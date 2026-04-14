Zodiac Truth Secrets: झूठ बोलने में मास्टर होते हैं इन राशियों के लोग, सच को छिपाने या दबाने में नहीं लेते समय

6 . शांति के लिए अधूरी सच्चाई

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मीन राशि के लोग बहुत ही संवेदनशील और भावुक होते हैं. ये किसी भी प्रकार के विवाद से बचना चाहते हैं. इसी के चलते कई बार सच्चाई जानते हुए भी उसे पूरी तरह व्यक्त नहीं करते. ये या तो चुप रहप जाते हैं या फिर बात बदल देते हैं ताकि किसी के दिल को ठेस न पहुंचे.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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