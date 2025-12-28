दुनिया का सबसे कीमती हीरा श्रापित क्यों माना गया है? अंग्रेजों ने कोहिनूर को किसी पुरुष उत्तराधिकारी को क्यों नहीं पहनने दिया?  

बहराइच: 7वां आदमखोर भेड़िया भी मारा गया, वन विभाग की टीम को मिली कामयाबी, अब तक 12 लोगों का शिकार कर चुका था भेड़िया | वृंदावन में नए साल पर सनी लियोनी के कार्यक्रम का विरोध, साधु-संतों ने जिलाधिकारी को लिखी चिट्ठी | PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, कहा- बांग्लादेश में हिंदुओं की लिचिंग पर शोर जबकि हमारे देश में भी लिंचिंग होती है, गांधी-नेहरू के भारत को 'लिंचिस्तान' में बदल दिया
धर्म
ऋतु सिंह | Dec 28, 2025, 08:08 PM IST
1.कोहिनूर का एक बेहद रोचक इतिहास रहा है
हम सभी दुनिया के सबसे महंगे हीरे , कोह-ए-नूर के बारे में जानते हैं जो ब्रिटीशर्स द्वारा अधिग्रहण किए जाने से पहले हमारे देश का सबसे मूल्यवान हीरा था. अब अंग्रेजों के स्वामित्व में मौजूद इस रत्न का एक बेहद रोचक इतिहास है. क्या आप जानते हैं कि इतिहास में इतना महत्व रखने वाला यह रत्न शापित है ? जी हां , कोह-ए-नूर अपनी सुंदरता , भव्यता और बेहतरीन नक्काशी के लिए प्रसिद्ध होने के साथ-साथ एक श्रापित रत्न भी कहा जाता है, क्यों चलिए जानें. .
2.कोहिनूर रखने वाले पर ये दुर्भाग्य लाता है
ऐसा माना जाता है कि कोहिनूर रखने वाले पुरुषों के लिए दुर्भाग्य लाता है. जो भी पुरुष इसे धारण करता था या रखता था उसकी हत्या हो जाती थी. इतिहास में कोहिनूर को एक अनमोल वस्तु के रूप में दर्ज किया गया है और यह शाही परिवार के भीतर भी कई विश्वासघातों का कारण रहा है. इसे शापित माना जाता है.
3.कोहिनूर हीरे की उत्पत्ति
इससे पहले कि हम यह जानें कि इस हीरे को अशुभ क्यों कहा जाता है, आइए इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं. ओडिशा राज्य के अभिलेखों के अनुसार, इस रत्न की खोज सर्वप्रथम 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश के दौरान गोलकोंडा क्षेत्र की कोल्लूर खानों में हुई थी, जो अब तेलंगाना का हिस्सा है.
4.ये लालच और अहंकार को बढ़ाता है
यह हीरा अपनी असाधारण स्पष्टता, प्रकाश को ग्रहण करने की क्षमता देने वाले असामान्य रंग, क्रिस्टलीय संरचना और विशाल आकार के लिए जाना जाता है, और इसलिए यह माना जाता है कि यह अपने मालिक में लालच और अहंकार को बढ़ाता है.
5.ये रत्न हत्या, विश्वासघात कराता है
कोहिनूर पर कथित तौर पर विभिन्न हिंदू, अफगान, फारसी, मंगोल और सिख राजाओं का अधिकार रहा और इसे पाने के लिए खूनी युद्ध लड़े गए. इतिहास में कोहिनूर को हासिल करने के लिए हत्या, विश्वासघात और यहां तक कि यातनाओं की कहानियों से भर देते हैं.
6.कोहिनूर का अभिशाप क्यों माना गया
अतीत में शासन करने वाले राजा सत्ता, स्त्री-स्त्रियों, सोने, यश और धर्म के लिए लड़ते थे. लेकिन रत्नों के लिए लड़ने वाले बहुत कम थे. हालांकि, कोहिनूर को श्रापित हीरा कहा गया क्योंकि अभिलेखों के अनुसार, जिन राजाओं के पास यह हीरा था, उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़े.
7.अलाउद्दीन खिलजी ने बहुमूल्य रत्न के लिए की थी हत्या
इतिहास कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1290 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी हथियाने के लिए अपने चाचा सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी और बाद में दक्षिण भारत में अपने सैन्य अभियानों के दौरान इस बहुमूल्य रत्न को प्राप्त किया था. इतिहास यह भी कहता है कि मुगल सम्राट शाहजहाँ ने अपने मयूर सिंहासन को कोहिनूर हीरे से सजाया था.
8.औरंगजेब ने भी किया था पिता से विश्वासघात
मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने मयूर सिंहासन को कोहिनूर हीरे से सजाया था और उसके पुत्र औरंगजेब ने न केवल अपने पिता के साथ विश्वासघात किया बल्कि उन्हें आगरा में कैद भी कर लिया. शाहजहां ने अपने अंतिम दिन इसी जेल में बिताए.
9.नादिर शाह ने चुराया था कोहिनूर
1739 में, ईरान के अफशरीद वंश के संस्थापक नादिर शाह ने मुगल सम्राट मुहम्मद शाह के साथ पगड़ी का आदान-प्रदान करके चतुराई से कोह-ए-नूर हीरा प्राप्त कर लिया.
10.मोहम्मद खान काजर ने भी कोहिनूर के लिए की थी हत्या
अपने सैनिकों के मारे जाने की खबर मिलने पर उसने दिल्ली में नरसंहार का आदेश दिया, जिसमें कथित तौर पर 9 घंटे में लगभग 30,000 लोग मारे गए. कोहिनूर हीरा 1747 में नादिर शाह की हत्या तक उसके पास ही रहा. बाद में यह हीरा उसके पोते शाहरुख शाह को सौंप दिया गया. 1796 में आगा मोहम्मद खान काजर ने उसकी हत्या कर दी.
11.हाराजा रणजीत सिंह के बेटे को कोहिनूर के लिए मारा गया था
बाद में, शाह शुजा दुर्रानी ने कोहिनूर पर कब्जा कर लिया और उसे अपने कंगन में पहना. लेकिन बाद में उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए यह हीरा महाराजा रणजीत सिंह को सौंपना पड़ा. जब महाराजा रणजीत सिंह का 1839 में निधन हुआ, तो हीरा उनके पुत्र खरक सिंह को मिला. लेकिन कहा जाता है कि जेल में उन्हें जहर दे दिया गया था. इसके बाद, उनके पोते नौ निहाल सिंह की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई.
12.और कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को गिफ्ट कर दिया गया
बाद में, यह हीरा सिख साम्राज्य के अंतिम महाराजा, महाराजा दलीप सिंह के पास आ गया. जब 1849 में अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य पर कब्जा किया, तब वे केवल 10 वर्ष के थे. लाहौर की अंतिम संधि पर महाराजा दलीप सिंह और ब्रिटिश प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए, और कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को उपहार के रूप में दिया गया.
13.अंग्रेजों ने इसे अपने पुरुष उत्तराधिकारी को पहनने की अनुमति क्यों नहीं दी?
1857 के विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हिलाकर रख दिया था,ॉ और अंग्रेजों को इस कीमती रत्न के अभिशाप का ज्ञान था. इसलिए उन्होंने कभी भी अपने पुरुष उत्तराधिकारी को यह हीरा पहनने की अनुमति नहीं दी. ब्रिटिश शाही परिवार में, कोहिनूर हीरे का मुकुट महारानी विक्टोरिया, महारानी एलेक्जेंड्रा, महारानी एलिजाबेथ एंजेला मार्गरेट बोवेस-लायन और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने पहना था.