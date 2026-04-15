अस्पताल के सामने या बगल में घर क्यों नहीं लेना चाहिए? जान लेंगे ये बात तो कभी नहीं फंसाएंगे पैसा

1 . अस्पताल के पास घर लेना सही फैसला है या नहीं?

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क्या आपने कभी सोचा है कि अस्पताल के पास घर लेना सही फैसला है या नहीं? सुविधा के लिहाज से यह ठीक लगता है, लेकिन वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार यह आपके जीवन पर गहरा असर डाल सकता है. ऐसा करना भले ही आपको कुछ सालों में तो कोई नुकसान न दें लेकिन लंबे समय में ये आपके और आपके परिवार के लिए किसी न किसी तरह से नकरात्मक ऊर्जा बढ़ाने का काम करेगा.