Numerology: इन 10 तारीखों पर क्यों नहीं करना चाहिए गृह प्रवेश? वरना घर की रुकेगी तरक्की और बढ़ेंगी दुर्घटनाएं

7 . क्या सच में “भारी” होती हैं ये तारीखें?

अंक ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार बताती हैं कि अंक ज्योतिष एक पारंपरिक प्रणाली है, जो ग्रहों और अंकों के प्रतीकात्मक अर्थ पर आधारित है. इसे मार्गदर्शन के रूप में देखें, न कि डर या अंधविश्वास के रूप में. वह बताती हैं कि ये सच है कि हर अंक का एक स्वामी होता है और हर स्वामी का प्रभाव उस नंबर पर और उस नंबर से जुड़े लोगों पर होता है. इसलिए अगर किसी नंबर का ग्रह भारी है तो अंक भी भारी हो सकता है. ऐसे में ऐसी तारीखों पर गृह प्रवेश से बचना चाहिए.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

