Shukra Uday 2026: इन 3 राशियों के लिए अक्टूबर तक नौकरी, बिजनेस और धन लाभ का समय शुरू हो रहा,1 फरवरी खुलेगा गोल्डन गेट

1 . 1 फरवरी को शुक्र का उदय होते ही एक्टिवेट होगा कम्फर्ट ज़ोन

काफी समय तक अस्त रहने के बाद अब शुक्र का उदय हो रहा है. ज्योतिष में शुक्र ग्रह को लग्जरी का देवता माना गया है यानी सुख, प्रेम, वैवाहिक जीवन, कला, ऐश्वर्य, धन और आकर्षण का कारक ग्रह जब उदय होगा तो अपनी प्रिय राशियों को ये सब देने वाला है. जब शुक्र अस्त होता है, तो रिश्तों में ठंडापन, पैसों में रुकावट और करियर में असंतोष बढ़ सकता है. लेकिन 1 फरवरी से शुक्र का उदय इन अटके हुए क्षेत्रों में दोबारा गति लाने वाला माना जा रहा है.यह सिर्फ एक ग्रह की स्थिति बदलना नहीं है, बल्कि जीवन के कम्फर्ट ज़ोन का दोबारा एक्टिव होना है.

