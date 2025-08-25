Numerology: सास नहीं मां का रूप होती हैं इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं, बेटे से ज्यादा बहू पर छिड़ती हैं अपनी जान 

लखनऊ पहुंचे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शु्क्ला का डिप्टी CM ने किया स्वागत, CM योगी आदित्यनाथ से भी हुई मुलाकात, मिला 'अनोखा गिफ्ट'
धर्म
ऋतु सिंह | Aug 25, 2025, 01:54 PM IST
1.खुश रखने वाली सास होती हैं
अंक ज्योतिष में कुछ तारीखों पर जन्मी महिलाओं को सबसे इमोशनल माना गया है. यही कारण है कि ये खुद से ज्यादा लोगों का ध्यान रखती हैं. ये चाहती हैं कि इनके साथ रहने वाला हर इंसान खुश रहे. भले ही बहू के रूप में इन्हें बहुत अच्छी सास नहीं मिलती लेकिन ये सास जब बनती हैं तो बेहतरीन होती हैं.
2.इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं होती हैं बेहतरीन सास
जिन महिलाओं का जन्म किसी भी महीने की 22 या 16 तारीख को होता है उन महिलाओं में जन्मजात दूसरों की मदद करने के गुण होते हैं. ये महिलाएं न केवल दिल की अच्छी होती हैं बल्कि इनकी आदत और फितरत भी बहुत अच्छी होती है.
3.आजादी पसंद होती हैं ये सास
22 और 16 तारीख को जन्मी महिलाएं आजादी पसंद करती हैं. वह खुद भी आजाद रहना चाहती हैं और अपने साथ रहने वालों को भी आजाद रखती हैं. जब ये सास बनती हैं तो बहुओं को भी खूब आजादी देती हैं.
4.दिखावा नहीं करती पसंद
रीति-रीवाज या पाखंड से दूर रहती हैं 22 और 16 तारीख को जन्मी महिलाएं. ये धार्मिक होती हैं लेकिन पाखंड पसंद नहीं करती. इसलिए ये न तो दिखावा करती हैं न ही अपनी बहू को दिखावे के लिए दबाव डालती हैं. इन्हें सादगी पसंद होती है और वे बहू को भी उसकी मर्जी से रहने की आजादी देती हैं.
5.हंसी-मजाक वाली होती हैं ऐसी महिलाएं
इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं हंसी-मजाक वाली होती हैं. ये किसी भी चीज को लाइट तरीके से लेती हैं चाहे किसी की गलती हो या खराब व्यवहार. लेकिन इन महिलाओं में एक बात होती है कि जहां ये कंफर्टेबल नहीं होती हैं वहां इंवॉल्व भी नहीं होती हैं. ये अपमान बर्ताश्त नहीं करतीं. इनका दिल प्यार से जीतना आसान होता है.
6.बेटे-बहू में नहीं करती अंतर
22 और 16 तारीख को जन्मी महिलाएं जब सास बनता हैं तो ये बहू और बेटे में अंतर नहीं करतीं. अगर इनका बेटा गलत हो तो वह कभी उसका साथ नहीं देतीं. बहू के साथ इन महिलाओं की बनती भी अच्छी है.
7.कूल सास होती हैं ये महिलाएं
22 और 16 तारीख को जन्मी महिलाएं कूल सास कही जाती हैं. ये कभी भी किसी बात के लिए किसी को फोर्स नहीं करती हैं. ये चिल रहती हैं और बहुओं को भी चिल रखती हैं.
8.राहु-केतु के चलते होता है ऐसा नेचर
22 और 16 तारीख को जन्मी महिलाओं के स्वामी राहु और केतु होते हैं. राहु और केतु दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जो दुनियादारी ,से बिलकुल अलग होते हैं. राहु जहां पाखंड और दिखावे को पसंद नहीं करता, वहीं केतु धार्मिक बनाता है. इसलिए दोनों ही तारीख पर जन्मी महिलाएं ओवर इमोशनल होती हैं.
यहां दी गई सभी जानकारियां अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के बुनियादी व्यवहारिकता के आधार पर दी गई हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
