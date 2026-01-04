Numeology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं को 30 साल की उम्र से पहले शादी कभी नहीं करनी चाहिए, वरना वैवाहिक जीवन बन जाएगा नरक

धर्म
ऋतु सिंह | Jan 04, 2026, 01:10 PM IST
किसी भी महीने की कुछ खास तारीखों पर जन्मी लड़िकयों पर कार्मिक कर्ज होता है. अगर ये समय से पहले शादी करती हैं तो इनके पूर्व जन्म का ये कार्मिक डेप्थ इनकी शादी या रिलेशनशिप को खराब करने लगता है. लेकिन जब 30 या 30 के बाद ये शादी करती हैं तो इनकी शादी न केवल सुखमय होती है बल्कि इनका पूर्वजन्म का कार्मिक डेप्थ भी हल्का हो जाता है.
2.पूर्व जन्म के बुरे कर्म 30 तक हल्के क्यों होते हैं?
पूर्व जन्म के बुरे कर्म 30 तक हल्के इनके इस जन्म के प्रार्ब्ध के कारण होता है. लेकिन तभी जब इस जन्म में वह अच्छे कर्म और धार्मिकता से जुड़ी होती हैं. नहीं तो सारी उम्र इनका वैवाहिक जीवन खराब ही रहता है. ऐसे में अगर ये 30 या 30 के बाद विवाह करती हैं तो इनके जीवन और रिलेशनशिप में कोई कमी नहीं रहती है.
3.शीघ्र विवाह इनके लिए क्यों हानिकारक है?
शीघ्र विवाह इनके लिए हानिकारक होता है क्योंकि किसी के भी 30 से पहले कर्मों के गंभीर परिणाम कायम रहते हैं और इनके साथ पूर्व कार्मिक डेप्थ होता है. ये पिछले जन्म में या तो अपने साथी को धोखा दी होती हैं या टॉक्सिक रिलेशनशिप का कारण रही होती हैं. इसलिए अगर ये 30 से पहले शादी करती हैं तो इनका पूर्व जन्म का कर्मा जल्दी सक्रिय हो जाता हैं.
4.क्या होगा अगर जल्दी शादी करेंगी तो
अगर ये जल्दी शादी करेंगी तो रिश्तों में पहचान दब जाएगी, विवाहित होने के बावजूद भावनात्मक अकेलापन रहेगा औरबार-बार निराशा और मौन पीड़ा होगी. ये भी संभव है कि इनके पति का एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर हो या इनका पति इनको पसंद ही ना करे.
5. 30 वर्ष की आयु क्यों महत्वपूर्ण है
30 वर्ष की आयु महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि शनि 29-30 वर्ष की आयु के आसपास परिपक्व होता है. कर्म ऋण घुलने लगते हैं और भावनात्मक स्पष्टता बढ़ती है. सही साथी स्वाभाविक रूप से मिल जाता हैऔर
विवाह से लाभ होता है स्थिरता मिलती है और संघर्ष नहीं रहता है.
6. ये गुप्त सत्य भी समझ लें
जल्दी शादी करने का मतलब है कि आपको कर्मिक साथी मिलेगा. यानी पिछले जन्म का जिसके साथ आपने बुरा किया होता है. लेकिन अगर देर से शादी करेंगी तो आत्मा से मेल खाने वाला साथी मिलेगा.
7.किन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को 30 से पहले शादी नहीं करनी चाहिए
किसी भी महीने की 1, 4, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 28 जन्मी लड़कियों को 30 की आयु से पहले विवाह भूलकर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इनका 29 की उम्र तक कार्मिक डेप्थ कायम रहता है.
8.ऐसी महिलाओं के लिए ज्योतिषीय मार्गदर्शन:
ऐसी महिलाओं के लिए ज्योतिषीय मार्गदर्शन ये है कि ये लड़कियां 30 से पहले तक करियर और आत्मसम्मान पर ध्यान दें. दबाव में लिए गए निर्णयों से बचें, चंद्रमा और शनि की ऊर्जाओं को संतुलित करें, पूर्वजों और पिछले जन्म के कर्मों को ठीक करें और आकर्षण के बजाय सामंजस्य चुनें.
9. याद रखें ये बात
इन लड़कियों को ये बात याद रखनी होगी कि 30 से पहले शादी या जल्दी शादी उन्हें तोड़ देती है जबकि देर से शादी उन्हें मजबूत बनाती है. कुछ आत्माओं को पहले विकसित होना होता है... फिर शादी करनी होती है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
