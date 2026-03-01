Holika Dahan 2026: इन 5 लोगों को होलिका जलते कभी नहीं देखना चाहिए, वरना छीन जाएगी घर की खुशियां

1 . होलिका देखना तन-मन और धन की हानि भी देती है

1

होली से एक दिन पहले होने वाला होलिका दहन सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आस्था और परंपरा का प्रतीक है. फाल्गुन पूर्णिमा की रात लोग लकड़ियां जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाते हैं. साल 2026 में होलिका दहन 3 मार्च को मनाया जाएगा. इस दिन लोग होलिका की अग्नि के चारों ओर एकत्रित होते हैं, पूजा करते हैं और परिक्रमा लगाते हैं. लोक मान्यताओं के अनुसार होलिका सभी को जलते देखने के लिए नहीं होती. कुछ लोगों को होलिका देखना तन-मन और धन ही नहीं रिश्तों की हानि का कारण भी बन जाता है. चलिए जानें किसे होलिका जलते नहीं देखनी चाहिए. (Photo Credit - AI Generated)

