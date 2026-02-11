Numerology: पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!

1 . अंक ज्योतिष और मूलांक

1

अंक ज्योतिष के अनुसार, व्यक्ति की जन्म तारीख बहुत कुछ बताती है, इसकी मदद से मूलांक निकाला जाता है. जिससे व्यक्ति के भविष्य, जीवनसाथी, करियर और जीवन से जुड़े कई अहम पहलुओं के बारे में जाना जा सकता है. इसी कड़ी में आज हम आपको पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाने वाली खास तारीखों पर जन्मी लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं...