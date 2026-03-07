FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

धर्म

Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं की रक्षा खुद यूनिवर्स करता है, सामने वाले से मिले दुख या सुख को डबल कर लौटाता है ब्रह्मांड

अगर आप बिना सोचे-समझे कुछ भी किसी को कह देते हैं या उनके दुख का कारण बनते हैं तो शायद आप यूनिवर्स से पंगा ले रहे हैं. क्योंकि कुछ तारीखों पर जन्मी महिलाओं के अपमान और दुख का बदल यूनिवर्स लेता है. इन लड़कियों को सामने वाला जो देता है यूनिवर्स उसी चीज को दोगुना कर उसे वापस लौटा देता है.

ऋतु सिंह | Mar 07, 2026, 06:46 AM IST

1.कुछ महिलाएं मज़बूत कर्मिक एनर्जी वाली होती है 

कुछ महिलाएं मज़बूत कर्मिक एनर्जी वाली होती है 
1

कुछ खास तारीखों जन्मी औरतों के आस-पास बहुत मज़बूत कर्मिक एनर्जी होती है. वे भले ही नरम और दयालु दिखती हों और आपके अपमान और दुख पर चुप रह जाती हों लेकिन यूनिवर्स चुपचाप उनके पीछे खड़ा रहता है और इनके साथ हुए दर्द का हिसाब करता है. अगर कोई उनका दिल दुखाता है या उनकी भावनाओं से खेलता है तो सामने वाले का भी कर्मा बैक होता है. यानी जो भी आप इन्हें देंगे, सुख या दुख वही आपको भी मिलेगा लेकिन उसका दोगुना या चौगुना होकर. इस लिए कुछ खास तारीख वाली महिलाओं के साथ कभी भी आपको गलत व्यवहार या दुख नहीं देना चाहिए क्योंकि इनके साथ हुए हर कर्म का हिसाब यूनिवर्स आपको देगा जरूर. (Photo Credit - AI Generated)
 

2.इनके साथ हुए हर कर्म का हिसाब यूनिवर्स करता है

इनके साथ हुए हर कर्म का हिसाब यूनिवर्स करता है
2

असल में कुछ महिलाएं प्योर सोल मानी जाती हैं क्योंकि इनकी कार्मिक शक्ति बहुत ज्यादा होती है ये कभी किसी के साथ न तो गलत करती हैं न ही गलत को सहती हैं. ये ठीक वैसी ही रहती हैं जैसे सामने वाला इनके साथ रहता है. अगर कोई इनके साथ वफादारी करे और अच्छा व्यवहार तो ये उसके लिए जान भी दे सकती हैं लेकिन अगर कोई बुरा व्यवहार करता है तो ये उससे दूरी बना लेती हैं और इनकी आत्मा को मिले हर कष्ट का हिसाब लेने तब यूनिवर्स आता है.  (Photo Credit - AI Generated)
 

3.इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं से बचकर रहें 

इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं से बचकर रहें 
3

न्यूमरोलॉजी की लोकप्रिय धारणाओं के अनुसार 1, 4, 7, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 22, 25, 27, 28 और 31 तारीख को जन्म लेने वाली महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि उनके आसपास एक मजबूत “कर्मिक ऊर्जा” होती है. ऐसे लोग दूसरों के प्रति संवेदनशील और मददगार स्वभाव के होते हैं, लेकिन साथ ही उनके जीवन में कर्म के सिद्धांत भी तगड़ा होता है. कर्म सिद्धांत यानी जो दोगे वही पाओगे लेकिन दोगुना-चौगुना करके. (Photo Credit - AI Generated)
 

4.‘कर्मिक ऊर्जा’ से क्या है मतलब?

‘कर्मिक ऊर्जा’ से क्या है मतलब?
4

अंक ज्योतिष में “कर्मिक ऊर्जा” का मतलब ये होता है कि व्यक्ति के कर्म और व्यवहार का प्रभाव उसके जीवन में वापस लौटता है. यह सिद्धांत कई आध्यात्मिक परंपराओं में भी दिखाई देता है. कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट मानते हैं कि इन तारीखों में जन्मी महिलाएं भावनात्मक रूप से संवेदनशील होती हैं और रिश्तों को गहराई से निभाने की कोशिश करती हैं. और जब वे दिल से साफ और लोगों के लिए मददगार होती हैं और  उनके साथ कोई बुरा करता है तो यूनिवर्स को ये बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि इस जन्म में इन महिलाओं का जन्म ही लोगों की मदद के लिए होता और उनकी राह में रोड़ा पैदा करने वालों को तब यूनिवर्स जवाब देता है. इसलिए ऐसी महिलाएं जो अपने काम से काम मतलब रखती हैं, दूसरों की मदद करती हैं, ईमानदार होती हैं उनके साथ कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए.(Photo Credit - AI Generated)
 

5.स्वभाव में दया और आत्मबल का संतुलन

स्वभाव में दया और आत्मबल का संतुलन
5

न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञों के अनुसार इन तारीखों में जन्म लेने वाली महिलाओं के बारे में एक आम धारणा यह भी है कि वे स्वभाव से दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होती हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें कमजोर समझा जाए. कई विश्लेषकों का मानना है कि ये अक्सर भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं और कठिन परिस्थितियों में संतुलित निर्णय लेने की क्षमता रखती हैं. और अगर कोई इनके काम में बाधक बनता है इनकी आत्मा अंदर से परेशान या रो देती है तब ये समझ लें यूनिवर्स सेम सेच्युएशन में आपको डालेगा और कई गुना वही दुख-षड्यंत्र और दर्द लौटाएगा .(Photo Credit - AI Generated)
 

6.न्यूमरोलॉजी में क्यों मानी जाती है खास

न्यूमरोलॉजी में क्यों मानी जाती है खास
6

न्यूमरोलॉजी में जन्मतिथि को व्यक्ति के स्वभाव, निर्णय क्षमता और जीवन ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है. कई लोग मानते हैं कि कुछ विशेष तारीखों में जन्म लेने वाले लोगों में अलग तरह की मानसिक और भावनात्मक ताकत दिखाई देती है. आध्यात्मिक और अंक-ज्योतिष से जुड़े कई विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ तारीखों का संबंध ऐसी ऊर्जा से माना जाता है जो व्यक्ति को जीवन के उतार-चढ़ाव से निपटने की क्षमता देती है. (Photo Credit - AI Generated)

7. ये बात समझ लें

ये बात समझ लें
7

अगर आप इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं के कर्म में मददगार होते हैं तो यूनिवर्स आपको हर काम में कहीं न कहीं से मदद देगा लेकिन अगर आप इन महिलाओ के कर्म में बाधक बनकर दुख का कारण बनते हैं तो समझ लें यूनिवर्स एक दिन आपको सेम वही कष्ट-दुख और दर्द कई गुना कर लौटाएगा,.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

