Shubh Yog: 1 जनवरी को बन रहा 4 अद्भुत योग, कार-सोना से लेकर प्रॉपर्टी खरीदना होगा शुभ

डीएनए हिंदीः New Year Will Start With Four Auspicious Yogas- सभी लोग चाहते है कि आने वाला साल पहले से बेहतर और खास हो. साल 2022 अपने अंतिम पड़ाव पर है और नया साल शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी है. साल 2023 में ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar) बदलेगी जो कई लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा. वहीं इस साल कई शुभ योग का निर्माण भी हो रहा. ग्रहों की चाल साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी 2023 को खास रहने वाली है. साल 2023 के पहले दिन ही 4 विशेष शुभ योग का निर्माण हो रहा है. पंचांग के अनुसार (Hindu Calendar) नए साल का आगमन बुधादित्य योग में हो रहा है. इसके अलावा नए साल पर दो बड़े ग्रहों शनि और देव गुरु बृहस्पति का अपनी ही राशि में होने का भी शुभ संयोग बना रहा है. नववर्ष के पहले दिन सुबह 7:23 बजे तक शिव योग (Shiv Yog) और इसके बाद सिद्ध योग का निर्माण होगा और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग व रवि योग भी रहेगा.

ये शुभ योग होंगे विशेष फलदायी

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन योगों में किया गया कार्य फलित होता है व शुभदायक रहता है. कहा जाता है इन सभी योगों में किए गए शुभ कार्यों का फल कई गुना अधिक मिलता है. इसके अलावा शुभ और मांगलिक कामों के लिए ये योग अच्छे माने जाते हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिव, रवियोग, आनंदयोग, सर्वार्थसिद्धि योग के साथ नए साल की शुरुआत रात 12 बजे अश्विनी नक्षत्र में होगी.

इन शुभ योगों का प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर अच्छा रहेगा. इसके अलावा 1 जनवरी 2023 को धनु राशि में सूर्य और बुध ग्रह की युति से बुधादित्य योग का निर्माण होगा, जिसे बेहद शुभ और विशेष फलदायी योग माना जाता है.

27 नक्षत्रों में सबसे पहला अश्विनी नक्षत्र

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अश्विनी नक्षत्र 27 नक्षत्रों में सबसे पहला नक्षत्र है. नक्षत्र के स्वामी अश्विनी कुमार हैं. इसलिए आने वाला साल विशेष प्रगति कारक, वैज्ञानिक और व्यापारिक क्षेत्र में विशेष प्रगतिदायी साबित हो सकता है. इसके अलावा न्याय के देवता शनि और आध्यात्मिक ग्रह बृहस्पति राशि स्वराशि में रहेंगे. जो काफी अच्छा साबित हो सकता है. इसके अलावा सभी योग-संयोगों में वाहन, प्राॅपर्टी, ज्वैलरी की खरीदारी करना चिर​स्थायी रहेगा.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

