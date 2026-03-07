Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं की रक्षा खुद यूनिवर्स करता है, सामने वाले से मिले दुख या सुख को डबल कर लौटाता है ब्रह्मांड

4 . ‘कर्मिक ऊर्जा’ से क्या है मतलब?

अंक ज्योतिष में “कर्मिक ऊर्जा” का मतलब ये होता है कि व्यक्ति के कर्म और व्यवहार का प्रभाव उसके जीवन में वापस लौटता है. यह सिद्धांत कई आध्यात्मिक परंपराओं में भी दिखाई देता है. कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट मानते हैं कि इन तारीखों में जन्मी महिलाएं भावनात्मक रूप से संवेदनशील होती हैं और रिश्तों को गहराई से निभाने की कोशिश करती हैं. और जब वे दिल से साफ और लोगों के लिए मददगार होती हैं और उनके साथ कोई बुरा करता है तो यूनिवर्स को ये बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि इस जन्म में इन महिलाओं का जन्म ही लोगों की मदद के लिए होता और उनकी राह में रोड़ा पैदा करने वालों को तब यूनिवर्स जवाब देता है. इसलिए ऐसी महिलाएं जो अपने काम से काम मतलब रखती हैं, दूसरों की मदद करती हैं, ईमानदार होती हैं उनके साथ कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए.(Photo Credit - AI Generated)

