Numerology: सास नहीं मां का रूप होती हैं इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं, बेटे से ज्यादा बहू पर छिड़ती हैं अपनी जान 

Twitter
Advertisement
Headlines

लखनऊ पहुंचे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शु्क्ला का डिप्टी CM ने किया स्वागत, CM योगी आदित्यनाथ से भी हुई मुलाकात, मिला 'अनोखा गिफ्ट'

Greater Noida Nikki Murder Case: निक्की मर्डर केस में जेठ और ससुर गिरफ्तार, दहेज हत्या को लेकर खोले कई बड़े राज

पीएम मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द किया CIC का आदेश

Premanand Ji Maharaj: जगद्गुरु रामभद्राचार्य की प्रेमानंद महाराज को चुनौती, संस्कृत का एक श्लोक बोलकर दिखाएं

पहले सहारा फिर बायजू और अब ड्रीम 11... हर बार टीम इंडिया के स्पॉन्सर का हुआ बुरा हाल, ये है सिर्फ संयोग या अभिशाप

ED की रेड से बचने के लिए दीवार कूद भागे TMC विधायक, खेत में दौड़ते वक्त हुए गिरफ्तार

ICSI Result June 2025: आईसीएसआई ने जारी किया icsi.edu पर सीएस प्रोफेशनल का रिजल्ट, जानें किसने किया टॉप

यूक्रेन के लिए कैसी रहेगी अमेरिका समर्थित सुरक्षा गारंटी, क्या होगा असर?  

ITC से लेकर Dream11 तक, BCCI ने अब तक इन कंपनियों से की है स्पॉन्सरशिप डील; यहां देखें पूरी लिस्ट

SSC उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज पर सियासत गर्म, अरविंद केजरीवाल बोले – 'खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है'

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
लखनऊ पहुंचे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शु्क्ला का डिप्टी CM ने किया स्वागत, CM योगी आदित्यनाथ से भी हुई मुलाकात, मिला 'अनोखा गिफ्ट'

लखनऊ पहुंचे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शु्क्ला का डिप्टी CM ने किया स्वागत, CM योगी आदित्यनाथ से भी हुई मुलाकात, मिला 'अनोखा गिफ्ट'

Greater Noida Nikki Murder Case: निक्की मर्डर केस में जेठ और ससुर गिरफ्तार, दहेज हत्या को लेकर खोले कई बड़े राज

निक्की मर्डर केस में जेठ और ससुर गिरफ्तार, दहेज हत्या को लेकर खोले कई बड़े राज

पीएम मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द किया CIC का आदेश

पीएम मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द किया CIC का आदेश

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
पहले सहारा फिर बायजू और अब ड्रीम 11... हर बार टीम इंडिया के स्पॉन्सर का हुआ बुरा हाल, ये है सिर्फ संयोग या अभिशाप

पहले सहारा फिर बायजू और अब ड्रीम 11... हर बार टीम इंडिया के स्पॉन्सर का हुआ बुरा हाल, ये है सिर्फ संयोग या अभिशाप

ITC से लेकर Dream11 तक, BCCI ने अब तक इन कंपनियों से की है स्पॉन्सरशिप डील; यहां देखें पूरी लिस्ट

ITC से लेकर Dream11 तक, BCCI ने अब तक इन कंपनियों से की है स्पॉन्सरशिप डील; यहां देखें पूरी लिस्ट

Numerology: सास नहीं मां का रूप होती हैं इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं, बेटे से ज्यादा बहू पर छिड़ती हैं अपनी जान 

सास नहीं मां का रूप होती हैं इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं, बेटे से ज्यादा बहू पर छिड़ती हैं अपनी जान

HomePhotos

धर्म

Numerology: सास नहीं मां का रूप होती हैं इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं, बेटे से ज्यादा बहू पर छिड़ती हैं अपनी जान 

अगर आपको लगता है कि सास कभी अच्छी नहीं होती तो आपको बता दें कि दो ऐसे मूलांक हैं जिनमें जन्मी महिलाएं अपनी बहू के लिए मां जैसी नहीं, बल्कि मां ही होती हैं. ये अपने बेटे तक से बहू के लिए लड़ जाती हैं.

ऋतु सिंह | Aug 25, 2025, 01:54 PM IST

1.खुश रखने वाली सास होती हैं

खुश रखने वाली सास होती हैं
1

अंक ज्योतिष में कुछ तारीखों पर जन्मी महिलाओं को सबसे इमोशनल माना गया है. यही कारण है कि ये खुद से ज्यादा लोगों का ध्यान रखती हैं. ये चाहती हैं कि इनके साथ रहने वाला हर इंसान खुश रहे. भले ही बहू के रूप में इन्हें बहुत अच्छी सास नहीं मिलती लेकिन ये सास जब बनती हैं तो बेहतरीन होती हैं. 

Advertisement

2.इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं होती हैं बेहतरीन सास

इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं होती हैं बेहतरीन सास
2

जिन महिलाओं का जन्म किसी भी महीने की 22 या 16 तारीख को होता है उन महिलाओं में जन्मजात दूसरों की मदद करने के गुण होते हैं. ये महिलाएं न केवल दिल की अच्छी होती हैं बल्कि इनकी आदत और फितरत भी बहुत अच्छी होती है.

3.आजादी पसंद होती हैं ये सास

आजादी पसंद होती हैं ये सास
3

22 और 16 तारीख को जन्मी महिलाएं आजादी पसंद करती हैं. वह खुद भी आजाद रहना चाहती हैं और अपने साथ रहने वालों को भी आजाद रखती हैं. जब ये सास बनती हैं तो बहुओं को भी खूब आजादी देती हैं.

4.दिखावा नहीं करती पसंद

दिखावा नहीं करती पसंद
4

रीति-रीवाज या पाखंड से दूर रहती हैं 22 और 16 तारीख को जन्मी महिलाएं. ये धार्मिक होती हैं लेकिन पाखंड पसंद नहीं करती. इसलिए ये न तो दिखावा करती हैं न ही अपनी बहू को दिखावे के लिए दबाव डालती हैं. इन्हें सादगी पसंद होती है और वे बहू को भी उसकी मर्जी से रहने की आजादी देती हैं.

TRENDING NOW

5.हंसी-मजाक वाली होती हैं ऐसी महिलाएं

हंसी-मजाक वाली होती हैं ऐसी महिलाएं
5

इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं हंसी-मजाक वाली होती हैं. ये किसी भी चीज को लाइट तरीके से लेती हैं चाहे किसी की गलती हो या खराब व्यवहार. लेकिन इन महिलाओं में एक बात होती है कि जहां ये कंफर्टेबल नहीं होती हैं वहां इंवॉल्व भी नहीं होती हैं. ये अपमान बर्ताश्त नहीं करतीं. इनका दिल प्यार से जीतना आसान होता है.

6.बेटे-बहू में नहीं करती अंतर

बेटे-बहू में नहीं करती अंतर
6

22 और 16 तारीख को जन्मी महिलाएं जब सास बनता हैं तो ये बहू और बेटे में अंतर नहीं करतीं. अगर इनका बेटा गलत हो तो वह कभी उसका साथ नहीं देतीं. बहू के साथ इन महिलाओं की बनती भी अच्छी है.

7.कूल सास होती हैं ये महिलाएं

कूल सास होती हैं ये महिलाएं
7

22 और 16 तारीख को जन्मी महिलाएं कूल सास कही जाती हैं. ये कभी भी किसी बात के लिए किसी को फोर्स नहीं करती हैं. ये चिल रहती हैं और बहुओं को भी चिल रखती हैं.

8.राहु-केतु के चलते होता है ऐसा नेचर

राहु-केतु के चलते होता है ऐसा नेचर
8

22 और 16 तारीख को जन्मी महिलाओं के स्वामी राहु और केतु होते हैं. राहु और केतु दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जो दुनियादारी ,से बिलकुल अलग होते हैं. राहु जहां पाखंड और दिखावे को पसंद नहीं करता, वहीं केतु धार्मिक बनाता है. इसलिए दोनों ही तारीख पर जन्मी महिलाएं ओवर इमोशनल होती हैं.

यहां दी गई सभी जानकारियां अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के बुनियादी व्यवहारिकता के आधार पर दी गई हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
यूपी के आगरा में रसगुल्ले के लिए 'युद्ध', फोड़ डाले एक-दूसरे के सिर, ग्राहक बोले-कड़वे थे, दुकानदार बोला-ताजा बनाए हैं, वीडियो वायरल
यूपी के आगरा में रसगुल्ले के लिए 'युद्ध', फोड़ डाले एक-दूसरे के सिर, ग्राहक बोले-कड़वे थे, दुकानदार बोला-ताजा बनाए हैं, वीडियो वायरल
IND vs NZ: रोहित की खराब कप्तानी या विराट कोहली की फॉर्म, टीम इंडिया की शर्मनाक हार के 5 बड़े कारण
रोहित की खराब कप्तानी या विराट कोहली की फॉर्म, टीम इंडिया की शर्मनाक हार के 5 बड़े कारण
TV के 'कृष्णा' को लगी गंभीर चोट, टूटी नाक की हड्डी, खुद बताया कैसी है हालत
TV के 'कृष्णा' को लगी गंभीर चोट, टूटी नाक की हड्डी, खुद बताया कैसी है हालत
Jammu and Kashmir Terror Attack: लगातार तीसरे दिन आतंकी हमला, श्रीनगर लाल चौक पर संडे बाजार में फेंका ग्रेनेड, 10 घायल
श्रीनगर में फिर टैरर अटैक, लाल चौक के संडे बाजार में ग्रेनेड ब्लास्ट में 10 घायल
IND vs NZ: रोहित शर्मा ने अब मानी गलती, बोले- मैं कप्तानी और बैटिंग दोनों में फेल हुआ
रोहित शर्मा ने अब मानी गलती, बोले- मैं कप्तानी और बैटिंग दोनों में फेल हुआ
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पहले सहारा फिर बायजू और अब ड्रीम 11... हर बार टीम इंडिया के स्पॉन्सर का हुआ बुरा हाल, ये है सिर्फ संयोग या अभिशाप
पहले सहारा फिर बायजू और अब ड्रीम 11... हर बार टीम इंडिया के स्पॉन्सर का हुआ बुरा हाल, ये है सिर्फ संयोग या अभिशाप
ITC से लेकर Dream11 तक, BCCI ने अब तक इन कंपनियों से की है स्पॉन्सरशिप डील; यहां देखें पूरी लिस्ट
ITC से लेकर Dream11 तक, BCCI ने अब तक इन कंपनियों से की है स्पॉन्सरशिप डील; यहां देखें पूरी लिस्ट
Numerology: सास नहीं मां का रूप होती हैं इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं, बेटे से ज्यादा बहू पर छिड़ती हैं अपनी जान 
सास नहीं मां का रूप होती हैं इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं, बेटे से ज्यादा बहू पर छिड़ती हैं अपनी जान
पहले विराट-रोहित और पुजारा... एक बार फिर टूटेगा भारतीय फैंस का दिल, ये 5 खिलाड़ी ले सकते हैं संन्यास
पहले विराट-रोहित और पुजारा... एक बार फिर टूटेगा भारतीय फैंस का दिल, ये 5 खिलाड़ी ले सकते हैं संन्यास
PCOS से हैं परेशान तो गलती से भी न खाएं ये 4 फूड्स, इन्हें खाने से बढ़ सकती है Hormonal Imbalance
PCOS से हैं परेशान तो गलती से भी न खाएं ये 4 फूड्स, इन्हें खाने से बढ़ सकती है Hormonal Imbalance
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE