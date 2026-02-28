Numerology: इन 10 तारीखों पर क्यों नहीं करना चाहिए गृह प्रवेश? वरना घर की रुकेगी तरक्की और बढ़ेंगी दुर्घटनाएं

हमले का करारा जवाब देंगे- ईरान, जंग के बीच ईरान की इजरायल को धमकी, तेहरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया, इजरायल को हमले का करारा जवाब देंगे- ईरान, इजरायल ने क्रूज मिसाइल से हमला किया, तेहरान में फोन-इंटरनेट को बंद किया गया, तेहरान में 30 से ज्यादा ठिकानों पर हमले, ईरान की कई सरकारी इमारतें ध्वस्त की, ईरान के सबसे बड़े धार्मिक शहर पर हमला, ईरान के बड़े धार्मिक शहर पर हमला, इजरायल को हमले का करारा जवाब देंगे-ईरान, ईरान पर हमले के बाद इराक एयरस्पेस बंद
ऋतु सिंह | Feb 28, 2026, 01:46 PM IST
1. नए घर में प्रवेश से पहले पूजा होती है जरूरी
नए घर में प्रवेश से पहले ठीक उसी तरह से ग्रह-नक्षत्र और मुहूर्त देखे जाते हैं जैसा एक विवाह के समय देखा जाता है. हिंदू धर्म में विवाह, जन्म, नामकरण, जनेऊ की तरह ही गृह प्रवेश भी प्रमुख उत्सव के रूप में देखा जाता है. जब ही गृह प्रवेश किया जाता है तो इसके लिए मुहूर्त निकलवाया जाता है लेकिन क्या आपको पता है कि अंक ज्योतिष में कुछ अंकों को गृह प्रवेश के लिए भारी माना गया है. भले ही उस तारीख पर मुहूर्त निकला हो लेकिन अगर अंक शुभ नहीं हो तो उस दिन घर में प्रवेश करने से बचना चाहिए.
2.10 ऐसी तारीखें जिसपर गृह प्रवेश शुभ नहीं होता है
घर लेना हर परिवार के लिए भावनात्मक पल होता है. ऐसे में लोग चाहते हैं कि गृह प्रवेश सही तारीख और शुभ मुहूर्त में हो लेकिन क्या आपको पता है कि अंक ज्योतिष में 10 ऐसी तारीखें जिसपर गृह प्रवेश करना बिलकुल भी शुभ नहीं माना गया है. अंक ज्योतिष के जानकारों के अनुसार इन तारीखों का संबंध कुछ खास ग्रहों से जोड़ा जाता है. इसी वजह से कुछ तारीखों को लेकर सवाल उठते हैं. क्या सच में ये नंबर भारी माने जाते हैं और अगर हां तो क्यों?
3.किन तारीखों पर कभी नहीं करना चाहिए गृह प्रवेश?
गृह प्रवेश के लिए अंक ज्योतिष में 4,13, 22, 31, 8, 17, 26, 7, 16, 25 तारीखों को शुभ नहीं माना गया है. इसके पीछे क्या वजह है चलिए विस्तार से समझते हैं.
4.4, 13, 22, 31: राहु का प्रभाव?
अंक ज्योतिष में 4 से जुड़ी तारीखें यानी किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31 का जोड़ चार होता है और इन तारीखों का स्वामी राहु ग्रह होता है. कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि राहु अचानक बदलाव, भ्रम या अस्थिरता का संकेत देता है. इसलिए गृह प्रवेश जैसे स्थायित्व से जुड़े कार्य के लिए इन तारीखों से बचने की सलाह दी जाती है. क्योंकि इन तारीखों पर गृह प्रवेश से घर में अस्थिरता, उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है. इसमें रहने वाले परिवारों की जिंदगी कभी बहुत खुशहाल तो कभी अचानक से बहुत दुख भरी हो जाती है.
5.7, 16, 25: केतु और आध्यात्मिक प्रभाव
किसी भी महीने की 7, 16 और 25 का कुल योग 7 होता है और इसका स्वामी केतु है जो डिटैचमेंट देता है. केतु को आध्यात्मिक और अंतर्मुखी ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में इन तारीखों पर अगर गृह प्रवेश कोई करता है तो घर में लोगों के बीच डिटैचमेंट की शुरुआत हो जाती है. कई बार अचानक से कोई काम छोड़कर अध्यात्म से जुड़ जाता है या बहुत ही रिजर्व हो जाता है. ऐसे में रिश्तों में एक अजीब सी दूरी बनने लगती है.यह अंक सांसारिक सुख-सुविधाओं की बजाय आत्मिक झुकाव का संकेत देता है. इसलिए भौतिक शुरुआत जैसे गृह प्रवेश के लिए इसे कम उपयुक्त बताया जाता है.
6.8, 17, 26: शनि का संबंध
किसी भी महीने की 8, 17 और 26 का योग 8 बनता है और इस अंक का स्वामी शनिदेव हैं और शनि जहां होते हैं वहां हर कर्म का फल मिलता है. कई बार स्ट्रगल बहुत होता है या बहुत ज्यादा घर में रहने वालों को परीक्षा से गुजरना होता है. अनुशासन अगर घर में न हो तो घर बर्बादी की ओर चलने लगता है. इस अंक की ऊर्जा धीमी और गंभीर मानी जाती है, इसलिए उत्सव जैसे आयोजन के लिए इसे हल्का नहीं समझा जाता.
7.क्या सच में “भारी” होती हैं ये तारीखें?
अंक ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार बताती हैं कि अंक ज्योतिष एक पारंपरिक प्रणाली है, जो ग्रहों और अंकों के प्रतीकात्मक अर्थ पर आधारित है. इसे मार्गदर्शन के रूप में देखें, न कि डर या अंधविश्वास के रूप में. वह बताती हैं कि ये सच है कि हर अंक का एक स्वामी होता है और हर स्वामी का प्रभाव उस नंबर पर और उस नंबर से जुड़े लोगों पर होता है. इसलिए अगर किसी नंबर का ग्रह भारी है तो अंक भी भारी हो सकता है. ऐसे में ऐसी तारीखों पर गृह प्रवेश से बचना चाहिए.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
