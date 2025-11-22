10 साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, इस राज्य में होगा स्थापित

धर्म
Abhay Sharma | Nov 22, 2025, 07:22 PM IST
1.10 सालों की कड़ी मेहनत
रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिल्पकार लोकनाथ और उनकी टीम ने करीब 10 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद इस विशाल शिवलिंग को आकार दिया. बता दें कि 33 फीट का ये शिवलिंग ग्रेनाइट पत्थर से बनकर तैयार हुआ है.
2.210 मीट्रिक टन वजनी विशाल शिवलिंग
33 फीट ऊंचा यह शिवलिंग 210 मीट्रिक टन वजनी है. इस शिवलिंग के निर्माण कार्य पर करीब तीन करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. इस शिवलिंग का निर्माण तमिलनाडु के महाबलीपुरम स्थित पट्टीकाडु गांव में बीते 10 सालों से चल रहा था.
3.20–25 दिन की लंबी यात्रा के बाद मंदिर पहुंचेगी शिवलिंग
21 नवंबर 2025 को महाबलीपुरम से 96 पहिए वाली ट्रक से इस शिवलिंग को चंपारण स्थित विराट रामायण मंदिर के लिए रवाना किया गया है. सड़क मार्ग से पूर्वी चंपारण स्थित चकिया के जानकीनगर तक पहुंचने में 20 से 25 दिन लग सकते हैं.
4.रास्ते में विभिन्न राज्यों और शहरों में श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन
इस रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न राज्यों और शहरों में श्रद्धालु इसका स्वागत करेंगे. बताते चलें कि जनवरी–फरवरी 2026 के बीच शिवलिंग को मंदिर परिसर में स्थापित करने की तैयारी है.
5.इन जगहों से होकर जाएगा शिवलिंग
महाबलीपुरम से ये विशाल शिवलिंग होसुर, होसाकोट, देवनाहाली, कुरनुल होते हुए हैदराबाद, निजामाबाद, अदिलाबाद, नागपुर, सीवनी, जबलपुर, कंपनी, मैहर, सतना, रीवा, मिर्जापुर, आरा, छपरा, मसरख, मोहम्मदपुर, केसरिया के रास्ते चकिया विराट रामायण मंदिर पहुंचेगा...
