाठ जैसे शुभ कार्य भी वर्जित हैं. गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है.



सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं?

चंद्र ग्रहण के 15 दिन बाद, 21 सितंबर को अमावस्या तिथि पर आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा. चूंकि यह आंशिक सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन इसके ज्योतिषीय प्रभाव देखे जा सकते हैं. ग्रहण सुबह 11:00 बजे शुरू होगा और मोक्ष काल दोपहर 3:24 मिनट पर होगा. यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन न्यूज़ीलैंड और पूर्वी मलेशिया जैसे देशों में दिखाई देगा.



ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार, जब एक के बाद एक दो ग्रहण पड़ते हैं, तो यह किसी अप्रत्याशित घटना का संकेत होता है. ऐसा माना जाता है कि इन दोनों ग्रहणों का देश-दुनिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. यह ग्रहण धन हानि का भी संकेत देता है.

