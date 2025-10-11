Dhanteras Temples: धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि के इन 5 मंदिरों में कर ली पूजा तो मिलेगा आरोग्य का वरदान, रोग-दोष से होंगे मुक्त

5 . केरल के वैद्यनाथपुर जिले का त्रिशूर का अनोखा मंदिर

5

केरल के वैद्यनाथपुर जिले के त्रिशूर में भी भगवान धन्वंतरि का एक अनोखा मंदिर है. यह मंदिर अपनी पारंपरिक आयुर्वेदिक विरासत के लिए जाना जाता है.मान्यता है कि धनत्रयोदशी के दिन मंदिर में बैठकर पूजा-अर्चना करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है और भक्त को लंबी आयु प्राप्त होती है. यहाँ भगवान धन्वंतरि को विशेष रूप से घी और तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं और उन्हें प्रसाद के रूप में खाया जाता है. यहाँ मुक्कुड़ी नामक एक विशेष प्रसाद तैयार किया जाता है.

