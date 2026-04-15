अस्पताल के सामने या बगल में घर क्यों नहीं लेना चाहिए? जान लेंगे ये बात तो कभी नहीं फंसाएंगे पैसा

धर्म
ऋतु सिंह | Apr 15, 2026, 01:33 PM IST
1.अस्पताल के पास घर लेना सही फैसला है या नहीं?
क्या आपने कभी सोचा है कि अस्पताल के पास घर लेना सही फैसला है या नहीं? सुविधा के लिहाज से यह ठीक लगता है, लेकिन वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार यह आपके जीवन पर गहरा असर डाल सकता है. ऐसा करना भले ही आपको कुछ सालों में तो कोई नुकसान न दें लेकिन लंबे समय में ये आपके और आपके परिवार के लिए किसी न किसी तरह से नकरात्मक ऊर्जा बढ़ाने का काम करेगा.
2.अस्पताल के पास घर: सुविधा या छुपा हुआ तनाव?
अस्पताल के पास रहने का सबसे बड़ा फायदा है.आपात स्थिति में तुरंत इलाज मिलना, लेकिन इसके साथ एक अनदेखा पक्ष भी जुड़ा है. लगातार एंबुलेंस की आवाज, भीड़ और गंभीर माहौल घर के वातावरण को प्रभावित करता है.वास्तु के अनुसार, जहां लगातार पीड़ा और चिंता का माहौल हो, वहां नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जो घर में रहने वालों के मानसिक संतुलन पर असर डाल सकती है.
3.घर के अंदर क्लीनीक खोलना क्यों माना गया है खराब?
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर को शांति, सकारात्मक ऊर्जा और पारिवारिक सुख का केंद्र माना जाता है. ऐसे में घर के अंदर क्लिनिक खोलना अशुभ माना जाता है, क्योंकि बीमारियों, दुख और नकारात्मक ऊर्जा का लगातार आना-जाना रहता है. इससे घर का संतुलन बिगड़ सकता है और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. साथ ही मरीजों की भीड़ से निजी जीवन प्रभावित होता है, जिससे पारिवारिक शांति में बाधा आ सकती है.
4.वास्तु शास्त्र क्या कहता है?
वास्तु शास्त्र के मुताबिक अस्पताल जैसे स्थान “दुख और रोग” से जुड़े होते हैं. ऐसे स्थानों के पास घर होने से वहां की ऊर्जा घर तक पहुंचती है, जिससे परिवार के सदस्यों को बार-बार स्वास्थ्य समस्याएं या मानसिक तनाव हो सकता है. खासतौर पर अगर घर का मुख्य दरवाजा सीधे अस्पताल की ओर खुलता हो, तो इसे और भी अशुभ माना जाता है.
5.ग्रहों पर भी पड़ता है असर?
ज्योतिष के अनुसार, अस्पताल का संबंध शनि और राहु जैसे ग्रहों से जोड़ा जाता है, जो कष्ट, बीमारी और संघर्ष के कारक माने जाते हैं. अगर कोई व्यक्ति पहले से ही इन ग्रहों के प्रभाव में हो और उसका घर ऐसे स्थान पर हो, तो समस्याएं बढ़ सकती हैं, जैसे अचानक खर्च, स्वास्थ्य दिक्कतें या मानसिक दबाव.
6.केवल ज्योतिष ही नहीं, व्यवहारिक असर भी पड़ता है
यह सिर्फ मान्यता नहीं, बल्कि व्यवहारिक असर भी है. अस्पताल के पास रहने से नींद में बाधा, बच्चों के मानसिक विकास पर असर और लगातार चिंता का माहौल बन सकता है. एक छुपा हुआ एंगल यह भी है कि ऐसे स्थानों पर प्रॉपर्टी की कीमत कभी-कभी कम होती है, लेकिन लंबे समय में यह मानसिक और भावनात्मक लागत बढ़ा सकती है.
7.क्या करें अगर पहले से ऐसा घर है?
अगर आप पहले से अस्पताल के पास रह रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. वास्तु के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए पौधे लगाना, नियमित पूजा, और घर के मुख्य दरवाजे पर शुभ चिन्ह लगाना मददगार हो सकता है. साथ ही, घर के अंदर शांत और सकारात्मक माहौल बनाए रखना बेहद जरूरी है. वहीं, घर में क्लीनिक खोला है तो उसे शिफ्ट कर दें. इससे बेहतरीन उपाय और कुछ नहीं होगा.
8.फैसला सोच-समझकर लें
अस्पताल के पास घर लेना पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान दोनों को समझना जरूरी है. अगर आप मानसिक शांति, परिवार की सेहत और लंबे समय की सुख-शांति चाहते हैं, तो घर चुनते समय इन पहलुओं को नजरअंदाज न करें.
डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है.
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