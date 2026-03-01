Holika Dahan 2026: इन 5 लोगों को होलिका जलते कभी नहीं देखना चाहिए, वरना छीन जाएगी घर की खुशियां

धर्म
ऋतु सिंह | Mar 01, 2026, 11:43 AM IST
1.होलिका देखना तन-मन और धन की हानि भी देती है
होली से एक दिन पहले होने वाला होलिका दहन सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आस्था और परंपरा का प्रतीक है. फाल्गुन पूर्णिमा की रात लोग लकड़ियां जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाते हैं. साल 2026 में होलिका दहन 3 मार्च को मनाया जाएगा. इस दिन लोग होलिका की अग्नि के चारों ओर एकत्रित होते हैं, पूजा करते हैं और परिक्रमा लगाते हैं. लोक मान्यताओं के अनुसार होलिका सभी को जलते देखने के लिए नहीं होती. कुछ लोगों को होलिका देखना तन-मन और धन ही नहीं रिश्तों की हानि का कारण भी बन जाता है. चलिए जानें किसे होलिका जलते नहीं देखनी चाहिए. (Photo Credit - AI Generated)
2.जिनकी एक ही संतान हो
जिन लोगों की केवल एक संतान होती हैं उनको होलिका नहीं देखनी चाहिए. ये प्रह्लाद की कथा के आधार पर यह मान्यता जुड़ी है कि जिन दंपतियों की एक ही संतान हो, उन्हें सावधानी रखनी चाहिए. लोकविश्वास के अनुसार, प्रह्लाद अपने माता-पिता की एकमात्र संतान थे. इसलिए यह धारणा बनी कि जिनके केवल एक ही बेटा या बेटी हो वे इस अग्नि अनुष्ठान को न देखें ताकि संतान की रक्षा बनी रहे. (Photo Credit - AI Generated)
3.सास और बहू
लोक मान्यता कहती है कि सास और बहू को एक साथ होलिका दहन नहीं देखना चाहिए, वरना रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है. मान्यता है कि सास या बहू में किसी एक को ही होलिका जलती देखनी चाहिए. वरना उसकी ऊर्जा की तेजी रिश्तों में उग्रता बढ़ाती है. समाजशास्त्री मानते हैं कि ऐसी धारणाएं पारिवारिक संतुलन की प्रतीकात्मक चेतावनी हो सकती हैं. आधुनिक संदर्भ में इसे अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि सांस्कृतिक कथा के रूप में देखा जाता है. (Photo Credit - AI Generated)
4.गर्भवती महिलाएं
यहां परंपरा के साथ स्वास्थ्य कारण भी जुड़े हैं. चिकित्सकों के अनुसार, तेज आग की गर्मी और धुआं गर्भवती महिलाओं के लिए असुविधाजनक हो सकता है. स्त्री रोग विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि भीड़, धुएं और अत्यधिक गर्मी से दूरी रखना सुरक्षित रहता है. अगर शामिल होना हो तो पर्याप्त दूरी बनाए रखें और ज्यादा देर तक वहां न रुकें. (Photo Credit - AI Generated)
5.नई दुल्हन
कुछ परंपराओं में विवाह के बाद पहली होली पर नई दुल्हन को मायके भेजने की प्रथा है. पौराणिक कथा में होलिका और प्रह्लाद की कहानी का उल्लेख मिलता है, जिसे इस मान्यता से जोड़ा जाता है. हालांकि, धर्मग्रंथों में इसे सार्वभौमिक नियम के रूप में स्पष्ट नहीं किया गया है. कई परिवार इसे सांस्कृतिक परंपरा के रूप में निभाते हैं, न कि अनिवार्य धार्मिक प्रतिबंध के रूप में. (Photo Credit - AI Generated)
6.नवजात शिशु
नवजात बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है. धुआं और भीड़ उनके लिए जोखिम बढ़ा सकते हैं. बाल रोग विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि छोटे शिशुओं को धुएं और तेज आवाज वाले आयोजनों से दूर रखें. यह परंपरा से अधिक स्वास्थ्य सुरक्षा का विषय है. (Photo Credit - AI Generated)
7. परंपरा और विज्ञान का संतुलन समझिए
होलिका दहन आस्था का प्रतीक है, लेकिन किसी भी धार्मिक आयोजन में स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है.जहां कुछ मान्यताएं सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ी हैं, वहीं गर्भवती महिलाओं और नवजातों के मामले में चिकित्सकीय सलाह को प्राथमिकता देनी चाहिए. (Photo Credit - AI Generated)
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
