Numerology: कौन सा बिजनेस आपको करेगा सूट? आपकी बर्थडेट बता देगी किस काम से मिलेगा पैसा और सक्सेस

11 . सफलता सिर्फ नंबर नहीं, आत्म-समझ से आती है

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न्यूमेरोलॉजी सिर्फ आपको रास्ता दिखाती है, लेकिन चलना आपको ही होता है.

असल फायदा तब मिलता है जब आप अपने मूलांक को समझकर अपनी स्ट्रेंथ पर काम करते हैं. कई लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे दूसरों को देखकर बिजनेस चुनते हैं, खुद को समझकर नहीं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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