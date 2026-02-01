FacebookTwitterYoutubeInstagram
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं की प्लानिंग कभी फेल नहीं होती, इनका तैयार रोडमैप देता है सक्सेस की गारंटी  

These birth date women are best in planning: अगर आपकी शादी कुछ खास मूलांक की लड़कियों से होती है तो समझ लें इनकी प्लानिंग कभी फेल नहीं हो सकती. ये महिलाएं बेहतरीन प्लानर होती हैं और इनका रोडममैप ऐसा होता है जो सक्सेस की गारंटी देते हैं.

ऋतु सिंह | Feb 01, 2026, 01:59 PM IST

1. ये प्लानिंग में टैलेंटेड और यूनिक होती हैं

 ये प्लानिंग में टैलेंटेड और यूनिक होती हैं
1

कुछ महिलाओं में जन्मजात गुण होता है कि वो जिस चीज की भी प्लानिंग करती हैं उनमें न केवल सक्सेसफुल होती हैं बल्कि उनके प्लानिंग का रोडमैप देखकर लोग भी दंग रह जाते हैं. ये देखने में जितनी साधारण लगती हैं उतनी ही ये प्लानिंग में टैलेंटेड और यूनिक होती हैं. घर के बजट से लेकर ले, किसी फंक्शन या अपने प्रोफेशन तक में ऐसे आइडियाज और प्लान लाती हैं जिसे देख-सुनकर लोग भी हैरान रह जाते हैं.

2....इसलिए इनकी प्लानिंग सटिक होती है 

...इसलिए इनकी प्लानिंग सटिक होती है 
2

घर और ऑफिस को संभालना आसान नहीं होता है और ये महिलाएं दोनों ही जगह सक्सेसफुल होती हैं. क्योंकि ये हर काम को मैनेज तरीके से करती हैं. ये हर काम को करने से पहले उसका रोडमैप बना लेती हैं इसलिए इनका प्लानिंग भी बेहतर होती है और काम भी बेहतरीन होता है. इनके दिमाग में घर के काम और ऑफिस के काम का अलग-अलग खाका खींच जाता है और ये उसी हिसाब से अपने काम के व्यवस्थित कर होमवर्क कर लेती हैं. ये हर काम का पहले से होमवर्क कर के रखती हैं इसलिए इनकी प्लानिंग सटिक होती है. तो चलिए जानें कौन सी मूलांक वाली लड़कियां होती हैं बेहतरीन प्लानर और क्यों?
 

3.मूलांक 2

मूलांक 2
3

मूलांक 2 यानी किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मी लड़कियां हर काम को टाइम फ्रेम में करती हैं. इसके पीछे इनकी बुनियादी कुछ आदतें होती हैं. क्योंकि ये चंद्रमा से रूल होती हैं इसलिए शांत और संतुलित तरीके से अपने काम को पहले समझती हैं फिर उसे इंप्लीमेंट करने का प्लान बनती हैं.हालांकि अक्सर ये पैसे के मामले में थोड़ी कम मैनेजबल होती हैं लेकिन ये किसी कार्यक्रम, सेमिनार या होम पार्टीज को ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करती हैं. 

हालांकि ये भावनात्मक लेकिन व्यावहारिक निर्णय लेते हैं और हर खर्च की प्राथमिकता तय कर लेती हैं. इनका रोहिणी और हस्त नक्षत्र इनको संतुलित सोच देता है इसलिए ये जो भी प्लानिंग करती हैं वो बैलेंस्ड होती है. 

4.मूलांक 4

मूलांक 4
4

किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31 को जन्मी लड़कियां मूलांक 4 की होती हैं और इनकी प्लानिंग का तोड़ किसी और के पास नहीं हो सकता है. ये राहु से रूल होती हैं इसलिए इनका दिमाग बहुत तेज होता है और इनकी प्लानिंग यूनिक और बेहतरीन होती है. ये यूनिक स्ट्रैटेजी और सिस्टम से काम करती हैं और इनका डिसिप्लिन ही इनकी प्लानिंग को सक्सेस बनाती है.

ये महिलाएं जिस भी काम में हाथ डालती हैं उसमें यूनिकनेस लाती हैं और उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए बेहतरीन प्लान तैयार करती हैं. ये बेहतरीन मैनेजर होती हैं. घर और परिवार के साथ ऑफिस सब जगह ये बेहतर तरीके से मैनेज करती हैं. स्वाति और शतभिषा नक्षत्र इनको बेहतरीन प्लानिंग स्किल देता है. 
 

5.मूलांक 8

मूलांक 8
5

किसी भी महीने की 8, 17, 26 को जन्मी महिलाएं मूलांक 8 की होती हैं और इनका स्वामी शनि होता है और ये अनुशासन और दीर्घकालिक सोच का ग्रह माना जाता है. इस मूलांक की लड़कियां खर्च से पहले ज़रूरत बनाम इच्छा का फर्क जानती हैं.इनकी खासियत लॉन्ग टर्म सेविंग, सीमित लेकिन सही खर्च और फाइनेंशियल डिसिप्लिन इनको बेहतरीन प्लानर बनाता है. अनुराधा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र इन्हें ताकत, धैर्य और कंट्रोल के साथ प्लानिंग का मास्टर बनाता है. 
 

6.भाग्यांक 6 

भाग्यांक 6 
6

जिनका भाग्यांक 6 यानी जन्म तारीख, महीना और साल जोड़कर जिनका 6 आता है वो शुक्र से रूल होती हैं और शुक्र ग्रह सुख-लग्जरी और एश्वर्य का ग्रह माना जाता है. और जिनका भाग्यांक 6 होता अंधाधुंध खर्च नहीं करतीं हैं और शुक्र इन्हें क्वालिटी पर खर्च सिखाता है. क्वांटिटी पर नहीं. साथ ही क्योंकि ये लग्जरी पसंद करते हैं और उसी के हिसाब से प्लानिंग करते हैं. पूर्वाफाल्गुनी और चित्रा नक्षत्र इन्हें स्मार्ट यूटेलाइजेशन देता है.  
 

7.इनकी प्लानिंग हमेशा क्यों सफल होती है?

इनकी प्लानिंग हमेशा क्यों सफल होती है?
7

इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों के लिए होम मैनेजमेंट के साथ ऑफिस से लेकर बिजनेस तक की प्लानिंग करने में बेस्ट होती हैं. इनके लिए ये कोई संघर्ष नहीं बल्कि एक नैचुरल स्किल होता है. चंद्रमा की संवेदना, शनि का अनुशासन और राहु की रणनीति इनका सही मेल इन्हें घर की फाइनेंशियल रीढ़ बनाता है.
 

