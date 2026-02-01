Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं की प्लानिंग कभी फेल नहीं होती, इनका तैयार रोडमैप देता है सक्सेस की गारंटी  

4 . मूलांक 4

किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31 को जन्मी लड़कियां मूलांक 4 की होती हैं और इनकी प्लानिंग का तोड़ किसी और के पास नहीं हो सकता है. ये राहु से रूल होती हैं इसलिए इनका दिमाग बहुत तेज होता है और इनकी प्लानिंग यूनिक और बेहतरीन होती है. ये यूनिक स्ट्रैटेजी और सिस्टम से काम करती हैं और इनका डिसिप्लिन ही इनकी प्लानिंग को सक्सेस बनाती है.

ये महिलाएं जिस भी काम में हाथ डालती हैं उसमें यूनिकनेस लाती हैं और उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए बेहतरीन प्लान तैयार करती हैं. ये बेहतरीन मैनेजर होती हैं. घर और परिवार के साथ ऑफिस सब जगह ये बेहतर तरीके से मैनेज करती हैं. स्वाति और शतभिषा नक्षत्र इनको बेहतरीन प्लानिंग स्किल देता है.

