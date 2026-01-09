Numerology: आपके फ्रेंडलिस्ट में इस मूलांक वाला दोस्त आखिर क्यों होना चाहिए? पूर्व जन्म का कार्मिक रिश्ता निभाते हैं ये मित्र 

1 . दोस्ती ही ऐसा रिश्ता है जिसे आप खुद चुनते हैं

1

दोस्ती ही ऐसा रिश्ता है जिसे आप खुद चुनते हैं. बाकी रिश्ते चुनने का अवसर आपको नहीं मिलता. इसलिए आपको हमेशा ऐसे लोगों से दोस्ती करने की सलाह माता-पिता देते हैं जो व्यवहारिक, संस्कारी और अच्छी सोच वाला हो. आज आपको अंक ज्योतिष के अनुसार उस मूलांक के बारे में बताएंगे जो अगर आपका दोस्त हो गया तो समझ लें आपसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं है.