Numerology: इन 2 तारीख पर जन्मी हैं आपकी मां तो लकी हैं आप, ये क्वालिटीज बनाती हैं इन्हें सुपरमॉम 

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Fatty Liver Signs: घर बैठे ही कर पाएंगे फैटी लिवर की पहचान, बस डॉक्टर के बताए इन लक्षणों पर दें ध्यान  

IND vs WI: अहमदाबाद में सिराज और बुमराह के सामने बेबस दिखी वेस्टइंडीज, 162 रन पर सिमट गई पहली पारी

MPPSC SET Notification 2025 जारी, इस बार 31 विषयों के लिए होगी परीक्षा, जानें डिटेल्स

बॉलीवुड का वह रावण जो खूब हुआ था ट्रोल, लुक से लेकर डायलॉग तक का उड़ा था मजाक

भोपाल में दहन से पहले ही राख हुआ रावण, नशे में धुत लड़के-लड़कियां की हैरान करने वाली हरकत

इन 5 जगहों पर आज भी मिलती है गांधी जी के विचारों की झलक, गूंजती है बापू के आत्मा की आवाज

रामायण के रावण ने इस किरदार के लिए नहीं दिया था ऑडिशन, जानिए कैसे अरविंद त्रिवेदी को मिल गया रोल

Cheapest Electric Scooters: महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 हल्के इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक बार की चार्जिंग पर चलेगी 146 किलोमीटर 

Business Idea: बाजार की उथल-पुथल में भी नहीं रुकेगा ये बिजनेस, हर दिन होगी तगड़ी कमाई

भारत के ये 5 बैंक देते हैं Fixed Deposit पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, जानें किस पायदान पर आता है आपका Bank

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Fatty Liver Signs: घर बैठे ही कर पाएंगे फैटी लिवर की पहचान, बस डॉक्टर के बताए इन लक्षणों पर दें ध्यान  

Fatty Liver Signs: घर बैठे ही कर पाएंगे फैटी लिवर की पहचान, बस डॉक्टर के बताए इन लक्षणों पर दें ध्यान

IND vs WI: अहमदाबाद में सिराज और बुमराह के सामने बेबस दिखी वेस्टइंडीज, 162 रन पर सिमट गई पहली पारी

अहमदाबाद में सिराज और बुमराह के सामने बेबस दिखी वेस्टइंडीज, 162 रन पर सिमट गई पहली पारी

MPPSC SET Notification 2025 जारी, इस बार 31 विषयों के लिए होगी परीक्षा, जानें डिटेल्स

MPPSC SET Notification 2025 जारी, इस बार 31 विषयों के लिए होगी परीक्षा, जानें डिटेल्स

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
इन 5 जगहों पर आज भी मिलती है गांधी जी के विचारों की झलक, गूंजती है बापू के आत्मा की आवाज

इन 5 जगहों पर आज भी मिलती है गांधी जी के विचारों की झलक, गूंजती है बापू के आत्मा की आवाज

Cheapest Electric Scooters: महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 हल्के इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक बार की चार्जिंग पर चलेगी 146 किलोमीटर 

Cheapest Electric Scooters: महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 हल्के इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक बार की चार्जिंग पर चलेगी 146 किलोमीटर

Business Idea: बाजार की उथल-पुथल में भी नहीं रुकेगा ये बिजनेस, हर दिन होगी तगड़ी कमाई

बाजार की उथल-पुथल में भी नहीं रुकेगा ये बिजनेस, हर दिन होगी तगड़ी कमाई

HomePhotos

धर्म

Numerology: इन 2 तारीख पर जन्मी हैं आपकी मां तो लकी हैं आप, ये क्वालिटीज बनाती हैं इन्हें सुपरमॉम 

Which birth date is best mummy for children: अक्सर आपने देखा होगा कुछ बच्चे छोटेपन पर ही नहीं, बड़े और बूढ़े होने तक अपनी मां के सबसे करीब होते हैं क्योंकि उनकी मां ने उनको वो परवरिश दी होती है जो शायद हर कोई नहीं दे पाता. ये माएं अपने बच्चों के लिए सुपर मॉम होती हैं.

ऋतु सिंह | Oct 02, 2025, 11:12 AM IST

1.बच्चों के लिए हर मां होती है बेस्ट लेकिन...

बच्चों के लिए हर मां होती है बेस्ट लेकिन...
1

वैसे तो मां होना ही अपने आप में काफी है. हर मां अपने बच्चे के लिए बेस्ट से बेस्ट करती हैं और उसे वह सब देती है जिसकी उसे जरूरत होती है लेकिन न्यूमेरोलॉजी में 2 तारीखों पर जन्मी मांओं को कुछ मामलों में बेस्ट माना गया है और यही कारण है कि इन 2 तारीखों वाली माएं हमेशा अपने बच्चों की बेस्ट मॉम कही जाती हैं.

Advertisement

2.इन 2 तारीखों पर जन्मीं माएं होती हैं दुर्लभ रत्न  

इन 2 तारीखों पर जन्मीं माएं होती हैं दुर्लभ रत्न  
2

किसी भी महीने की 11 और 22 तारीख पर जन्मीं माएं बच्चों के लिए दुर्लभ रत्न जैसी होती हैं और उनकी किस्मत अपनी मां के कारण बेहतरीन हो जाती है. आखिर ऐसे क्या गुण होते हैं इन 2 तारीखों पर जन्मी मां के, चलिए अंक ज्योतिष गणना के अनुसार जानें.

3.क्या बनाता है इनको खास

क्या बनाता है इनको खास
3

11 और 22 तारीख को जन्मी महिलाएं अत्यधिक संवेदनशील, आध्यात्मिक, सहज, सहानुभूतिपूर्ण और गहरी समझ रखने वाली होती हैं और जब ये मां बनती हैं तो अपनी इन्ही खूबियों को पैरेंटिंग में यूज करती हैं.
 

4.ये विशेष गुण बनाते हैं इन्हें महान

ये विशेष गुण बनाते हैं इन्हें महान
4

11 और 22 तारीख को जन्मी महिलाएं अपने बच्चों की भावनाओं को उनके बिना कुछ कहे ही समझ सकती है. वह करुणा, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता सिखाती है.

TRENDING NOW

5.पालन-पोषण शैली कैसी होती है

पालन-पोषण शैली कैसी होती है
5

11 और 22 तारीख को जन्मी महिलाएं सौम्य और प्रेम से भरी होती हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से ये प्रखर भी होती हैं. वह बच्चों को पालन-पोषण के साथ उनके नैतिक मूल्यों और रिश्तों के महत्व को भी समझाती हैं. वह समय की कीमत को समझने और एकांत रहने के महत्व पर जोर देती हैं. ये सख्त भी होती हैं और बेहत नरम और लचीली भी. 
 

6.गलतियां करने पर कैसा होता है इनका रिएक्शन

गलतियां करने पर कैसा होता है इनका रिएक्शन
6

अगर इनका बच्चा कोई गलती कर दे तो ये अपने गुस्से को अलग तरीके से जाहिर करती हैं. ये समाज में बच्चे का मनोबल नहीं टूटे इसलिए सबके सामने कभी नहीं डांटती या मराती हैं लेकिन घर में ये बच्चे को उसकी गलती से रूबरू कराती हैं और उदाहरण के साथ बच्चे को समझाती हैं कि कहां क्या गलती हुई और इसका खामियाजा क्या और कैसे किसी को भुगतना होगा.

7.22 तारीख को जन्मी माएं होती हैं बहुत लचीली

22 तारीख को जन्मी माएं होती हैं बहुत लचीली
7

अगर आपकी मां का जन्म 22 तारीख को हुआ है तो आप खुद को खुशनसीब समझ सकते हैं क्योंकि ये वो कोई काम नहीं करतीं जिससे इनके बच्चे का मन दुखी हो लेकिन गलत चीजों को ये बर्दाश्त भी नहीं करतीं. ये बेहद लचीली होती हैं और बच्चे के मन और मूड को समझती हैं. साथ ही ये किसी भी चीज पर तब तक सख्त रवैया नहीं अपनातीं जब तक उनका बच्चा सही रास्ते पर हो. ये अपने बच्चे को फ्रीडम देती हैं और उसे आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करती हैं.

8.उनकी पेरेंटिंग में क्या होता है खास

उनकी पेरेंटिंग में क्या होता है खास
8

11 और 22 तारीख को जन्मी महिलाएं बच्चों को न केवल व्यावहारिक रूप से, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी मार्गदर्शन देती हैं. वह ऐसे बच्चों का पालन-पोषण करती है जो सहानुभूति और आंतरिक ज्ञान को समझते हैं. वे अपने बच्चों को जीवन में प्रैक्टिकल बनने के साथ ही लक्ष्य पाने के गुण सीखाती हैं लेकिन साथ ही उन्हें मानवता का पाठ पढ़ती हैं. खास बात ये कि ये माएं बच्चों को हमेशा दिल और दिमाग दोनों से सोचना सीखाती हैं.
 

9. बच्चों के लिए सलाह 

 बच्चों के लिए सलाह 
9

11 और 22 तारीख को जन्मी महिलाओं की संवेदनशीलता का सम्मान करें. अपनी भावनाओं को छिपाएं नहीं, क्योंकि वह पहले से ही जानती है, लेकिन ईमानदारी आपके बंधन को मजबूत करती है. जब उसे शांति की आवश्यकता हो, तो उसे जगह दें और उसके सहज मार्गदर्शन को महत्व दें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं के साथ ही अंग गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
भोजपुरी एक्ट्रेस Akshara Singh को धमकी देकर मांगी थी 50 लाख की रंगदारी, मामले में एक शख्स हुआ गिरफ्तार
भोजपुरी एक्ट्रेस Akshara Singh को धमकी देकर मांगी थी 50 लाख की रंगदारी, मामले में एक शख्स हुआ गिरफ्तार
Gujrat: जूनागढ़ में गिरनार लीली परिक्रमा में मचा हड़कंप, 48 घंटे में 9 श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक से मौत
Gujrat: गिरनार लीली परिक्रमा में मचा हड़कंप, 48 घंटे में 9 श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक से मौत
'बल्ले से छक्का मार सकता हूं, तो तलवार से इंसान', Champions Trophy विवाद के बीच पूर्व पाक दिग्गज का वीडियो वायरल
'बल्ले से छक्का मार सकता हूं, तो तलवार से इंसान', चैंपियंस ट्रॉफी विवाद के बीच पूर्व पाक दिग्गज का वीडियो वायरल
Supreme Court के फैसले पर बोले Akhilesh Yadav, 'गैराज में खड़ा होगा बीजेपी का बुलडोजर'
Supreme Court के फैसले पर बोले Akhilesh Yadav, 'गैराज में खड़ा होगा BJP का बुलडोजर'
जिस फिल्म में खतरनाक 'विलेन' बन Priyanka Chopra ने लूटी थी महफिल, अब उसी का सीक्वल ला रहे सुभाष घई
जिस फिल्म में खतरनाक 'विलेन' बन Priyanka Chopra ने लूटी थी महफिल, अब उसी का सीक्वल ला रहे सुभाष घई
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इन 5 जगहों पर आज भी मिलती है गांधी जी के विचारों की झलक, गूंजती है बापू के आत्मा की आवाज
इन 5 जगहों पर आज भी मिलती है गांधी जी के विचारों की झलक, गूंजती है बापू के आत्मा की आवाज
Cheapest Electric Scooters: महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 हल्के इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक बार की चार्जिंग पर चलेगी 146 किलोमीटर 
Cheapest Electric Scooters: महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 हल्के इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक बार की चार्जिंग पर चलेगी 146 किलोमीटर
Business Idea: बाजार की उथल-पुथल में भी नहीं रुकेगा ये बिजनेस, हर दिन होगी तगड़ी कमाई
बाजार की उथल-पुथल में भी नहीं रुकेगा ये बिजनेस, हर दिन होगी तगड़ी कमाई
भारत के ये 5 बैंक देते हैं Fixed Deposit पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, जानें किस पायदान पर आता है आपका Bank
भारत के ये 5 बैंक देते हैं Fixed Deposit पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, जानें किस पायदान पर आता है आपका Bank
Numerology: इन 2 तारीख पर जन्मी हैं आपकी मां तो लकी हैं आप, ये क्वालिटीज बनाती हैं इन्हें सुपरमॉम 
इन 2 तारीख पर जन्मी हैं आपकी मां तो लकी हैं आप, ये क्वालिटीज बनाती हैं इन्हें सुपरमॉम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE