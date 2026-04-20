Numerology: कौन सा बिजनेस आपको करेगा सूट? आपकी बर्थडेट बता देगी किस काम से मिलेगा पैसा और सक्सेस

धर्म
ऋतु सिंह | Apr 20, 2026, 07:41 AM IST
1.क्यों जरूरी है मूलांक के हिसाब से बिजनेस चुनना?
न्यूमेरोलॉजी के अनुसार, आपकी जन्मतिथि का मूलांक आपके स्वभाव, सोच और निर्णय लेने के तरीके को प्रभावित करता है. अगर आप अपने नेचुरल गुणों के हिसाब से बिजनेस चुनते हैं, तो सफलता के चांस अपने आप बढ़ जाते हैं. तो चलिए जानें आपका मूलांक किस करियर या बिजनेस को सपोर्ट् करता है. Photo Credit: AI
2.मूलांक 1
जिन लोगों का मूलांक 1 होता है, उनमें लीडरशिप और आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा होती है. ऐसे लोग स्टार्टअप, मैनेजमेंट या खुद का ब्रांड बनाने में अच्छा करते हैं. Photo Credit: AI
3.मूलांक 2
मूलांक 2 वाले लोग रिलेशनशिप और पार्टनरशिप में माहिर होते हैं. इनके लिए कंसल्टिंग, HR या पार्टनरशिप बिजनेस बेहतर रहता है. Photo Credit: AI
4.मूलांक 3
वहीं मूलांक 3 क्रिएटिव और एक्सप्रेसिव होता है—इनके लिए मीडिया, कंटेंट, मार्केटिंग या सोशल मीडिया फील्ड सबसे ज्यादा सूट करती है. Photo Credit: AI
5.मूलांक 4
मूलांक 4 वाले लोग अनुशासन और सिस्टम में विश्वास रखते हैं. इनके लिए टेक्निकल, कंस्ट्रक्शन या लॉन्ग-टर्म बिजनेस सही रहता है. Photo Credit: AI
6.मूलांक 5
मूलांक 5 वाले लोग तेज दिमाग और कम्युनिकेशन में मजबूत होते हैं—ट्रेडिंग, ऑनलाइन बिजनेस, सेल्स और मार्केटिंग इनके लिए बेस्ट हैं. Photo Credit: AI
7.मूलांक 6
मूलांक 6 वालों का झुकाव सुंदरता और लाइफस्टाइल की ओर होता है. फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर या लग्जरी बिजनेस में ये तेजी से ग्रो कर सकते हैं. Photo Credit: AI
8.मूलांक 7
मूलांक 7 वाले लोग गहराई से सोचने वाले होते हैं. रिसर्च, आध्यात्मिक काम या यूनिक स्टार्टअप इनके लिए सही रहते हैं. Photo Credit: AI
9.मूलांक 8
मूलांक 8 वालों का सीधा कनेक्शन पैसा और बड़े फैसलों से माना जाता है. फाइनेंस, प्रॉपर्टी, निवेश या बड़े बिजनेस इनके लिए फायदेमंद होते हैं.
10.मूलांक 9
मूलांक 9 वाले एनर्जी और सर्विस से जुड़ें तो इनके सफल होने के चांस ज्यादा होंगे, जैसे-हेल्थ, NGO, पब्लिक डीलिंग या सर्विस सेक्टर में ये अच्छा करते हैं. ये लोग लोगों का भरोसा जीतकर लंबे समय तक सफलता हासिल करते हैं.
11.सफलता सिर्फ नंबर नहीं, आत्म-समझ से आती है
न्यूमेरोलॉजी सिर्फ आपको रास्ता दिखाती है, लेकिन चलना आपको ही होता है.
असल फायदा तब मिलता है जब आप अपने मूलांक को समझकर अपनी स्ट्रेंथ पर काम करते हैं. कई लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे दूसरों को देखकर बिजनेस चुनते हैं, खुद को समझकर नहीं.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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