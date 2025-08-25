Numerology: सास नहीं मां का रूप होती हैं इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं, बेटे से ज्यादा बहू पर छिड़ती हैं अपनी जान 

8 . राहु-केतु के चलते होता है ऐसा नेचर

8

22 और 16 तारीख को जन्मी महिलाओं के स्वामी राहु और केतु होते हैं. राहु और केतु दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जो दुनियादारी ,से बिलकुल अलग होते हैं. राहु जहां पाखंड और दिखावे को पसंद नहीं करता, वहीं केतु धार्मिक बनाता है. इसलिए दोनों ही तारीख पर जन्मी महिलाएं ओवर इमोशनल होती हैं.

यहां दी गई सभी जानकारियां अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के बुनियादी व्यवहारिकता के आधार पर दी गई हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.