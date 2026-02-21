Mangal-Rahu Yuti: शेयर बाजार और सोने-चांदी में निवेश से पहले पढ़ लें ये खबर? मंगल-राहु के संयोग से 40 दिन का हाई-रिस्क फेज शुरू होगा

1 . फरवरी 2026 का आखिरी सप्ताह संवेदनशील साबित होगा

1

फरवरी 2026 का आखिरी सप्ताह वित्तीय बाजारों और वैश्विक राजनीति के लिए बेहद संवेदनशील साबित हो सकता है. शेयर बाजार में पहले से चल रही अस्थिरता और सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच अब ज्योतिषीय संकेत भी एक बड़े “टर्निंग पॉइंट” की ओर इशारा कर रहे हैं. 23 फरवरी 2026 से मंगल और राहु का दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, जिसे ज्योतिष में अत्यंत अशुभ और अस्थिरता पैदा करने वाला माना जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार यह योग 2 अप्रैल 2026 तक बाजार, राजनीति और वैश्विक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है.

