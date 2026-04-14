Zodiac Truth Secrets: झूठ बोलने में मास्टर होते हैं इन राशियों के लोग, सच को छिपाने या दबाने में नहीं लेते समय

धर्म
Nitin Sharma | Apr 14, 2026, 05:48 PM IST
1.झूठ बोलने में होते हैं माहिर
ज्योतिष की मानें तो हर राशि का स्वामी ग्रह अलग होता है. इसका प्रभाव भी इन पर पड़ता है. यही वजह है कि कुछ लोगों को स्वभाव एक दम कड़क, एक दम सच्चा होता है तो कुछ लोग मुंह पर झूठ बोल देते हैं. इतना ही नहीं ये लोग झूठ बोलने में मास्टर होते हैं. आइए जानते हैं झूठ बोलने में कौन सी राशियों के लोग माहिर होते हैं.
(Credit Image AI)
2.शब्दों के होते हैं खिलाड़ी
मिथुन राशि पर बुध ग्रह का प्रभाव होता है, जो वाणी और संवाद का प्रतीक है. यही वजह है कि इस राशि के लोग अपनी बात को अलग-अलग तरीके से पेश करने में माहिर होते हैं. वे अक्सर सीधे झूठ नहीं बोलते, लेकिन परिस्थिति के अनुसार बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं. इसके चलते सामने वाले को पता भी नहीं चलता और ये लोग आसानी झूठ बोल देते हैं.
(Credit Image AI)
3.रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की करते हैं कोशिश
तुला राशि के लोग जीवन में संतुलन और सामंजस्य को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं. शुक्र ग्रह के प्रभाव के कारण ये रिश्तों में मधुरता बनाए रखना चाहते हैं. इसी वजह से कई बार ये सच्चाई को नरम बनाकर या छिपाकर पेश करते हैं, ताकि सामने वाला आहत न हो.
(Credit Image AI)
4.स्वतंत्रता बचाने का करते हैं प्रयास
धनु राशि के लोग आमतौर पर स्पष्टवादी और ईमानदार होते हैं, लेकिन जब उनकी स्वतंत्रता पर सवाल उठता है, तो वे कुछ बातें छिपा लेते हैं. यह झूठ बोलने की प्रवृत्ति नहीं, बल्कि अपनी निजी सीमा को सुरक्षित रखने का तरीका होता है. कई बार वे रिश्तों में अनावश्यक बंधनों से बचने के लिए पूरी सच्चाई को किसी से शेयर नहीं करते.
(Credit Image AI)
5.रहस्य और नियंत्रण की भावना
वृश्चिक राशि के लोग गहरे और रहस्यमय स्वभाव के होते हैं. वे अपनी भावनाओं और परिस्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखना पसंद करते हैं. कभी-कभी वे अपने रिश्ते में प्रभाव बनाए रखने के लिए सच्चाई को छिपा सकते हैं या स्थिति को अपने अनुसार मोड़ लेते हैं. यह व्यवहार अक्सर उनकी भावनात्मक गहराई और असुरक्षा से जुड़ा होता है.
6.शांति के लिए अधूरी सच्चाई
मीन राशि के लोग बहुत ही संवेदनशील और भावुक होते हैं. ये किसी भी प्रकार के विवाद से बचना चाहते हैं. इसी के चलते कई बार सच्चाई जानते हुए भी उसे पूरी तरह व्यक्त नहीं करते. ये या तो चुप रहप जाते हैं या फिर बात बदल देते हैं ताकि किसी के दिल को ठेस न पहुंचे.
(Credit Image AI)
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.