महाराष्ट्र में नगर पंचायत चुनाव प्रचार में अजित पवार के बिगड़े बोल कहा- जनता के पास वोट है तो मेरे पास फंड है, अगर नहीं जिताया तो हम फंड नहीं देंगे

धर्म

10 साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, इस राज्य में होगा स्थापित

World's Largest Shivling: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया और चकिया के बीच विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. इस बीच रामायण मंदिर के लिए 33 फीट का शिवलिंग बनकर तैयार हो चुका है. 

Abhay Sharma | Nov 22, 2025, 07:22 PM IST

1.10 सालों की कड़ी मेहनत

10 सालों की कड़ी मेहनत
1

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिल्पकार लोकनाथ और उनकी टीम ने करीब 10 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद इस विशाल शिवलिंग को आकार दिया. बता दें कि 33 फीट का ये शिवलिंग ग्रेनाइट पत्थर से बनकर तैयार हुआ है.

2.210 मीट्रिक टन वजनी विशाल शिवलिंग 

210 मीट्रिक टन वजनी विशाल शिवलिंग 
2

33 फीट ऊंचा यह शिवलिंग 210 मीट्रिक टन वजनी है. इस शिवलिंग के निर्माण कार्य पर करीब तीन करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. इस शिवलिंग का निर्माण तमिलनाडु के महाबलीपुरम स्थित पट्टीकाडु गांव में बीते 10 सालों से चल रहा था. 

3.20–25 दिन की लंबी यात्रा के बाद मंदिर पहुंचेगी शिवलिंग

20–25 दिन की लंबी यात्रा के बाद मंदिर पहुंचेगी शिवलिंग
3

21 नवंबर 2025 को महाबलीपुरम से 96 पहिए वाली ट्रक से इस शिवलिंग को चंपारण स्थित विराट रामायण मंदिर के लिए रवाना किया गया है. सड़क मार्ग से पूर्वी चंपारण स्थित चकिया के जानकीनगर तक पहुंचने में 20 से 25 दिन लग सकते हैं. 

4.रास्ते में विभिन्न राज्यों और शहरों में श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन

रास्ते में विभिन्न राज्यों और शहरों में श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन
4

इस रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न राज्यों और शहरों में श्रद्धालु इसका स्वागत करेंगे. बताते चलें कि जनवरी–फरवरी 2026 के बीच शिवलिंग को मंदिर परिसर में स्थापित करने की तैयारी है. 

5.इन जगहों से होकर जाएगा शिवलिंग

इन जगहों से होकर जाएगा शिवलिंग
5

महाबलीपुरम से ये विशाल शिवलिंग होसुर, होसाकोट, देवनाहाली, कुरनुल होते हुए हैदराबाद, निजामाबाद, अदिलाबाद, नागपुर, सीवनी, जबलपुर, कंपनी, मैहर, सतना, रीवा, मिर्जापुर, आरा, छपरा, मसरख, मोहम्मदपुर, केसरिया के रास्ते चकिया विराट रामायण मंदिर पहुंचेगा...

