FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
UP Budget 2026: शिक्षा-स्वास्थ्य और रोजगार पर खास जोर, योगी सरकार ने पेश किया 10वां बजट, पढ़ें बड़ी घोषणाएं

शिक्षा-स्वास्थ्य और रोजगार पर खास जोर, योगी सरकार ने पेश किया 10वां बजट, पढ़ें बड़ी घोषणाएं

पुरुषों की तुलना में महिलाओं को शराब का नशा जल्दी और ज्यादा क्यों होता हैं?

पुरुषों की तुलना में महिलाओं को शराब का नशा जल्दी और ज्यादा क्यों होता हैं?

Ramadan 2026: रमज़ान का चांद कब दिखेगा? पहला रोज़ा और ईद की संभावित तारीख जानिए

रमज़ान का चांद कब दिखेगा? पहला रोज़ा और ईद की संभावित तारीख जानिए

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!

पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!

Netflix Movies: दिमाग की नसें हिला देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में, सस्पेंस देख चकरा जाएगा सिर

Netflix Movies: दिमाग की नसें हिला देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में, सस्पेंस देख चकरा जाएगा सिर

महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी 

महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी

HomePhotos

धर्म

Numerology: पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!

Wife Birth Date Astrology: अंक ज्योतिष के अनुसार, आज हम आपको उन तारीखों पर जन्मी लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं. इनका सम्मान करना चाहिए, इनके हाथ में ही आपकी किस्मत की चाबी होती है. 

Abhay Sharma | Feb 11, 2026, 01:45 PM IST

1.अंक ज्योतिष और मूलांक

अंक ज्योतिष और मूलांक
1

अंक ज्योतिष के अनुसार, व्यक्ति की जन्म तारीख बहुत कुछ बताती है, इसकी मदद से मूलांक निकाला जाता है. जिससे व्यक्ति के भविष्य, जीवनसाथी, करियर और जीवन से जुड़े कई अहम पहलुओं के बारे में जाना जा सकता है. इसी कड़ी में आज हम आपको पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाने वाली खास तारीखों पर जन्मी लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं... 

Advertisement

2.1, 10, 19 या 28 जन्म तारीख   

1, 10, 19 या 28 जन्म तारीख   
2

मूलांक 1 या 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मी पत्नी आपके मान-सम्मान, पद और नेतृत्व को बढ़ाती है, अगर आप उनका सम्मान करते हैं तो नाम और पहचान अपने आप बढ़ती है.अनादर करने पर अहंकार की टकराहट और करियर में रुकावट आ सकती है. 

3.2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख 

2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख 
3

इसके अलावा मूलांक 2 या 2, 11, 20 और 29 तारीखों में जन्मी पत्नी घर की शांति और मानसिक सुकून बनाए रखती है, जिससे धन का प्रवाह अच्छा रहता है. अगर वे खुश रहती हैं तो परिवार में तालमेल और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है. उनके दुखी होने पर तनाव और फालतू खर्च बढ़ सकता है.

4.3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख

3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख
4

मूलांक 3 यानी  3, 12, 21 और 30  तारीखों में जन्मी पत्नी भाग्य, सही सलाह और नए अवसर लेकर आती है. ये अच्छे मार्गदर्शक, सही समय और समाधान आकर्षित करती हैं. इनकी सलाह को नजरअंदाज करने से अच्छे मौके हाथ से निकल सकते हैं. 

TRENDING NOW

5.6, 15 और 24 जन्म तारीख

6, 15 और 24 जन्म तारीख
5

इसके अलावा 6, 15 और 24  इन तारीखों में जन्मी पत्नी लक्ष्मी स्वरूप मानी जाती है, इनसे प्यार और सम्मान करने पर धन, सुख-सुविधा और तरक्की बढ़ती है. अनदेखी करने पर पैसा आता तो है, लेकिन टिकता नहीं.

 

6.8 जन्म तारीख

8 जन्म तारीख
6

अंक ज्योतिष के अनुसार, इस तारीख में जन्मी पत्नी कर्म और भाग्य का संतुलन बनाए रखती है. सम्मान करने से संघर्ष कम होता है और रुकावटें घटती हैं. अनादर करने पर मेहनत के बाद भी जीवन में लंबे समय तक बाधाएं आ सकती हैं. 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!
पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!
Netflix Movies: दिमाग की नसें हिला देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में, सस्पेंस देख चकरा जाएगा सिर
Netflix Movies: दिमाग की नसें हिला देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में, सस्पेंस देख चकरा जाएगा सिर
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी 
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी
OTT Trending: कांप जाएगी रूह! नेटफ्लिक्स पर फिर लौटा 4 साल पुरानी क्राइम थ्रिलर का खौफ, 109 मिनट तक थमी रहेंगी सांसें
OTT Trending: कांप जाएगी रूह! नेटफ्लिक्स पर फिर लौटा 4 साल पुरानी क्राइम थ्रिलर का खौफ, 109 मिनट तक थमी रहेंगी सांसें
आपकी सैलेरी कितनी है? अगर कोई पूछे ये सवाल तो जवाब देने का ये स्मार्ट फॉर्मूला समझ लें
आपकी सैलेरी कितनी है? अगर कोई पूछे ये सवाल तो जवाब देने का ये स्मार्ट फॉर्मूला समझ लें
MORE
Advertisement
धर्म
Mahashivratri Kab Hai: 15 या 16 फरवरी किस दिन रखा जाएगा महाशिवरात्रि का व्रत? दूर करें डेट का कंफ्यूजन
15 या 16 फरवरी किस दिन रखा जाएगा महाशिवरात्रि का व्रत? दूर करें डेट का कंफ्यूजन
Horoscope 10 February: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें मंगलवार का राशिफल
राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें मंगलवार का राशिफल
 Zodiac Signs: ये 5 राशियां एक रुपये को करोड़ में बदल सकती हैं, इनको पता होता है पैसे बनाने और बचाने का मास्टर ट्रिक्स  
ये 5 राशियां एक रुपये को करोड़ में बदल सकती हैं, इनको पता होता है पैसे बनाने और बचाने का मास्टर ट्रिक्स
Mahashivratri Special: इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी! 
इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी!
Mahashivratri: भगवान शिव की कृपा चाहिए तो महाशिवरात्रि पर अपनी राशि के अनुसार शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें
भगवान शिव की कृपा चाहिए तो महाशिवरात्रि पर अपनी राशि के अनुसार शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें
MORE
Advertisement