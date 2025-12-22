Numerology: 101 से 108 तक के कलर शेड्स ही घर में क्यों लगाने चाहिए? ये रंग देता है तरक्की-सफलता और पैसा

6 . ऑफ-व्हाइट' रंग को सबसे शुभ क्यों माना जाता है?

6

वास्तु शास्त्र में, ऑफ-व्हाइट या क्रीम रंग को 'सर्वशक्तिमान' माना जाता है. यह रंग अधिकतम प्राकृतिक प्रकाश को परावर्तित करता है, जिससे घर खुशनुमा और विशाल दिखता है. सफेद रंग शांति, पवित्रता और पारदर्शिता का प्रतीक है. यह रंग किसी भी रंग के फर्नीचर के साथ मेल खाता है और घर की ऊर्जा में संतुलन बनाए रखता है. इस रंग का नकारात्मक प्रभाव नहीं होता, चाहे दीवार किसी भी दिशा में हो.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.