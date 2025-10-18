आज या कल किस दिन जलाएं यम का दीया, नरक चतुर्दशी पर शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि तक सब कुछ नोट कर लें

1 . इस दिन अभ्यंग स्नान करने से नरक जाने से मुक्ति मिलती है

काली चौदस को नरक चतुर्दशी और रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन अभ्यंग स्नान करने से नरक जाने से मुक्ति मिलती है. अभ्यंग स्नान के दौरान तिल के तेल का प्रयोग किया जाता है. काली चौदस के दिन शाम के समय दीपक जलाकर यमराज से अकाल मृत्यु से मुक्ति की प्रार्थना की जाती है. तो जानिए इस साल काली चौदस कब है. इसके साथ ही पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त के बारे में भी जानें.