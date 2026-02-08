Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं का राजयोग होता है पावरफुल, शादी के बाद पति के लिए खोल देती हैं सक्सेस का गोल्डन डोर

धर्म
ऋतु सिंह | Feb 08, 2026, 08:22 AM IST
1.क्या सच में पत्नी पति की किस्मत बदल सकती है?
भारतीय ज्योतिष और अंक विज्ञान दोनों के ही अनुसार शादी केवल भावनात्मक बंधन नहीं, बल्कि दो ऊर्जाओं का मिलन होता है. अगर एक ऊर्जा कमजोर है या सुप्त अवस्था में हो तो दूसरी एनर्जी उसे एक्टिवेट कर देती है. ऐसा ही कुछ जन्म तारीख पर जन्मी लड़कियों के साथ होता है. इनकी एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि ये जिसकी पत्नी बनती हैं उसका राजयोग एक्टिवेट कर देती हैं. कुछ लड़कियों की जन्म तारीख ग्रह-ऊर्जा को दर्शाती है, जो पति की सफलता, धन, सामाजिक रुतबा और भाग्य को प्रभावित कर सकती है. क्योंकि इनकी किस्मत में राजयोग होता है इसलिए इनके पति के ग्रह भी जो सुप्त थे या कमजोर थे वो एक्टिवेट हो जाते हैं.
2.पत्नी के भाग्य से पति का भाग्य भी चमकता है
अंक ज्योतिष के अनुसार कुछ जन्म तारीखों पर जन्मी लड़कियों ऐसी होती हैं जो पति के जीवन में “राज योग” यानी धन, सत्ता और प्रसिद्धि को सक्रिय करती हैं. इनकी शादी जैसे ही होती है ये पति का लक और राजयोग दोनों एक्टिवेट कर देती हैं. ऐसी लड़कियों की तकदीर भगवान सोने की कलम से लिखते हैं और इनके भाग्य से ही इनके पति का भाग्य भी चमक जाता है. तो चलिए जाने वो कौन सी लड़कियां हैं जो पति के लिए गुड लक लेकर जीवन में आती हैं.
3.सूर्य राज योग वाली लड़कियां जो पति के लिए होती है लकी
सूर्य राज योग वाली लड़कियां पति के लिए भाग्यकारक होती हैं. किसी भी महीने की 1, 4, 10, 13, 19, 22 और 28 तारीख को जन्मी कन्याओं का भाग्य शादी के बाद सबसे तेज होता है जब इनके ग्रह पति के ग्रह से मिलते हैं. हालांकि ये जन्म से सुख और सौभाग्य में जीती हैं लेकिन शादी के बाद इनके ग्रह और तेज हो जाते हैं.
4. ये महिलाएं पति के लिए क्या करती हैं?
इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं पति के करियर में तेज़ ग्रोथ लाती है. और इससे उनके नाम, शोहरत और पहचान अचानक से बनने लगती है. उनके पति सरकारी, कॉर्पोरेट और लीडरशिप में सफलता पाते हैं. साथ ही पति के धन और पावर में तेजी से वृद्धि होती है. ऐसा सूर्य और राहु की ऊर्जा ऐसी महिलाओं को नैचुरल लीडर बनाती है. ये अपने पति को भी बड़ा सोचने और बड़ा बनने के लिए प्रेरित करती हैं.
5.इनके साथ शादी करने से मिलता है:
इनके साथ शादी करने वाले पुरुषों को जीवन में भावनात्मक स्थिरता, परिवार में धन और सुख और फाइनेंस में सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है. साथ ही घर में शांति और बाहर सफलता का योग बनने लगता है. चंद्र ऊर्जा पति को मानसिक संतुलन देती है, जिससे वह धन और करियर में स्थिर तरक्की करता है. क्योंकि इन तारीखों पर जन्मी महिलओं का चंद्र बल भी मजबूत होता है.
6.ये पत्नियां पति के लिए खोलती है करियर का गोल्ड डोर
ये पत्नियां पति के करियर का गोल्ड डोर खोलती हैं. इनके जीवन में आने से पति के बिज़नेस और नेटवर्किंग में अचानक से ग्रोथ होन लगाती है और विदेशी आय और डील्स की बौछार हो जाती है. इनकी तेज़ बुद्धि और निर्णय क्षमता के बल पर पति विदेश में भी अपना कारोबार करने लगते हैं. इनके पति का सामाजिक रुतबा बढ़ता है. खासकर अगर इनके पति मीडिया, सेल्स, एजुकेशन, कोचिंग और स्टार्टअप जैसी फील्ड में हों तो उनको तेजी से ग्रोथ मिलने लगती है.
7.लग्ज़री लाइफ लेकर आती हैं ऐसी लड़कियां
इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां खुद के लिए ऊपर से लग्ज़री लाइफ लिखवा कर आती हैं और यही कारण है कि शादी के बाद इनके पति की लाइफ भी लग्जिरियस हो जाती है. प्रॉपर्टी, कार और ऐश-ओ-आराम के साथ ये पति के जीवन में रोमांस और आकर्षण भी लाती हैं. शुक्र की ऊर्जा भोग-विलास, सौंदर्य और धन को बढ़ाती है.
8.ये बात समझ लें
अंक ज्योतिष के अनुसार, हर इंसान एक ऊर्जा फ्रीक्वेंसी के साथ जन्म लेता है. शादी के बाद दो व्यक्तियों की ऊर्जा मिलती है और यह संयुक्त कंपन (Vibration) जीवन के निर्णय, अवसर और आत्मविश्वास को प्रभावित करती है. यही कारण है कि कई लोग शादी के बाद अचानक सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोगों का ग्रोथ रुक जाता है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
