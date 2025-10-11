Dhanteras Temples: धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि के इन 5 मंदिरों में कर ली पूजा तो मिलेगा आरोग्य का वरदान, रोग-दोष से होंगे मुक्त

'मैं बिहार चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन...', निजी विवादों के बीच पवन सिंह का चौंकाने वाला फैसला
ऋतु सिंह | Oct 11, 2025, 11:43 AM IST
1.आयुर्वेद के जनक माने गए हैं भगवान धन्वंतरि
हरि विष्णु के स्वरूप माने जाने वाले भगवान धन्वंतरि आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं. समुद्र मंथन के दौरान वे अपने हाथों में अमृत कलश और जड़ी-बूटियाँ लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए उन्हें रोगों से मुक्ति दिलाने वाला कहा जाता है. दक्षिण भारत में भगवान धन्वंतरि को समर्पित कई मंदिर हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में.
2.रोगों से मुक्ति पाने के लिए यहां करें प्रार्थना
धनत्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरि की विशेष पूजा की जाती है और उनसे उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है. क्या दक्षिण भारत में भगवान धन्वंतरि के सबसे ज़्यादा मंदिर हैं? धनत्रयोदशी के दिन भक्त यहाँ रोगों से मुक्ति पाने के लिए आते हैं.
3.रंगनाथस्वामी मंदिर
तमिलनाडु में स्थित रंगनाथस्वामी मंदिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का मंदिर है, लेकिन धनत्रयोदशी के दिन यहां भगवान धन्वंतरि की विशेष पूजा की जाती है और जड़ी-बूटियों से बने प्रसाद का भोग लगाया जाता है.
4.थोट्टुवा धन्वंतरि मंदिर
केरल के थोट्टुवा में भी भगवान धन्वंतरि का एक मंदिर है. इस मंदिर में स्वयं भगवान धन्वंतरि विराजमान हैं और मान्यता है कि यहाँ की गई पूजा फलदायी होती है. धनत्रयोदशी के अवसर पर यहाँ भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं. प्राकृतिक वस्तुएँ अर्पित की जाती हैं.
5.केरल के वैद्यनाथपुर जिले का त्रिशूर का अनोखा मंदिर
केरल के वैद्यनाथपुर जिले के त्रिशूर में भी भगवान धन्वंतरि का एक अनोखा मंदिर है. यह मंदिर अपनी पारंपरिक आयुर्वेदिक विरासत के लिए जाना जाता है.मान्यता है कि धनत्रयोदशी के दिन मंदिर में बैठकर पूजा-अर्चना करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है और भक्त को लंबी आयु प्राप्त होती है. यहाँ भगवान धन्वंतरि को विशेष रूप से घी और तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं और उन्हें प्रसाद के रूप में खाया जाता है. यहाँ मुक्कुड़ी नामक एक विशेष प्रसाद तैयार किया जाता है.
6.श्री धन्वंतरि आरोग्य पीठम मंदिर
प्राचीन श्री धन्वंतरि आरोग्य पीठम मंदिर, चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है और आयुर्वेदिक पूजा में इसका विशेष महत्व है. दूर-दूर से भक्त अपनी बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए भगवान धन्वंतरि को जड़ी-बूटियाँ अर्पित करने यहाँ आते हैं. धनत्रयोदशी के अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की जाती है और मंदिर को फूलों से सजाया जाता है.
7.तिरुमला में धन्वंतरि मंदिर
आंध्र प्रदेश के तिरुमला में एक धन्वंतरि मंदिर है. मान्यता है कि यहाँ विशेष पूजा करने से आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है और धन-धान्य का आशीर्वाद भी मिलता है. हर साल पुजारी यहाँ धन्वंतरि होम करते हैं. यह होम पूरे देश के कल्याण और महामारियों से रक्षा के लिए किया जाता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है.
