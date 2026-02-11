Numerology: पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!

धर्म
Abhay Sharma | Feb 11, 2026, 01:45 PM IST
1.अंक ज्योतिष और मूलांक
अंक ज्योतिष के अनुसार, व्यक्ति की जन्म तारीख बहुत कुछ बताती है, इसकी मदद से मूलांक निकाला जाता है. जिससे व्यक्ति के भविष्य, जीवनसाथी, करियर और जीवन से जुड़े कई अहम पहलुओं के बारे में जाना जा सकता है. इसी कड़ी में आज हम आपको पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाने वाली खास तारीखों पर जन्मी लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं...
2.1, 10, 19 या 28 जन्म तारीख
मूलांक 1 या 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मी पत्नी आपके मान-सम्मान, पद और नेतृत्व को बढ़ाती है, अगर आप उनका सम्मान करते हैं तो नाम और पहचान अपने आप बढ़ती है.अनादर करने पर अहंकार की टकराहट और करियर में रुकावट आ सकती है.
3.2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख
इसके अलावा मूलांक 2 या 2, 11, 20 और 29 तारीखों में जन्मी पत्नी घर की शांति और मानसिक सुकून बनाए रखती है, जिससे धन का प्रवाह अच्छा रहता है. अगर वे खुश रहती हैं तो परिवार में तालमेल और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है. उनके दुखी होने पर तनाव और फालतू खर्च बढ़ सकता है.
4.3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख
मूलांक 3 यानी 3, 12, 21 और 30 तारीखों में जन्मी पत्नी भाग्य, सही सलाह और नए अवसर लेकर आती है. ये अच्छे मार्गदर्शक, सही समय और समाधान आकर्षित करती हैं. इनकी सलाह को नजरअंदाज करने से अच्छे मौके हाथ से निकल सकते हैं.
5.6, 15 और 24 जन्म तारीख
इसके अलावा 6, 15 और 24 इन तारीखों में जन्मी पत्नी लक्ष्मी स्वरूप मानी जाती है, इनसे प्यार और सम्मान करने पर धन, सुख-सुविधा और तरक्की बढ़ती है. अनदेखी करने पर पैसा आता तो है, लेकिन टिकता नहीं.
6.8 जन्म तारीख
अंक ज्योतिष के अनुसार, इस तारीख में जन्मी पत्नी कर्म और भाग्य का संतुलन बनाए रखती है. सम्मान करने से संघर्ष कम होता है और रुकावटें घटती हैं. अनादर करने पर मेहनत के बाद भी जीवन में लंबे समय तक बाधाएं आ सकती हैं.