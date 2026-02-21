FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत में 18% टैरिफ का खतरा टालने के बाद ट्रंप की नई चेतावनी, बोले-'टैरिफ नहीं तो व्यापार ही बंद कर दूंगा'

अब माता-पिता की सहमति के बिना नहीं हो सकेगा प्रेम विवाह, लव मैरिज पर गुजरात सरकार का बड़ा ऐलान

Weather Update: भीगने का दौर खत्म, अब पसीने छुड़ाएगी धूप: दिल्ली-एनसीआर में महसूस होगी तेज गर्मी

Mangal-Rahu Yuti: शेयर बाजार और सोने-चांदी में निवेश से पहले पढ़ लें ये खबर? मंगल-राहु के संयोग से 40 दिन का हाई-रिस्क फेज शुरू होगा

भारत की स्टार डिप्लोमैट नामग्या सी खम्पा की पढ़ाई कितनी दमदार? डोनाल्ड ट्रंप के Board of Peace में एंट्री लेकर चर्चा में आईं IFS

कौन है Ranvir Sachdeva जिसने AI समिट में सबको चौंका दिया? सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन भी हुए इस 8 साल के बच्चे के मुरीद

धर्म

धर्म

Mangal-Rahu Yuti: शेयर बाजार और सोने-चांदी में निवेश से पहले पढ़ लें ये खबर? मंगल-राहु के संयोग से 40 दिन का हाई-रिस्क फेज शुरू होगा

Breaking Astrology Alert: फरवरी 2026 के आखिरी सप्ताह से वित्तीय बाजारों और वैश्विक राजनीति में बड़ा भूचाल लाने वाला है. शेयर बाजार में पहले से जारी अस्थिरता और सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच अब ज्योतिषीय अगले 40 दिन संकेत भी एक बड़े टर्निंग पॉइंट की ओर इशारा कर रहे हैं.

ऋतु सिंह | Feb 21, 2026, 07:11 AM IST

1.फरवरी 2026 का आखिरी सप्ताह संवेदनशील साबित होगा

फरवरी 2026 का आखिरी सप्ताह संवेदनशील साबित होगा
1

फरवरी 2026 का आखिरी सप्ताह वित्तीय बाजारों और वैश्विक राजनीति के लिए बेहद संवेदनशील साबित हो सकता है. शेयर बाजार में पहले से चल रही अस्थिरता और सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच अब ज्योतिषीय संकेत भी एक बड़े “टर्निंग पॉइंट” की ओर इशारा कर रहे हैं. 23 फरवरी 2026 से मंगल और राहु का दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, जिसे ज्योतिष में अत्यंत अशुभ और अस्थिरता पैदा करने वाला माना जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार यह योग 2 अप्रैल 2026 तक बाजार, राजनीति और वैश्विक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है.
 

2. 23 फरवरी को क्यों माना जा रहा है खतरनाक?

 23 फरवरी को क्यों माना जा रहा है खतरनाक?
2

23 फरवरी 2026 को सुबह 11:57 बजे मंगल का गोचर कुंभ राशि में होगा, जहां पहले से ही राहु मौजूद रहेगा. ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार मंगल की उग्रता से आक्रामकता, युद्ध, ऊर्जा और अचानक निर्णय लेने में कठिनाई होगी. वहीं राहु भ्रम, धोखा, दुर्घटना, अचानक घटनाएं उत्पन्न करेगा. जबकि शनि की राशि में यह युति से न्याय, सत्ता और सामाजिक सिस्टम पर प्रभाव दिखेगा. 
मंगल-राहु की युति से बनने वाला अंगारक योग इतिहास में कई बार बड़े राजनीतिक और आर्थिक झटकों से जुड़ा रहा है.
 

3.शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव की चेतावनी

शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव की चेतावनी
3

विशेषज्ञ ज्योतिषियों का मानना है कि यह योग शेयर बाजार में अचानक गिरावट या अप्रत्याशित उछाल ला सकता है. अचानक मार्केट क्रैश या तेजी से निवेशकों में घबराहट और अनिश्चितता का माहौल रहेगा. टेक, डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में हाई वोलैटिलिटी में ज्यादा प्रभाव दिखेगा. वहीं ग्लोबल इंडेक्स और भारतीय बाजारों में सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट रहेगा. अगले डेढ़ महीने को हाई-रिस्क फेज माना जा रहा है.

4. सोने और चांदी की कीमतों में उछाल संभव

 सोने और चांदी की कीमतों में उछाल संभव
4

23 फरवरी से सोने-चांदी की कीमतों में तेज़ हलचल की संभावना जताई जा रही है. निवेशक सुरक्षित निवेश (Safe Haven) की ओर बढ़ सकते हैं और भू-राजनीतिक तनाव से गोल्ड और सिल्वर में तेजी दिख सकती है. रुपये-डॉलर एक्सचेंज रेट का भी असर दिखेगा. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 2 अप्रैल तक की अवधि प्राइस स्पाइक्स के लिए संवेदनशील है.
 

5.वैश्विक राजनीति और युद्ध जोखिम भी बढ़ सकता है

वैश्विक राजनीति और युद्ध जोखिम भी बढ़ सकता है
5

मंगल और राहु की युति अक्सर आक्रामक निर्णयों, युद्ध जैसे हालात और कूटनीतिक टकराव से जुड़ी होती है. कई देशों के बीच तनाव और सैन्य गतिविधियां देखने को मिल सकती है. अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन जैसे पावर ब्लॉक्स में नीति बदलाव होगा और कूटनीतिक दबाव और आर्थिक प्रतिबंध के साथ ही राजनीतिक अस्थिरता और चुनावी उथल-पुथल भी देखने को मिल सकती है. 
कुछ ज्योतिषीय विश्लेषणों में यह योग बड़े नेताओं के अचानक फैसलों से भी जुड़ा माना जाता है.
 

6.निवेशकों और आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी

निवेशकों और आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी
6

इस अवधि में निर्णय भावनाओं में नहीं, डेटा और रणनीति के आधार पर लें. निवेश में डायवर्सिफिकेशन रखें और हाई-रिस्क ट्रेडिंग से बचें. गोल्ड-सिल्वर को हेजिंग टूल की तरह देखें और अफवाहों और सोशल मीडिया टिप्स से दूर रहें. 
 

7. बात समझ लें

 बात समझ लें
7

ज्योतिषीय भविष्यवाणियां सांस्कृतिक और पारंपरिक विश्लेषण पर आधारित होती हैं. बाजार की वास्तविक चाल मैक्रो-इकोनॉमिक डेटा, ब्याज दरें, GDP, महंगाई और वैश्विक राजनीति से तय होती है. निवेश से पहले वित्तीय विशेषज्ञ की सलाह जरूरी है. हालांकि इतिहास गवाह है कि अनिश्चित समय में सही निर्णय ही सबसे बड़ा निवेश होता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

