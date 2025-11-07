Numerology: 5, 14 या 23 तारीख पर जन्मे लोगों से शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? इन आदतों के चलते रिश्ता टिकना होता है मुश्किल

6 . वे वित्तीय प्रबंधन में बुरे हैं!

6

अंकशास्त्रियों के अनुसार, मूलांक 5 वाले लोग अपने वित्तीय प्रबंधन में कमज़ोर होते हैं. उन्हें पैसे बचाना नहीं आता, वे बेवजह की चीज़ों पर पैसा खर्च कर देते हैं और कर्ज़ ले लेते हैं. वे अपनी बचत को बेवजह की चीज़ों पर खर्च कर देते हैं और इस उलझन में पड़ जाते हैं कि अपने भविष्य को कैसे बेहतर बनाएं. मूलांक 5 वालों में पाई जाने वाली यह बुरी आदत रिश्तों में अक्सर झगड़े और दरार पैदा करेगी. वे न केवल अपने जीवनसाथी से, बल्कि दोस्तों, भाई-बहनों और रिश्तेदारों से भी नफ़रत मोल लेंगे.

मूलांक 5 वालों में पाई जाने वाली यह खासियत उन्हें स्वार्थी बनाती है और दूसरों से दूर रखती है. खास तौर पर, यह उन्हें अपने प्रेम साथी और जीवनसाथी से दूर रखती है. रिश्तों में खटास बढ़ाने वाली इस आदत के कारण, विशेषज्ञ बताते हैं कि मूलांक 5 वाले लोग शादी के कुछ ही महीनों बाद तलाक ले लेते हैं!

