FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IndiGo Flights Crisis: आज भी IndiGo की कई फ्लाइट्स कैंसिल, देर रात दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने जारी की एडवाइजरी

IndiGo Flights Crisis: आज भी IndiGo की कई फ्लाइट्स कैंसिल, देर रात दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने जारी की एडवाइजरी

19 मिनट का ये वायरल वीडियो अगर आपने शेयर किया तो जेल जाना तय है, पुलिस ने जारी कर दी है चेतावनी 

19 मिनट का ये वायरल वीडियो अगर आपने शेयर किया तो जेल जाना तय है, पुलिस ने जारी कर दी है चेतावनी

भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी को मिली नई रफ्तार, पुतिन की दो दिवसीय भारत यात्रा में हुए कई अहम फैसले

भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी को मिली नई रफ्तार, पुतिन की दो दिवसीय भारत यात्रा में हुए कई अहम फैसले

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा 

इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा

Gold Leasing: घर में पड़ा सोना भी आपको बना सकता है अमीर, जानिए कैसे कर सकते हैं इससे कमाई

घर में पड़ा सोना भी आपको बना सकता है अमीर, जानिए कैसे कर सकते हैं इससे कमाई

दुनिया के टॉप 10 देश जहां महिलाएं फील करती हैं खुद बेहद सुरक्षित, जानें भारत इस लिस्ट में कहां करता है स्टैंड 

दुनिया के टॉप 10 देश जहां महिलाएं फील करती हैं खुद बेहद सुरक्षित, जानें भारत इस लिस्ट में कहां करता है स्टैंड

HomePhotos

धर्म

इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा 

आज आपको उस मंदिर के बारे में बताएंगे जहां जो भी गया वह वापस जिंदा नहीं लौटा है. इस मंदिर को नर्क का दरवाजा कहा जाता है, इसीलिए सरकार ने इस जगह पर लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

ऋतु सिंह | Dec 06, 2025, 10:39 AM IST

1.ये मंदिर नर्क का द्वार कहलाता है

ये मंदिर नर्क का द्वार कहलाता है
1

दुनिया भर में कई धार्मिक स्थल हैं जो विज्ञान, रहस्य और आस्था का अनूठा संगम प्रस्तुत करते हैं. ऐसा ही एक मंदिर नर्क का द्वार कहलाता है. कहा जाता है कि यहाँ जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता. चाहे इंसान हो या जानवर, उसकी मृत्यु वहीं होती है.
 

Advertisement

2.मंदिर में यूनानी देवता निवास करते थे

मंदिर में यूनानी देवता निवास करते थे
2

ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में एक व्यक्ति रहता था, जिसकी बाद में हत्या कर दी गई थी. अन्य किंवदंतियों के अनुसार, इस मंदिर में यूनानी देवता निवास करते थे. जब भी कोई मनुष्य या जानवर प्रवेश करता, तो वे साँस छोड़ते थे, जिससे प्रवेश द्वार पर मौजूद हर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी.

3.लोग इसे दैवीय शक्ति या श्राप मानते थे

लोग इसे दैवीय शक्ति या श्राप मानते थे
3

लोग इसे दैवीय शक्ति या श्राप मानते थे. पुजारी इस रहस्य का उपयोग धार्मिक उद्देश्यों के लिए करते थे. वे जानवरों को गुफा में छोड़ देते थे और जब वे मर जाते थे, तो इसे चमत्कार घोषित कर देते थे, जिससे लोगों में भय व्याप्त हो जाता था.
 

4.जर्मनी के डुइसबर्ग-एसेन विश्वविद्यालय ने किया है यहां शोध

जर्मनी के डुइसबर्ग-एसेन विश्वविद्यालय ने किया है यहां शोध
4

मंदिर के पुजारी की भी यहीं मृत्यु हुई थी. जर्मनी के डुइसबर्ग-एसेन विश्वविद्यालय के ज्वालामुखी विज्ञानी हार्डी फैन्ज़ के नेतृत्व में एक टीम ने इस पर विस्तृत अध्ययन किया था. मंदिर के बाहर एक पत्थर का दरवाज़ा एक छोटी गुफा की ओर जाता है. यह दरवाज़ा एक आयताकार जगह में बना है. इ
 

TRENDING NOW

5.यहां के गर्म झरनों में चमत्कारी शक्तियां थीं

यहां के गर्म झरनों में चमत्कारी शक्तियां थीं
5

तिहासकारों का कहना है कि इस गुफा के ऊपर कभी एक मंदिर हुआ करता था. चारों ओर पत्थर हैं, जहां लोग आकर समय बिताते थे. लगभग 2200 साल पहले, यहां के गर्म झरनों में चमत्कारी शक्तियां थीं जो बीमारियों को ठीक करती थीं. इसीलिए बड़ी संख्या में लोग इन झरनों में स्नान करने के लिए इस जगह पर आते थे.

6.यहां कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) निकलती है

यहां कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) निकलती है
6

बाद में, इस मंदिर के नीचे एक गहरी दरार बन गई, जिसके कारण ज्वालामुखी से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ. यह गैस इतनी प्रचुर थी कि कोहरे जैसी लग रही थी. नर्क के द्वार के नाम से जाना जाने वाला यह द्वार इसी स्थल के ठीक ऊपर स्थित है. यह गुफा एक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित है, जहाँ से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) निकलती है. चूँकि यह गैस हवा से अधिक सघन होती है, इसलिए यह ज़मीन के पास जमा हो जाती है.
 

7.गैस का प्रभाव रात और सुबह के समय सबसे ज़्यादा होता है

गैस का प्रभाव रात और सुबह के समय सबसे ज़्यादा होता है
7

शोध के अनुसार, इस गैस का प्रभाव रात और सुबह के समय सबसे ज़्यादा होता है. दिन में सूर्य की रोशनी और गर्मी के कारण गैस का हल्का वाष्पीकरण होता है. शोधकर्ताओं ने पाया कि दिन में सूर्य की गर्मी गैस को विघटित कर देती है, लेकिन रात और सुबह के समय यह गैस अत्यधिक विषैली हो जाती है. ज़मीन से 40 सेंटीमीटर की ऊँचाई तक इसका प्रभाव घातक होता है. संघ का मानना ​​है कि पुजारी की मौत का कारण शायद यही रहा होगा.
 

8.यह मंदिर अब कहाँ है? 

यह मंदिर अब कहाँ है? 
8

यह तुर्की के प्राचीन शहर हिएरापोलिस में स्थित है. यह स्थान वास्तव में रोमन काल की एक गुफा है. इस मंदिर को नर्क का द्वार या प्लूटो का द्वार भी कहा जाता है. प्राचीन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह स्थान पाताल लोक के देवता प्लूटो को समर्पित था और यहाँ बलि दी जाती थी. प्राचीन काल में इस गुफा को मृत्यु का प्रतीक माना जाता था. यह गुफा इतनी खतरनाक मानी जाती थी कि वहाँ जाने वाला कोई भी प्राणी कुछ ही मिनटों में मर जाता था. इसीलिए इसे नर्क का द्वार कहा जाता था.
 

9. यह सब गैस के कारण है

यह सब गैस के कारण है
9

आज जब विज्ञान ने सच्चाई उजागर कर दी है, तो यह स्पष्ट है कि यह सब गैस के कारण है. हालाँकि यह जगह एक पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रिय है, फिर भी इसे एक सुरक्षात्मक बाड़ से बंद कर दिया गया है ताकि कोई अनजाने में भी अंदर न जा सके. वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह गैस इतनी घनी है कि लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से मौत भी हो सकती है. यही कारण है कि इस गुफा में प्रवेश करने वाले लोग कभी वापस नहीं लौट पाए.  

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है.  

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा 
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा
Gold Leasing: घर में पड़ा सोना भी आपको बना सकता है अमीर, जानिए कैसे कर सकते हैं इससे कमाई
घर में पड़ा सोना भी आपको बना सकता है अमीर, जानिए कैसे कर सकते हैं इससे कमाई
दुनिया के टॉप 10 देश जहां महिलाएं फील करती हैं खुद बेहद सुरक्षित, जानें भारत इस लिस्ट में कहां करता है स्टैंड 
दुनिया के टॉप 10 देश जहां महिलाएं फील करती हैं खुद बेहद सुरक्षित, जानें भारत इस लिस्ट में कहां करता है स्टैंड
महीने की शुरुआत में ही सैलरी खत्म हो जाती है? इन 5 आदतों से होगा पैसों पर कंट्रोल
महीने की शुरुआत में ही सैलरी खत्म हो जाती है? इन 5 आदतों से होगा पैसों पर कंट्रोल
Tea For Stress Relief: आप पर हावी हो रहा है स्ट्रेस तो पीना शुरू कर दें 6 चाय, ​तनाव से मिल जाएगी मुक्ति
आप पर हावी हो रहा है स्ट्रेस तो पीना शुरू कर दें 6 चाय, ​तनाव से मिल जाएगी मुक्ति
MORE
Advertisement
धर्म
Mangal Dosh: क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से दूर हो सकते हैं मांगलिक दोष, जानिए क्या कहता है ज्योतिष
क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से दूर हो सकते हैं मांगलिक दोष, जानिए क्या कहता है ज्योतिष
Margashirsha Purnima 2025: साल की आखिरी माघ पूर्णिमा पर कर लिये ये उपाय तो पूर्ण होगी हर कामना, खूब बरसेगा धन
साल की आखिरी माघ पूर्णिमा पर कर लिये ये उपाय तो पूर्ण होगी हर कामना, खूब बरसेगा धन
Rashifal 04 December 2025: सिंह और तुला वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
White Hair Solution: सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
MORE
Advertisement