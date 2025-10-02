Numerology: इन 2 तारीख पर जन्मी हैं आपकी मां तो लकी हैं आप, ये क्वालिटीज बनाती हैं इन्हें सुपरमॉम 

7 . 22 तारीख को जन्मी माएं होती हैं बहुत लचीली

अगर आपकी मां का जन्म 22 तारीख को हुआ है तो आप खुद को खुशनसीब समझ सकते हैं क्योंकि ये वो कोई काम नहीं करतीं जिससे इनके बच्चे का मन दुखी हो लेकिन गलत चीजों को ये बर्दाश्त भी नहीं करतीं. ये बेहद लचीली होती हैं और बच्चे के मन और मूड को समझती हैं. साथ ही ये किसी भी चीज पर तब तक सख्त रवैया नहीं अपनातीं जब तक उनका बच्चा सही रास्ते पर हो. ये अपने बच्चे को फ्रीडम देती हैं और उसे आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करती हैं.