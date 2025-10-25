FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Chhath Puja Nahay Khay Niyam: नहाय-खाय पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना अधूरी रह जाएगी छठ पूजा

Zodiac Sign: इस राशि की महिलाएं पति ही नहीं सास को भी अपने वश में रखती हैं, लड़ाई में इनसे जीतना नामुमकिन है 

Chhath Puja 2025 Geet: केलवा के पात पर उगे लन सुरुजमल.. इन टॉप 5 गीत के बिना है अधूरा है छठ व्रत

Eye Care: आंखों की दुश्मन हैं ये 6 आदतें, नहीं किया इनसे तौबा तो फ्री में मिलेगी कमजोर नजर और ब्लाइंडनेस

छठ पूजा के पहले दिन शरीर को करें डिटॉक्स और हाइड्रेट! 36 घंटे के निर्जले व्रत में पिएं ये 4 ड्रिंक, मिलेगी एनर्जी

दुनिया का एकमात्र देश जहां कोई भी गरीब नहीं है, न्यूनतम वेतन 4 लाख तक है और सरकार का काम सुनकर चौंक जाएंगे

अगर आप पहली बार छठ पूजा करने जा रहे हैं तो ऐसे करें तैयारी, जान लें पूजा सामग्री से लेकर अर्घ्य तक सबकुछ

जैश-ए-मोहम्मद का पाकिस्तान में महिलाओं के लिए ऑनलाइन 'जिहादी कोर्स'; मसूद अजहर की बहनें करेंगी नेतृत्व

नौकरी पर लात मारकर अमेरिका से लौटीं भारत, फिर शुरू किया अपना बिजनेस; आज बनाई 250 करोड़ की कंपनी

Rashifal 25 October 2025: व्यापार, सेहत और करियर के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Chhath Puja Nahay Khay Niyam: नहाय-खाय पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना अधूरी रह जाएगी छठ पूजा

Chhath Puja Nahay Khay Niyam: नहाय-खाय पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना अधूरी रह जाएगी छठ पूजा

Chhath Puja 2025 Geet: केलवा के पात पर उगे लन सुरुजमल.. इन टॉप 5 गीत के बिना है अधूरा है छठ व्रत

Chhath Puja 2025 Geet: केलवा के पात पर उगे लन सुरुजमल.. इन टॉप 5 गीत के बिना है अधूरा है छठ व्रत

छठ पूजा के पहले दिन शरीर को करें डिटॉक्स और हाइड्रेट! 36 घंटे के निर्जले व्रत में पिएं ये 4 ड्रिंक, मिलेगी एनर्जी

छठ पूजा के पहले दिन शरीर को करें डिटॉक्स और हाइड्रेट! 36 घंटे के निर्जले व्रत में पिएं ये 4 ड्रिंक, मिलेगी एनर्जी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Zodiac Sign: इस राशि की महिलाएं पति ही नहीं सास को भी अपने वश में रखती हैं, लड़ाई में इनसे जीतना नामुमकिन है 

इस राशि की महिलाएं पति ही नहीं सास को भी अपने वश में रखती हैं, लड़ाई में इनसे जीतना नामुमकिन है

Eye Care: आंखों की दुश्मन हैं ये 6 आदतें, नहीं किया इनसे तौबा तो फ्री में मिलेगी कमजोर नजर और ब्लाइंडनेस

आंखों की दुश्मन हैं ये 6 आदतें, नहीं किया इनसे तौबा तो फ्री में मिलेगी कमजोर नजर और ब्लाइंडनेस

दुनिया का एकमात्र देश जहां कोई भी गरीब नहीं है, न्यूनतम वेतन 4 लाख तक है और सरकार का काम सुनकर चौंक जाएंगे

दुनिया का एकमात्र देश जहां कोई भी गरीब नहीं है, न्यूनतम वेतन 4 लाख तक है और सरकार का काम सुनकर चौंक जाएंगे

HomePhotos

धर्म

Zodiac Sign: इस राशि की महिलाएं पति ही नहीं सास को भी अपने वश में रखती हैं, लड़ाई में इनसे जीतना नामुमकिन है 

कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनकी महिलाएं न सिर्फ़ अपने पतियों को बल्कि अपनी सास को भी अपने वश में रखती हैं. आइए जानें कौन सी हैं वो राशियां.

ऋतु सिंह | Oct 25, 2025, 09:25 AM IST

1.कुछ राशियों की महिलाएं अपने परिवार में बेहद प्रभावशाली होती हैं

कुछ राशियों की महिलाएं अपने परिवार में बेहद प्रभावशाली होती हैं
1

कुछ राशियों की महिलाएं अपने परिवार में बेहद प्रभावशाली होती हैं. ये महिलाएँ न केवल अपने पति के फैसलों में बल्कि अपनी सास पर भी सहज प्रभाव रखती हैं. मेष और सिंह राशि की महिलाएँ आत्मविश्वासी और निर्णायक होती हैं, परिवार के हर मामले में अपनी बात मनवा लेती हैं. वृष और वृश्चिक राशि की महिलाएँ चालाक और रणनीतिक होती हैं, परिवार में संतुलन बनाते हुए अपनी पकड़ मजबूत करती हैं. कन्या और मकर राशि की महिलाएँ अनुशासनप्रिय और स्मार्ट होती हैं, हर परिस्थिति में अपने घर का नियंत्रण रखती हैं. ये महिलाएँ परिवार में नेतृत्व की मिसाल हैं.

Advertisement

2.इन राशि की महिलाएं पति और सास पर भी नियंत्रण रखती हैं

इन राशि की महिलाएं पति और सास पर भी नियंत्रण रखती हैं
2

कहा जाता है कि घर की मुखिया महिला का पूरे घर पर दबदबा होता है. कई परिवारों में ऐसा होता भी देखा गया है. अगर पीछे मुड़कर देखें, तो हमेशा से यही देखा गया है कि सास-बहू पर हमेशा अत्याचार होता है. हालाँकि, कुछ जगहों पर सास को बहू से भी बेहतर समझा जाता है. इसी तरह देखा जाए, तो कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिनकी महिलाएं न सिर्फ़ अपने पति, बल्कि अपनी सास पर भी नियंत्रण रखती हैं. आइए जानें कौन सी हैं ये राशियां.
 

3.स्वभाव से दृढ़ और कठोर होती हैं

स्वभाव से दृढ़ और कठोर होती हैं
3

बारह राशियों के बारह प्रकार के स्वभाव होते हैं. प्रत्येक राशि का स्वामी उस राशि को प्रभावित करता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आपकी राशि का स्वामी आपके स्वभाव और जीवन को प्रभावित करता है. इन बारह राशियों में से कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिनकी स्त्रियां स्वभाव से दृढ़ और कठोर होती हैं.
 

4.मेष राशि

मेष राशि
4

मेष राशि का स्वामी मंगल है. इस राशि का स्वामी मंगल है. मंगल एक लड़ाकू ग्रह है. इसलिए इस राशि की महिलाओं का स्वभाव कुछ गुस्सैल और उग्र होता है. ये महिलाएं नेतृत्व करना पसंद करती हैं. इन्हें किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं होता. ये महिलाएं अपनी सास और पति को अपने अधीन रखती हैं. इन्हें किसी का भी अपना अधिकार जताना पसंद नहीं होता. ये महिलाएं अपनी सास का अत्याचार बर्दाश्त नहीं करतीं, बल्कि ये अपनी सास से डरती हैं.
 

TRENDING NOW

5.सिंह राशि

सिंह राशि
5

सिंह राशि सूर्य द्वारा शासित होती है. ये लोग सूर्य के समान ही तेजस्वी होते हैं, लेकिन आक्रामक भी होते हैं. इन्हें स्वतंत्र रूप से रहना पसंद होता है. इन महिलाओं की अपनी सास से नहीं बनती. विचारों में भिन्नता के कारण, अक्सर उनमें टकराव होता रहता है. इस राशि की महिलाएं मुखर होती हैं, इसलिए इनकी सास की इनसे नहीं बनती और इनकी सासें इस राशि की बहुओं से डरती भी हैं. ये महिलाएं आत्मविश्वासी होती हैं और दूसरों के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करतीं.
 

6.मकर राशि

मकर राशि
6

मकर राशि की महिलाएं अनुशासनप्रिय, व्यावहारिक और दृढ़ निश्चयी होती हैं. वे घर के हर निर्णय में तार्किक दृष्टिकोण अपनाती हैं और अपने पति व सास पर सहज प्रभाव डालती हैं. उनका व्यवस्थित और सोच-समझकर किया गया निर्णय परिवार में स्थिरता लाता है. मकर महिलाएँ परिवार में नेतृत्व की भूमिका निभाती हैं और हर परिस्थिति में अपने नियंत्रण का प्रमाण देती हैं. उनकी यह प्रभावशाली प्रवृत्ति उन्हें परिवार में सम्मान और अधिकार दिलाती है, जिससे वे घर के महत्वपूर्ण मामलों में निर्णायक भूमिका निभा पाती हैं.
 

7. वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि
7

मेष राशि की तरह वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल है. मंगल के प्रभाव से राशी की बहुएं अपनी सास से अपनी बात मनवा लेती हैं. सास बड़ी होने के कारण उनका सम्मान तो करती हैं, लेकिन ये बहुएँ गलत को गलत कहने का साहस रखती हैं, इसलिए अगर बहू वृश्चिक राशि की हो, तो सास झगड़ा करने से डरती हैं. ये बहुएँ अपनी सास को भी अपने शिकंजे में रखती हैं. ये गलत बातें बर्दाश्त नहीं कर पातीं, इसलिए अक्सर सास-बहू के बीच बहस या लड़ाई हो जाती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Zodiac Sign: इस राशि की महिलाएं पति ही नहीं सास को भी अपने वश में रखती हैं, लड़ाई में इनसे जीतना नामुमकिन है 
इस राशि की महिलाएं पति ही नहीं सास को भी अपने वश में रखती हैं, लड़ाई में इनसे जीतना नामुमकिन है
Eye Care: आंखों की दुश्मन हैं ये 6 आदतें, नहीं किया इनसे तौबा तो फ्री में मिलेगी कमजोर नजर और ब्लाइंडनेस
आंखों की दुश्मन हैं ये 6 आदतें, नहीं किया इनसे तौबा तो फ्री में मिलेगी कमजोर नजर और ब्लाइंडनेस
दुनिया का एकमात्र देश जहां कोई भी गरीब नहीं है, न्यूनतम वेतन 4 लाख तक है और सरकार का काम सुनकर चौंक जाएंगे
दुनिया का एकमात्र देश जहां कोई भी गरीब नहीं है, न्यूनतम वेतन 4 लाख तक है और सरकार का काम सुनकर चौंक जाएंगे
अगर आप पहली बार छठ पूजा करने जा रहे हैं तो ऐसे करें तैयारी, जान लें पूजा सामग्री से लेकर अर्घ्य तक सबकुछ
अगर आप पहली बार छठ पूजा करने जा रहे हैं तो ऐसे करें तैयारी, जान लें पूजा सामग्री से लेकर अर्घ्य तक सबकुछ
नौकरी पर लात मारकर अमेरिका से लौटीं भारत, फिर शुरू किया अपना बिजनेस; आज बनाई 250 करोड़ की कंपनी
नौकरी पर लात मारकर अमेरिका से लौटीं भारत, फिर शुरू किया अपना बिजनेस; आज बनाई 250 करोड़ की कंपनी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE