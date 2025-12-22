Numerology: 101 से 108 तक के कलर शेड्स ही घर में क्यों लगाने चाहिए? ये रंग देता है तरक्की-सफलता और पैसा

धर्म
ऋतु सिंह | Dec 22, 2025, 09:12 AM IST
1.आपका फेवरेट रंग कहीं ऐसा तो नहीं...
क्या आप अपने घर को अपना पसंदीदा रंग देना चाहते हैं? लेकिन अगर आपका फेवरेट रंग वास्तु और अंक शास्त्र के हिसाब से नहीं हुआ तो ये आपके लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है, क्योंकि कुछ रंग घर में निगेटिव एनर्जी को सोखने का काम करते हैं, जबकि कुछ रंग घर में तरक्की, सफलता और खुशियों के दरवाजे खोलेते हैं.
2.रंगों का चुनाव केवल सुंदरता से संबंधित नहीं है
बहुत से लोग सोचते हैं कि रंगों का चुनाव केवल सुंदरता से संबंधित है, लेकिन वास्तुकला और रंग विज्ञान के अनुसार, दीवारों के रंग हमारे मन, स्वास्थ्य, रिश्तों और हमारे घर की प्रगति पर गहरा प्रभाव डालते हैं.
3.गलत रंग घर के लोगों में चिड़चिड़ापन और अवसाद पैदा कर सकता है
जब हम नया घर खरीदते हैं या घर का नवीनीकरण कराते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि दीवारों पर कौन सा रंग लगाएं? कई लोग सोचते हैं कि रंग का चुनाव केवल सुंदरता से संबंधित है, लेकिन वास्तु और रंग विज्ञान के अनुसार, दीवारों के रंग हमारे मन, स्वास्थ्य, रिश्तों और घर की तरक्की पर गहरा प्रभाव डालते हैं. रंग ऊर्जा के वाहक होते हैं. सही रंग घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जबकि गलत रंग घर के लोगों में चिड़चिड़ापन और अवसाद पैदा कर सकता है.
4.रंगों का संबंध और सफलता पर उनका प्रभाव
घर की दीवारों के रंग हमारे अवचेतन मन पर लगातार प्रभाव डालते हैं. यदि शयनकक्ष में गुलाबी या हल्का लाल रंग हो, तो पति-पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है. इसके विपरीत, गहरा नीला या काला रंग रिश्ते में दूरी या ठंडापन पैदा कर सकता है. यदि हॉल या बैठक कक्ष में पीला या नारंगी रंग हो, तो यह उत्साह बढ़ाता है, जो नए विचारों और सफलता के लिए आवश्यक है. हरा रंग प्रगति और प्रकृति का प्रतीक है, जो व्यापार में वृद्धि लाता है.
5.शेड 101 और 108 के बीच कौन से रंग हैं?
अंकशास्त्र और आध्यात्मिकता में 101 और 108 अंकों को अत्यंत पवित्र माना जाता है. पेंट कंपनियों के पास अक्सर सफेद और ऑफ-व्हाइट रंगों की 108 से अधिक किस्में होती हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार, 108 अंक ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा है. इसलिए, सफेद या क्रीम रंग के ये सूक्ष्म शेड्स (जैसे आइवरी, पर्ल व्हाइट, शेल व्हाइट) पसंद किए जाते हैं. ये रंग सात्विक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं.
6.ऑफ-व्हाइट' रंग को सबसे शुभ क्यों माना जाता है?
वास्तु शास्त्र में, ऑफ-व्हाइट या क्रीम रंग को 'सर्वशक्तिमान' माना जाता है. यह रंग अधिकतम प्राकृतिक प्रकाश को परावर्तित करता है, जिससे घर खुशनुमा और विशाल दिखता है. सफेद रंग शांति, पवित्रता और पारदर्शिता का प्रतीक है. यह रंग किसी भी रंग के फर्नीचर के साथ मेल खाता है और घर की ऊर्जा में संतुलन बनाए रखता है. इस रंग का नकारात्मक प्रभाव नहीं होता, चाहे दीवार किसी भी दिशा में हो.
डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से