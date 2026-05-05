Numerology: आपका मूलांक क्यों रोक रहा है आपकी सफलता? बर्थडेट से जानें लक एक्टिवेट करने का ये सुपर फॉर्मूला

धर्म
ऋतु सिंह | May 05, 2026, 01:27 PM IST
1.नंबर की एनर्जी कैसे रोकती है आपकी ग्रोथ
न्यूमेरोलॉजी के अनुसार हर व्यक्ति की जन्मतिथि एक खास नंबर की ऊर्जा से जुड़ी होती है. यही नंबर आपके फैसलों, सोच और मौके को प्रभावित करता है. अगर यह नंबर संतुलित हो तो काम आसानी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब यही ऊर्जा असंतुलित हो जाए तो छोटी-छोटी रुकावटें भी बड़ी समस्या बन जाती हैं. इसका मतलब यह है कि बार-बार असफलता सिर्फ बाहरी कारणों से नहीं, आपकी अंदरूनी एनर्जी पैटर्न से भी जुड़ी हो सकती है. तो चलिए जानें किस मूलांक को सक्सेस के पीछे क्या होती हैं बाधक. (फोटो एआई)
2.मूलांक 1
मूलांक 1 का ओवर कॉन्फिडेंस और जल्दबाजी फैसले लेने की आदत बनता काम बिगाड़ देता है. इसका नुकसान ये होता है कि मौके आते हैं, लेकिन टिकते नहीं. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हर काम से पहले प्लानिंग करें, रविवार को सूर्य को जल चढ़ाएं और इस मंत्र: ॐ घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. (फोटो एआई)
3.मूलांक 2
मूलांक 2 की सबसे बड़ी कमी सफलता न मिलने की उनकी भावुकता और दूसरों पर निर्भरता है. इसका नुकसान ये है कि ये निर्णय लेने में देरी करते हैं कि मौके छूट जाते हैं. इनको अपना चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए और सोमवार को सफेद चीज दान करना चाहिए. और ॐ चंद्राय नमः मंत्र का जाप करें. (फोटो एआई)
4.मूलांक 3
मूलांक 3 की सफलता की राह में रोड़ा उनके अनुशासन की कमी और अधूरे काम छोड़ने की आदत होती है. इसका असर ये होता है कि करियर में स्थिरता नहीं बन पाती और सफलता हाथ से फिसल जाती है. मूलांक तीन को गुरु को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए और पीले रंग का उपयोग बढ़ाना चाहिए. साथ ही रोज कम से कम 108 बार
ॐ बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए. (फोटो एआई)
5.मूलांक 4
मूलांक 4 की सफलता में सबसे बड़ा बाधक उनका गुस्सा होता है. जबकि ये मेहनत ज्यादा करते हैं लेकिन कई बार इनको रिजल्ट देर से मिलता है. हालांकि ये हार मानने वाले नहीं होते हैं और काम करते रहते हैं लेकिन इनके अंदर निराशा और आत्मविश्वास में कमी भी आने लगती है. इनके लिए जरूरी है कि ये राहु शांति के लिए नियमित ध्यान करें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का सही उपयोग करें. साथ ही रोज ॐ राहवे नमः का जाप जितना हो सके करते रहें. और घर को साफ सुथरा रखें. (फोटो एआई)
6.मूलांक 5
मूलांक 5 की सफलता में सबसे बड़ा बधक उनकी फोकस की कमी और बार-बार दिशा बदलना होता है. नतीजा ये होता है कि इनके पास पैसा आता है, लेकिन टिकता नहीं. इसके लिए इन्हें बुधवार को हरे रंग का उपयोग करें, एक समय में एक लक्ष्य रखें. साथ ही रोज ॐ बुधाय नमः मंत्र का जाप करें. (फोटो एआई)
7.मूलांक 6
मूलांक 6 की सफलता का सबसे बड़ी रुकावट उनकी आरामतलबी और रिश्तों में ज्यादा उलझना होता है. ये लग्जरी लाइफ के चक्कर में कई मौके खो देते हैं. इसका नतीजा ये होता है कि इनका करियर स्लो हो जाता है. इनके लिए जरूरी है कि शुक्र को संतुलित करें, साफ-सफाई और सुंदरता पर ध्यान दें. साथ ही रोज ॐ शुक्राय नमः जाप करें. (फोटो एआई)
8.मूलांक 7
मूलांक 7 की सबसे बड़ी बाधा सफलता में उनकी ओवरथिंकिंग और अकेलापन होता है. इसका असर ये होता है कि इनके सामने मौका होते हुए भी हाथ से निकल जाता है. इनके लिए जरूरी है कि ये रोज ध्यान और मेडिटेशन करें, पानी के पास समय बिताएं. साथ ही रोज कम से कम 108 बार ॐ केतवे नमः मंत्र का जाप करें. (फोटो एआई)
9.मूलांक 8
मूलांक 8 की सफलता में बाधार उनके लिए उनका संघर्ष होता है और इसकी वजह से इनको देरी से सफलता मिलती है. इसका नुकसान ये होता है कि इनको सफलता मिलती है, लेकिन देर से और कई बार लोग बीच में ही हार मानकर काम और मेहनत छोड़ देते हैं. इनके लिए जरूरी है कि ये हर शनिवार को सेवा कार्य करें, शनि को मजबूत करें और रोज ॐ शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें. (फोटो एआई)
10.मूलांक 9
मूलांक 9 की सफलता में बाधक उनका गुस्सा और तुरंत रिएक्ट करना होता है. इसका असर ये होता है कि इनके रिश्ते और मौके दोनों ही बिगड़ते रहते हैं. लेकिन अगर ये हर मंगलवार हनुमान जी की पूजा करें और ॐ हनुमते नमः का जाप करें तो इनकी सफलता की रुकावट दूर होने लगेगी.
11.किस्मत नहीं, आपकी आदतें बनती हैं असली कारण
एक दिलचस्प बात यह है कि न्यूमेरोलॉजी सिर्फ नंबर नहीं बताती, बल्कि आपकी आदतों का पैटर्न भी दिखाती है. यानी अगर किसी का नंबर उसे जल्दबाजी या ओवरथिंकिंग की तरफ ले जाता है, तो वही आदतें बार-बार असफलता का कारण बनती हैं.
इसका सीधा मतलब है कि नंबर बदलना जरूरी नहीं, बल्कि अपने व्यवहार को समझकर सुधार करना ज्यादा असरदार होता है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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