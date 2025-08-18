आपकी कुंडली आपको बताती है कि कौन है आपका मित्र, इन लोगों पर कर सकते हैं भरोसा

5 . मकर राशि

कड़ी मेहनत को महत्व देने वाले मकर राशि के लोग वृषभ और कन्या राशि के साथ अच्छे दोस्त बनते हैं. वृश्चिक राशि के साथ भी उनके अच्छे संबंध होते हैं. कुंभ राशि के लोग मिथुन, तुला और मेष राशि के साथ अच्छे दोस्त बनते हैं. मीन राशि के लोग कर्क और वृश्चिक राशि के साथ अच्छे दोस्त बनते हैं. वृषभ राशि के साथ भी उनके अच्छे संबंध होते हैं.