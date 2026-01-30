Numerology: बजट से बटुए में लगेगी आग या कलेजे को मिलेगी ठंडक, सूर्य का साल, दिन और तारीख का कैसा होगा पावर पंच?

धर्म
ऋतु सिंह | Jan 30, 2026, 03:00 PM IST
1.सत्ता, नेतृत्व, आत्मविश्वास और कंट्रोल सब दिखाएगा बजट
अगर किसी देश का बजट 1 तारीख को पेश हो और वह दिन रविवार हो, तो न्यूमेरोलॉजी की भाषा में यह सिर्फ़ संयोग नहीं माना जाता. 1 का स्वामी सूर्य है और सूर्य का सीधा संबंध है.सत्ता,नेतृत्व, आत्मविश्वास और कंट्रोल से जुड़ा होता है. तो क्या ये आम बजट भी सत्ता का पावर वाला होगा या आम लोगों के हिसाब से कंट्रोल वाला चलिए समझते हैं.
2.सूर्य का साल और सूर्य का दिन भी
इस साल को भी न्यूमेरोलॉजी में कई आचार्य सूर्य प्रधान वर्ष मान रहे हैं यानी फैसलों में भावनाओं से ज़्यादा अथॉरिटी और पावर स्ट्रक्चर हावी रहता है. अब रविवार का दिन भी सूर्य का होता है और तारीख भी एक है और साल का मूलांक भी एक. तो तय है कि बजट में सत्ता की हनक ज्यादा होगी. तो अब सवाल उठता है क्या ऐसे बजट में कमाई को आग लगेगी या जनता के कलेजे को ठंडक मिलेगी?
3.सूर्य प्रधान बजट की कुंडली का संकेत क्या कहता है?
सूर्य जब मजबूत होता है तो वह बड़े खिलाड़ियों को ताक़त देता है. ऐसे बजट में अक्सर फायदा मिलता है खासकर बड़े कॉर्पोरेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, सरकारी प्रोजेक्ट्स और स्टॉक मार्केट के “हेवीवेट” शेयर को. यानी ये बजट उन लोगों को और पावर देगा जिनके पास पहले से पूंजी है. लेकिन आम लोगों की कमाई में आग लगने के योग भी बनता है .
4.कलेजे को ठंडक बजट से किसको मिलेगी?
सूर्य का दूसरा पहलू है डिसिप्लिन और कंट्रोल तो बजट में इसका असर आम आदमी पर कंट्रोल वाला होगा. यानी न फायदा ज्यादा न नुकसान ज्यादा.जैसे कहीं टैक्स में राहत देकर कहीं से निकाल लिया जाएगा वहीं सब्सिडी टार्गेटेड होगी लेकिन सीमित फ्रीबीज़ से ज़्यादा “वर्क-बेस्ड” स्कीम्स को मिलेगी. मतलब दिल को थोड़ी ठंडक लेकिन जेब पूरी तरह हल्की नहीं होगी.
5.रविवार को बजट: मनोवैज्ञानिक असर
रविवार का स्वामी भी सूर्य है. इसका एक दिलचस्प साइड इफेक्ट होता है. सरकार का नैरेटिव ज़्यादा कॉन्फिडेंट और आक्रामक हो सकता है जैसे- हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं” वाला टोन और आलोचना की परवाह कम होगी.
6. सूर्य प्रधान बजट में मिडिल क्लास को देगा खास संकेत
न्यूमेरोलॉजी कहती है कि ऐसे दिन पेश बजट लोगों को तुरंत पसंद आए या न आए लेकिन सरकार लंबे समय के लिए दिशा तय कर देती है. ये बजट मिडिल क्लास के लिए संदेश साफ़ देगा. सूर्य प्रधान बजट में मिडिल क्लास को ये संकेत दिया जाता है कि खर्च सोच-समझकर करें और टैक्स प्लानिंग ज़रूर करें. वहीं शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग टर्म गेम में इंगेज होएं. ये वो बजट होता है जो कहता है जो जिसमें खाने के बाद मिठाई नहीं मिलती, लेकिन थाली में खाना देता है.
7.1 तारीख + रविवार + सूर्य वर्ष = पावर बजट
अमीर के लिए आग वाला बजट हो सकता है लेकिन आम आदमी के लिए ये संयमित होगा जिससे उनके कलेजे को ठंडक मिल सकता है. वहीं सरकार के लिए अथॉरिटी और कंट्रोल पावर देगा.यह बजट भावनाओं से ज़्यादा स्ट्रक्चर पर चलेगा. लोकप्रियता से ज़्यादा दिशा तय करेगा.