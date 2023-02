Aaj ka Panchang 17 February: जानिए आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त-दिशाशूल और राहुकाल, ये रहा शुक्रवार का पंचांग

Aaj Ka Panchang

डीएनए हिंदीः Aaj Ka Panchang : आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और शुक्रवार का दिन है. द्वादशी तिथि आज रात 11 बजकर 36 मिनट तक रहेगी. आज रात 11 बजकर 45 मिनट तक सिद्धि योग रहेगा. साथ ही सूर्योदय से लेकर रात 8 बजकर 28 मिनट तक यायीजय योग रहेगा. आज रात 8 बजकर 28 मिनट तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा. चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजुमदार से आज का पंचांग विस्तार से जानें.

आज का पंचांग (Aaj Ka Panchang)

दिनांक- 17 फरवरी 2023

वार- शुक्रवार

स्थान- नई दिल्ली

तिथि- द्वादशी

नक्षत्र- पूर्वा आषाढ़

करण- कोलाव

पक्ष- कृष्ण पक्ष

योग- सिद्धि

रितु- शिशिर

सूर्योदय व सूर्यास्त का समय ( sunrise sunset time today)

सूर्योदय- 06:58 AM

सूर्यास्त- 18:12 PM

चन्द्रोदय व चन्द्रास्त का समय (moon rise moonset time today)

चन्द्रोदय- 05:30 AM (18 February)



चन्द्रास्त- 14:45 PM

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

ब्रह्म मुहूर्त- 05:16 AM - 06:07 AM

अभिजीत मुहूर्त- 12:13 PM - 12:58 PM

विजय मुहूर्त- 14:28 PM - 15:13 PM

अमृत काल- 16:09 PM - 17:35 PM

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

राहु काल- 11:11 AM - 12:35 PM

यमगण्ड काल- 15:24 PM - 16:48 PM

गुलिका काल- 08:22 AM - 09:47 AM

आज का दिशा शूला (Disha Shoola)

दिशा शूला (Disha Shoola) : पश्चिम