Shukra Uday 2026: इन 3 राशियों के लिए अक्टूबर तक नौकरी, बिजनेस और धन लाभ का समय शुरू हो रहा,1 फरवरी खुलेगा गोल्डन गेट

धर्म
ऋतु सिंह | Jan 29, 2026, 04:01 PM IST
1.1 फरवरी को शुक्र का उदय होते ही एक्टिवेट होगा कम्फर्ट ज़ोन
काफी समय तक अस्त रहने के बाद अब शुक्र का उदय हो रहा है. ज्योतिष में शुक्र ग्रह को लग्जरी का देवता माना गया है यानी सुख, प्रेम, वैवाहिक जीवन, कला, ऐश्वर्य, धन और आकर्षण का कारक ग्रह जब उदय होगा तो अपनी प्रिय राशियों को ये सब देने वाला है. जब शुक्र अस्त होता है, तो रिश्तों में ठंडापन, पैसों में रुकावट और करियर में असंतोष बढ़ सकता है. लेकिन 1 फरवरी से शुक्र का उदय इन अटके हुए क्षेत्रों में दोबारा गति लाने वाला माना जा रहा है.यह सिर्फ एक ग्रह की स्थिति बदलना नहीं है, बल्कि जीवन के कम्फर्ट ज़ोन का दोबारा एक्टिव होना है.
2.शुक्र का उदय क्या होता है और क्यों है अहम?
जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत पास होने के कारण अपनी शक्ति खो देता है, तो उसे अस्त माना जाता है. उसी ग्रह का दोबारा प्रभावशाली होना उदय कहलाता है. शुक्र के उदय का मतलब है रिश्तों में मिठास लौटना,आर्थिक फैसलों में समझदारी आना, सौंदर्य, फैशन, मीडिया, कला और व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ और नौकरी के नए अवसर और व्यापार और पैसों में बढ़ोतरी होगी. तो चलिए जानें फरवरी से लेकर अक्टूबर तक किन राशियों के लिए गोल्डन डोर खुल रहा है.
3.वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र का उदय लाभकारी रहेगा. क्योंकि आपके सभी लंबित कार्य पूरे होंगे. आपको देश और विदेश से सहयोग मिलेगा. किसी बड़े व्यापारिक सौदे से लाभ होगा. आप मानसिक रूप से आत्मविश्वासी और संतुलित रहेंगे. विदेश मामलों से संबंधित सभी कार्य समय पर पूरे होंगे. निवेश से लाभ प्राप्त करने के बाद आप जमीन खरीदेंगे. यह समय विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा.
4.तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए यह समय शुभ रहेगा. आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और नई नौकरी मिलने की संभावना है. इस दौरान अचानक आर्थिक लाभ होने की भी संभावना है. अविवाहित लोगों को मनचाहा जीवनसाथी मिल सकता है. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेम विवाह की संभावना है. वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा. मनचाही नौकरी मिलने की अच्छी संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को अपेक्षित सफलता मिलेगी.
5.मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए फरवरी से अक्टूबर तक का समय समृद्धिपूर्ण रहेगा. इस दौरान आप कुछ नया करने का प्रयास करेंगे. यह अवधि मीन राशि वालों के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से संतुलन और सफलता का संकेत है. आपका सामाजिक रुतबा और सम्मान बढ़ेगा. आपकी कलात्मक प्रतिभा में निखार आएगा और आपको एक नई पहचान मिलेगी. आय के स्रोत बढ़ेंगे. आपको विदेशी परियोजनाओं से संबंधित अवसर भी मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपेक्षित सफलता मिलेगी.
6.12 अक्टूबर तक रहेगा गोल्डन समय
शुक्र ग्रह 1 फरवरी को उदय होगा और 12 अक्टूबर तक इसी स्थिति में रहेगा. कुंडली में शुक्र की स्थिति व्यक्ति के प्रभाव को मजबूत और बढ़ाती है. शुक्र का यह गोचर 12 राशियों के लोगों को प्रभावित करेगा. मकर राशि में शुक्र का गोचर कुछ मकर राशि के लोगों के लिए सौभाग्य लेकर आएगा.
7.किन्हें रहना चाहिए थोड़ा सतर्क?
कुछ राशियों के लिए यह समय खर्च बढ़ाने वाला हो सकता है. भावनाओं में बहकर फैसले लेने से बचना बेहतर रहेगा, खासकर रिश्तों और निवेश में. अगर सही फैसले और संयम के साथ इस समय का उपयोग किया जाए, तो शुक्र का यह उदय कई राशियों के लिए सुनहरे अवसर लेकर आ सकता है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
