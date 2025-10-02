Numerology: इन 2 तारीख पर जन्मी हैं आपकी मां तो लकी हैं आप, ये क्वालिटीज बनाती हैं इन्हें सुपरमॉम 

Fatty Liver Signs: घर बैठे ही कर पाएंगे फैटी लिवर की पहचान, बस डॉक्टर के बताए इन लक्षणों पर दें ध्यान
धर्म
ऋतु सिंह | Oct 02, 2025, 11:12 AM IST
1.बच्चों के लिए हर मां होती है बेस्ट लेकिन...
वैसे तो मां होना ही अपने आप में काफी है. हर मां अपने बच्चे के लिए बेस्ट से बेस्ट करती हैं और उसे वह सब देती है जिसकी उसे जरूरत होती है लेकिन न्यूमेरोलॉजी में 2 तारीखों पर जन्मी मांओं को कुछ मामलों में बेस्ट माना गया है और यही कारण है कि इन 2 तारीखों वाली माएं हमेशा अपने बच्चों की बेस्ट मॉम कही जाती हैं.
2.इन 2 तारीखों पर जन्मीं माएं होती हैं दुर्लभ रत्न
किसी भी महीने की 11 और 22 तारीख पर जन्मीं माएं बच्चों के लिए दुर्लभ रत्न जैसी होती हैं और उनकी किस्मत अपनी मां के कारण बेहतरीन हो जाती है. आखिर ऐसे क्या गुण होते हैं इन 2 तारीखों पर जन्मी मां के, चलिए अंक ज्योतिष गणना के अनुसार जानें.
3.क्या बनाता है इनको खास
11 और 22 तारीख को जन्मी महिलाएं अत्यधिक संवेदनशील, आध्यात्मिक, सहज, सहानुभूतिपूर्ण और गहरी समझ रखने वाली होती हैं और जब ये मां बनती हैं तो अपनी इन्ही खूबियों को पैरेंटिंग में यूज करती हैं.
4.ये विशेष गुण बनाते हैं इन्हें महान
11 और 22 तारीख को जन्मी महिलाएं अपने बच्चों की भावनाओं को उनके बिना कुछ कहे ही समझ सकती है. वह करुणा, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता सिखाती है.
5.पालन-पोषण शैली कैसी होती है
11 और 22 तारीख को जन्मी महिलाएं सौम्य और प्रेम से भरी होती हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से ये प्रखर भी होती हैं. वह बच्चों को पालन-पोषण के साथ उनके नैतिक मूल्यों और रिश्तों के महत्व को भी समझाती हैं. वह समय की कीमत को समझने और एकांत रहने के महत्व पर जोर देती हैं. ये सख्त भी होती हैं और बेहत नरम और लचीली भी.
6.गलतियां करने पर कैसा होता है इनका रिएक्शन
अगर इनका बच्चा कोई गलती कर दे तो ये अपने गुस्से को अलग तरीके से जाहिर करती हैं. ये समाज में बच्चे का मनोबल नहीं टूटे इसलिए सबके सामने कभी नहीं डांटती या मराती हैं लेकिन घर में ये बच्चे को उसकी गलती से रूबरू कराती हैं और उदाहरण के साथ बच्चे को समझाती हैं कि कहां क्या गलती हुई और इसका खामियाजा क्या और कैसे किसी को भुगतना होगा.
7.22 तारीख को जन्मी माएं होती हैं बहुत लचीली
अगर आपकी मां का जन्म 22 तारीख को हुआ है तो आप खुद को खुशनसीब समझ सकते हैं क्योंकि ये वो कोई काम नहीं करतीं जिससे इनके बच्चे का मन दुखी हो लेकिन गलत चीजों को ये बर्दाश्त भी नहीं करतीं. ये बेहद लचीली होती हैं और बच्चे के मन और मूड को समझती हैं. साथ ही ये किसी भी चीज पर तब तक सख्त रवैया नहीं अपनातीं जब तक उनका बच्चा सही रास्ते पर हो. ये अपने बच्चे को फ्रीडम देती हैं और उसे आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करती हैं.
8.उनकी पेरेंटिंग में क्या होता है खास
11 और 22 तारीख को जन्मी महिलाएं बच्चों को न केवल व्यावहारिक रूप से, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी मार्गदर्शन देती हैं. वह ऐसे बच्चों का पालन-पोषण करती है जो सहानुभूति और आंतरिक ज्ञान को समझते हैं. वे अपने बच्चों को जीवन में प्रैक्टिकल बनने के साथ ही लक्ष्य पाने के गुण सीखाती हैं लेकिन साथ ही उन्हें मानवता का पाठ पढ़ती हैं. खास बात ये कि ये माएं बच्चों को हमेशा दिल और दिमाग दोनों से सोचना सीखाती हैं.
9. बच्चों के लिए सलाह
11 और 22 तारीख को जन्मी महिलाओं की संवेदनशीलता का सम्मान करें. अपनी भावनाओं को छिपाएं नहीं, क्योंकि वह पहले से ही जानती है, लेकिन ईमानदारी आपके बंधन को मजबूत करती है. जब उसे शांति की आवश्यकता हो, तो उसे जगह दें और उसके सहज मार्गदर्शन को महत्व दें.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं के साथ ही अंग गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
