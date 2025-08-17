Numerology: 1111, 7777 या 5555 जैसे वीआईपी नंबर वाली कार-घर या फोन नंबर क्यों नहीं लेना चाहिए?

MP NEET UG Counselling 2025 पहले राउंड का रिजल्ट आज, dme.mponline.gov.in से यूं करें चेक
कोमा में जाने के बाद असल में क्या होता है? होश में आए लोगों के एक्सपीरियंस सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश
आपकी कुंडली आपको बताती है कि कौन है आपका मित्र, इन लोगों पर कर सकते हैं भरोसा
Fatty Liver Signs: शरीर में दिखने वाले ये लक्षण देते हैं फैटी लिवर होने का संकेत, अनदेखी करना जान पर पड़ सकता है भारी
मोदी-शाह के 'मास्टरस्ट्रोक' से India Alliance को झटका, क्या राहुल गांधी की दोस्ती में फूट पड़ेगी?
कौन हैं सीपी राधाकृष्णन? जिन्हें एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है
क्या एक आम आदमी को मिल सकती है पुलिस प्रोटेक्शन? जानें क्या है नियम
AUS vs SA 1st ODI Dream11 Prediction: मार्करम या मार्श किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11
भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले 5 Smartphones, देखें आपका फोन लिस्ट में या नहीं
'एक हाथ में छाता तो दूसरे में पानी की बोतल...' लंदन की सड़कों पर कैजुअल लुक में नजर आए विराट-अनुष्का, Video Viral
धर्म
ऋतु सिंह | Aug 17, 2025, 07:00 PM IST
1.वीआईपी नंबर्स को अशुभ माना जाता है
कार-बाइक या घर और मोबाइल का वीआईपी नंबर लेने का क्रेज लोगों में रहता है लेकिन शायद वह नहीं जानते की ये शौक उनके लिए ही भारी पड़ सकता है. क्योंकि अंक ज्योतिष में वीआईपी नंबर्स को अशुभ माना जाता है.
2. क्यों नहीं लेना चाहिए वीआईपी नंबर
अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि वीआईपी नंबर लेना क्यों नहीं चाहिए तो इसका सीधा सा जवाब है हर नंबर की एक एनर्जी होती है और जब एक साथ एक ही नबंर जैसे 6666, 5555 या 7777 नंबर लिए जाते हैं तो इनकी एनर्जी एक साथ इतनी हाई हो जाती है कि उसे संभालना आसान नहीं होता है.
3.एक्सेस एनर्जी से होता नुकसान
जब एक ही नंबर कई बार किसी कार-बाइक या मोबाइल में होता है तो वो एक्सेस एनर्जी में कंवर्ट हो जाता है और ऐसी एनर्जी अच्छे रिजल्ट की जगह बुरे आउटपुट देने लगती हैं. इसलिए हमेशा ऐसे नंबर लेने चाहिए जो पॉजिटिव हों.
4.1111, 2222 जैसे नंबर अच्छे नहीं माने जाते
न्यूमेरोलॉजिस्ट डॉ. नवनीत मंधानी बताते हैं कि वीआईपी नंबर अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं. वह कहते हैं कि एक जैसे नंबर जैसे 1111, 2222 जैसे नंबर अच्छे नहीं माने जाते हैं. कोई भी नंबर जब एक साथ आता है तो वह खराब ही रिजल्ट देता है. ये दिखेंगे सुंदर लेकिन रिजल्ट हमेशा इसका वर्स्ट ही मिलेगा.
5.इस सीएम का लकी नंबर भी बना था अनलकी
एयर इंडिया हादसे में मारे गए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के लिए उनका लकी नंबर 1206 था और यही नंबर दुर्भाग्यशाली साबित हुआ. 12 जून को हुए इस हादसे में उनकी जान चली गई, और 1206 नंबर उनकी गाड़ियों से लेकर मोबाइल तक में था. एक साथ कई चीजों का नंबर एक होने से इसकी एनर्जी हाई हुई और उनकी मौत भी 12 जून (12/06) को हुई.
6.इसलिए नंबर के डिजिट्स पर ध्यान दें
इसलिए जब भी कोई नंबर आप लें उसे अपने जन्मतिथि, भाग्यांक या मूलांक से जोड़कर देखें लेकिन कभी भी एक साथ एक ही नंबरों का डिजिट न लें और न ही एक ही नंबर को हर चीज का नंबर बना दें.
यहां दी गई सभी जानकारियां ज्योतिष और अंक गणनाओं पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.