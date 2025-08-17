Numerology: 1111, 7777 या 5555 जैसे वीआईपी नंबर वाली कार-घर या फोन नंबर क्यों नहीं लेना चाहिए?

5 . इस सीएम का लकी नंबर भी बना था अनलकी

एयर इंडिया हादसे में मारे गए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के लिए उनका लकी नंबर 1206 था और यही नंबर दुर्भाग्यशाली साबित हुआ. 12 जून को हुए इस हादसे में उनकी जान चली गई, और 1206 नंबर उनकी गाड़ियों से लेकर मोबाइल तक में था. एक साथ कई चीजों का नंबर एक होने से इसकी एनर्जी हाई हुई और उनकी मौत भी 12 जून (12/06) को हुई.