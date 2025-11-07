FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND VS AUS: गाबा T20 में टीम इंडिया कर सकती है ये बडे़ बदलाव, सूर्याकुमार यादव इन दो खिलाड़ियों को देंगे मौका

UMANG App से कैसे करें गैस सिलेंडर की बुकिंग? यहां 7 स्टेप में जानें पूरा प्रोसेस और पेमेंट का तरीका

इन 8 बीमारियों से ग्रस्त हैं तो नहीं यूएस में नहीं मिलेगी एंट्री, ट्रंप सरकार ने फिर वीजा नियम में किया खुरपेंच

Personal Loan से पहले भूलकर भी न करें ये 4 गलतियां, जानें सही Credit Score के साथ कम EMI के लिए क्या-क्या चेक करना जरूरी

मिलिए, बिहार चुनाव में शामिल उन 5 पावरफुल महिलाओं से जिन्होंने बिना गॉडफादर के राजीनित में रखा है कदम

देश का सबसे बड़ा दानवीर कौन है? टॉप 5 कद्रदानों में ये बिजनेसमैन 7 करोड़ रुपये हर दिन करता है दान

धर्म

Numerology: 5, 14 या 23 तारीख पर जन्मे लोगों से शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? इन आदतों के चलते रिश्ता टिकना होता है मुश्किल

अंक ज्योतिष के अनुसार, हमें मिलने वाले मूलांक का हमारे ग्रहों और नक्षत्रों से सीधा संबंध होता है और ये हमारी विशेषताओं को दर्शाते हैं. ऐसे में, मूलांक 5 वाले लोगों की क्या विशेषताएं होती हैं? खासकर, वैवाहिक जीवन में उनकी आदतें कैसी होती हैं? इनसे शादी करने के क्या फायदे और नुकसान हैं? आइए जानें.

ऋतु सिंह | Nov 07, 2025, 06:19 PM IST

1.अंक 5 वाले लोगों का वैवाहिक जीवन कैसा होगा?

अंक 5 वाले लोगों का वैवाहिक जीवन कैसा होगा?
1

अंक ज्योतिष के अनुसार किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है. अंक ज्योतिष में यह अंक परिवर्तन, स्वतंत्रता और रोमांच जैसे गुणों से जुड़ा है. व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ज़ोर देने वाले इस अंक 5 वाले लोगों का वैवाहिक जीवन कैसा होगा? क्या वे अपने जीवनसाथी के लिए मददगार साबित होंगे? नहीं, क्या वे नकारात्मक व्यवहार करेंगे? हर किसी के मन में उलझन रहती है. इन्हीं उलझनों को दूर करने के लिए हमने इस पोस्ट में कुछ भविष्यवाणियाँ साझा की हैं.
 

2.मूलांक 5 वाले व्यक्ति से विवाह या डेटिंग नहीं करनी चाहिए!

मूलांक 5 वाले व्यक्ति से विवाह या डेटिंग नहीं करनी चाहिए!
2

अंकशास्त्रियों के अनुसार, मूलांक 5 वाले लोगों से शादी करना (या प्यार में पड़ना) एक अच्छा फैसला नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि मूलांक 5 वाले लोगों के गुण अक्सर दूसरों से आसानी से मेल नहीं खाते. हालांकि यह केवल कुछ विशिष्ट लोगों के साथ ही अनुकूल है, लेकिन विशेषज्ञों का सुझाव है कि सामान्य तौर पर इस मूलांक 5 वाले व्यक्ति से विवाह या डेटिंग नहीं करनी चाहिए.

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आपको मूलांक 5 वाले व्यक्ति से शादी करनी है, तो आपको उनके साथ विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है. विशेषज्ञों ने इसकी वजह भी बताई.

3.रिश्ते में प्रतिबद्धता कम होगी!

रिश्ते में प्रतिबद्धता कम होगी!
3

मूलांक 5 को व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता देने वाला अंक माना जाता है, लेकिन अक्सर ये इस मनःस्थिति में रहते हैं कि इनकी व्यक्तिगत इच्छाएँ और आकांक्षाएँ पूरी होने के लिए पर्याप्त हैं. जिन जीवनसाथी और प्रेमी पर ये निर्भर रहते हैं, वे इतनी जल्दी इनके मन में नहीं आते.
 

4. ये जल्दी ही चीजों से बोर होने लगते हैं

ये जल्दी ही चीजों से बोर होने लगते हैं
4

इसके अलावा, ये नंबर 5 लोग, जो किसी भी चीज़ में जल्दी ही रुचि खो देते हैं.  यानी रिश्ते के शुरुआत में प्यार में रुचि ले सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है वे प्यार के बारे में भूल जाते हैं और रिश्ते को बोझ समझने लगते हैं. ये जल्दी ही चीजों से बोर होने लगते हैं.

5.लंबे समय तक सामंजस्यपूर्ण संबंध नहीं बना पाते

लंबे समय तक सामंजस्यपूर्ण संबंध नहीं बना पाते
5

मूलांक 5 वाले लोगों को भावनाओं की कद्र करने वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, लेकिन वे लंबे समय तक सामंजस्यपूर्ण संबंध नहीं बना पाते. उनके साथ दीर्घकालिक संबंध बनाना एक जटिल मामला माना जाता है.
 

6.वे वित्तीय प्रबंधन में बुरे हैं!

वे वित्तीय प्रबंधन में बुरे हैं!
6

अंकशास्त्रियों के अनुसार, मूलांक 5 वाले लोग अपने वित्तीय प्रबंधन में कमज़ोर होते हैं. उन्हें पैसे बचाना नहीं आता, वे बेवजह की चीज़ों पर पैसा खर्च कर देते हैं और कर्ज़ ले लेते हैं. वे अपनी बचत को बेवजह की चीज़ों पर खर्च कर देते हैं और इस उलझन में पड़ जाते हैं कि अपने भविष्य को कैसे बेहतर बनाएं. मूलांक 5 वालों में पाई जाने वाली यह बुरी आदत रिश्तों में अक्सर झगड़े और दरार पैदा करेगी. वे न केवल अपने जीवनसाथी से, बल्कि दोस्तों, भाई-बहनों और रिश्तेदारों से भी नफ़रत मोल लेंगे.

मूलांक 5 वालों में पाई जाने वाली यह खासियत उन्हें स्वार्थी बनाती है और दूसरों से दूर रखती है. खास तौर पर, यह उन्हें अपने प्रेम साथी और जीवनसाथी से दूर रखती है. रिश्तों में खटास बढ़ाने वाली इस आदत के कारण, विशेषज्ञ बताते हैं कि मूलांक 5 वाले लोग शादी के कुछ ही महीनों बाद तलाक ले लेते हैं!
 

7.ये हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते हैं

ये हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते हैं
7

जैसा कि पहले बताया जा चुका है मूलांक 5 वाले लोग साहसिक प्रवृत्ति के होते हैं. ये ज़्यादातर अकेले यात्रा करते हैं और अपनी इच्छाओं पर पैसा खर्च करने से नहीं हिचकिचाते. ये प्रेम संबंध में बंधने से पहले जितने स्वतंत्र थे, प्रेम/विवाह के बाद भी उतने ही स्वतंत्र रहना चाहते हैं.

8.इन चुनौतियों पर कैसे विजय पायें?

इन चुनौतियों पर कैसे विजय पायें?
8

कई लोग ऐसे होते हैं जो मूलांक 5 वालों में पाए जाने वाले इन गुणों को दरकिनार कर उन्हें अपना जीवनसाथी बनाना चाहते हैं. इसलिए, जो लोग मूलांक 5 वालों को अपना जीवनसाथी बनाना चाहते हैं, उन्हें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए. रिश्ते में बहस से बचने के लिए रियायतें देना ज़रूरी है.

अगर आप अपने रिश्ते में गहरी समझ पैदा करेंगे, तो समस्याएँ कम होंगी - रिश्ते में आपसी समझ बढ़ेगी. जीवन में खुशियाँ भी बढ़ेंगी. संक्षेप में, विशेषज्ञ कहते हैं कि रिश्ते में समस्याओं से बचने के लिए - एक खुशहाल जीवन सुनिश्चित करने के लिए - समझौता करने को तैयार रहना ज़रूरी है!

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

