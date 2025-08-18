आपकी कुंडली आपको बताती है कि कौन है आपका मित्र, इन लोगों पर कर सकते हैं भरोसा
धर्म
नितिन शर्मा | Aug 18, 2025, 09:24 AM IST
1.राशि चिन्ह
अच्छे दोस्त हर कोई चाहता है. लेकिन हर कोई हर किसी का दोस्त नहीं बन पाता. कुछ ही लोग अच्छे दोस्त बन पाते हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुछ राशियों के लोग कुछ ही लोगों के साथ दोस्ती कर पाते हैं. आइए देखें कि कौन सी राशि के लोग किन लोगों के साथ दोस्ती कर सकते हैं...
2.मेष राशि
मेष राशि वाले नेतृत्व के गुणों से युक्त होते हैं. ये उत्साही होते हैं. सिंह और धनु इनके मित्र हैं. कुंभ और मिथुन भी इनके साथ अच्छी तरह से रहते हैं. कन्या और मकर राशि वाले वृषभ राशि के मित्र हैं. ये जीवन भर वफादार दोस्त बने रहते हैं.
3.मिथुन राशि
मिथुन राशि वाले उत्साही और ज़िंदादिल होते हैं. ये किसी से भी तुरंत दोस्ती कर लेते हैं. कुंभ और तुला राशि वाले अच्छे दोस्त बनते हैं. मेष और सिंह राशि वालों के साथ भी इनकी अच्छी बनती है. कर्क राशि वाले मीन और वृश्चिक राशि वालों के साथ दोस्ती करते हैं. वृषभ राशि वाले भी इनके दोस्त बन सकते हैं.
4.कन्या राशि
कन्या राशि के लोग सोचते हैं कि उन्हें हर चीज़ में परफेक्ट होना है. केवल वृषभ और मकर राशि वाले ही उनके मित्र हैं. मिथुन और कुंभ राशि वाले उनके मित्र हैं. सिंह राशि वाले भी अच्छे मित्र होते हैं. कर्क और मीन राशि वाले उनके मित्र हैं. वृषभ राशि वाले भी मित्र बना सकते हैं.
5.मकर राशि
कड़ी मेहनत को महत्व देने वाले मकर राशि के लोग वृषभ और कन्या राशि के साथ अच्छे दोस्त बनते हैं. वृश्चिक राशि के साथ भी उनके अच्छे संबंध होते हैं. कुंभ राशि के लोग मिथुन, तुला और मेष राशि के साथ अच्छे दोस्त बनते हैं. मीन राशि के लोग कर्क और वृश्चिक राशि के साथ अच्छे दोस्त बनते हैं. वृषभ राशि के साथ भी उनके अच्छे संबंध होते हैं.