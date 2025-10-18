आज या कल किस दिन जलाएं यम का दीया, नरक चतुर्दशी पर शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि तक सब कुछ नोट कर लें

पाकिस्तान-अफगानिस्तान में युद्धविराम पर बनी सहमति, कतर में हुई वार्ता के बाद तनाव कम होने के संकेत
धर्म
ऋतु सिंह | Oct 18, 2025, 04:42 PM IST
1. इस दिन अभ्यंग स्नान करने से नरक जाने से मुक्ति मिलती है
काली चौदस को नरक चतुर्दशी और रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन अभ्यंग स्नान करने से नरक जाने से मुक्ति मिलती है. अभ्यंग स्नान के दौरान तिल के तेल का प्रयोग किया जाता है. काली चौदस के दिन शाम के समय दीपक जलाकर यमराज से अकाल मृत्यु से मुक्ति की प्रार्थना की जाती है. तो जानिए इस साल काली चौदस कब है. इसके साथ ही पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त के बारे में भी जानें.
2.नरक चतुर्दशी कब लगेगी
अतः यदि आप धनतेरस के दिन यम दीपक जलाते हैं तो उसे 18 अक्टूबर की रात को ही जलाएं. इस बार दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी. दिवाली से ठीक एक दिन पहले यानी 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी. इस वर्ष चतुर्दशी तिथि 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 बजे शुरू होगी और 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 बजे समाप्त होगी.
3.नरक चतुर्दशी अभ्यासन मुहूर्त
नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान मुहूर्त 20 अक्टूबर 2025 को सुबह 05:13 बजे से सुबह 06:25 बजे तक रहेगा.
4.नरक चतुर्दशी पूजा अनुष्ठान
नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है.
कहते हैं कि इस दौरान शरीर पर तिल से मालिश करें और फिर औषधीय पौधे को सिर के ऊपर से तीन बार घुमाएं.
5.दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करें
इस दिन स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करें.फिर शाम के समय यमराज के लिए तेल का दीपक जलाकर घर के मुख्य द्वार के बाहर जला दें.
6.अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, काली चौदस की रात यमराज के नाम पर दीपक जलाने से परिवार में अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. यह दीपक यमराज को समर्पित होता है. इसके लिए दीपक जलाते समय सही दिशा और नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
