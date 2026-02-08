Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं का राजयोग होता है पावरफुल, शादी के बाद पति के लिए खोल देती हैं सक्सेस का गोल्डन डोर

1 . क्या सच में पत्नी पति की किस्मत बदल सकती है?

1

भारतीय ज्योतिष और अंक विज्ञान दोनों के ही अनुसार शादी केवल भावनात्मक बंधन नहीं, बल्कि दो ऊर्जाओं का मिलन होता है. अगर एक ऊर्जा कमजोर है या सुप्त अवस्था में हो तो दूसरी एनर्जी उसे एक्टिवेट कर देती है. ऐसा ही कुछ जन्म तारीख पर जन्मी लड़कियों के साथ होता है. इनकी एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि ये जिसकी पत्नी बनती हैं उसका राजयोग एक्टिवेट कर देती हैं. कुछ लड़कियों की जन्म तारीख ग्रह-ऊर्जा को दर्शाती है, जो पति की सफलता, धन, सामाजिक रुतबा और भाग्य को प्रभावित कर सकती है. क्योंकि इनकी किस्मत में राजयोग होता है इसलिए इनके पति के ग्रह भी जो सुप्त थे या कमजोर थे वो एक्टिवेट हो जाते हैं.

