Numerology: आपके फ्रेंडलिस्ट में इस मूलांक वाला दोस्त आखिर क्यों होना चाहिए? पूर्व जन्म का कार्मिक रिश्ता निभाते हैं ये मित्र 

ऋतु सिंह | Jan 09, 2026, 02:38 PM IST
1.दोस्ती ही ऐसा रिश्ता है जिसे आप खुद चुनते हैं
दोस्ती ही ऐसा रिश्ता है जिसे आप खुद चुनते हैं. बाकी रिश्ते चुनने का अवसर आपको नहीं मिलता. इसलिए आपको हमेशा ऐसे लोगों से दोस्ती करने की सलाह माता-पिता देते हैं जो व्यवहारिक, संस्कारी और अच्छी सोच वाला हो. आज आपको अंक ज्योतिष के अनुसार उस मूलांक के बारे में बताएंगे जो अगर आपका दोस्त हो गया तो समझ लें आपसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं है.
2. पूर्व जन्म के कर्मों से मिलता है ऐसा दोस्त?
इस मूलांक की खासियत इतनी है कि आप उंगलियों पर शायद ही गिन पाएं. लेकिन जो भी इन मूलांक वालों को समझ गया समझ लिजिए आपने पूर्व जन्म में जरूर कोई ऐसे कर्म किए थे जिसके फल के रूप में आपको इस मूलांक वाला दोस्त मिला है.
3.अगर नहीं है कोई इस मूलांक का दोस्त तो...
अगर आपके पास दोस्ता का बड़ा ग्रुप हैं लेकिन उस ग्रुप में एक भी ऐसा दोस्त नहीं जो मूलांक 4 यानी किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 को जन्मा है तो समझ लें आपकी ये दोस्ती केवल हंसी-मजाक, पार्टीज तक ही होगी. जरूरत पर इनमें से शायद ही कोई आपके साथ खड़ा होगा.
4. सुख नहीं, दुख के साथी होते हैं इस मूलांक वाले
अगर आपके दोस्त में मूलांक 4 है तो आप आंख बंद कर उस पर भरोसा कर सकते हैं और वह ऐसा दोस्त होगा जो आपके साथ सुख में हो न हो लेकिन दुख में जरूर साथ खड़ा दिखेगा.
5.दिखावे पर नहीं करते यकीन
आपको लग सकता है कि हर समय आपसे फोन पर बात नहीं करते या आपके साथ हर जगह मौजूद नहीं रहते लेकिन इनकी यही खूबी आपको समझनी होगी. ये लोग एकांतवासी होते हैं, इनको ज्यादा ताम-झाम या दिखावा पसंद नहीं होता है. ये लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि बहुत बात करना या हर मौके पर साथ रहना ही सच्ची दोस्ती नहीं होती बल्कि जरूरत पर काम आना दोस्ती है.
6.सुरक्षा कवच की तरह साथ खड़ा होगा ये मूलांक वाला
अगर इन्होंने आपकी दोस्ती स्वीकार कर ली है तो आप समझें आपको वो दोस्त मिल गया जो दुनिया इधर की उधर हो जाए आपका साथ नहीं छोड़ेगा. आप गलत भी होंगे तो दुनिया के सामने वो आपको गलत नहीं बोलेगा. भले ही अकेले में आपको समझाए लेकिन दुनिया के सामने आपके सामने सुरक्षा कवच की तरह साथ खड़ा होगा.
7. बेहतरीन सलाह देना वाले होते हैं ये मूलांक वाले
आप किसी समस्या या विपदा में फंसे हैं तो मूलांक 4 वालों की सलाह मान लें क्योंकि ये जो सलाह देंगे उसका काट शायद की किसी के पास होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि मूलांक चार वाले आपने जिंदगी में जीवन भर इतने उतार-चढ़ाव और परेशानियां झेली होती हैं कि उनके हर स्थिति-परिस्थिति से निकलने का एक्सपीरियंस होता है.
8. अगर साथ देने पर उतर आए तो..
अगर मूलांक 4 वाले वाले अगर साथ देने पर उतर आए तो फिर किसी का नहीं सुनता. इसके बारे में कहावत है कि एक बार कमिटमेंट कर दी इस मूलांक वाले ने तो फिर ये अपनी भी नहीं सुनता है.
9. पूर्व जन्म के कार्मिक दोस्त होते हैं इस मूलांक वाले
अगर मूलांक 4 में 22 वाला आपका दोस्त बना है तो समझ लें आपके पूर्व जन्मों का ये कार्मिक दोस्त है. जो आपका साथ इस जीवन में भी देने आया है. ये कर्ण की तरह होते हैं. देने पर उतारू हो जाएं तो खुद को लुटा दें.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
