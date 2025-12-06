इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा 

9 . यह सब गैस के कारण है

आज जब विज्ञान ने सच्चाई उजागर कर दी है, तो यह स्पष्ट है कि यह सब गैस के कारण है. हालाँकि यह जगह एक पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रिय है, फिर भी इसे एक सुरक्षात्मक बाड़ से बंद कर दिया गया है ताकि कोई अनजाने में भी अंदर न जा सके. वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह गैस इतनी घनी है कि लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से मौत भी हो सकती है. यही कारण है कि इस गुफा में प्रवेश करने वाले लोग कभी वापस नहीं लौट पाए.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है.

