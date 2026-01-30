Numerology: बजट से बटुए में लगेगी आग या कलेजे को मिलेगी ठंडक, सूर्य का साल, दिन और तारीख का कैसा होगा पावर पंच?

6 . सूर्य प्रधान बजट में मिडिल क्लास को देगा खास संकेत

6

न्यूमेरोलॉजी कहती है कि ऐसे दिन पेश बजट लोगों को तुरंत पसंद आए या न आए लेकिन सरकार लंबे समय के लिए दिशा तय कर देती है. ये बजट मिडिल क्लास के लिए संदेश साफ़ देगा. सूर्य प्रधान बजट में मिडिल क्लास को ये संकेत दिया जाता है कि खर्च सोच-समझकर करें और टैक्स प्लानिंग ज़रूर करें. वहीं शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग टर्म गेम में इंगेज होएं. ये वो बजट होता है जो कहता है जो जिसमें खाने के बाद मिठाई नहीं मिलती, लेकिन थाली में खाना देता है.