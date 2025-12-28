दुनिया का सबसे कीमती हीरा श्रापित क्यों माना गया है? अंग्रेजों ने कोहिनूर को किसी पुरुष उत्तराधिकारी को क्यों नहीं पहनने दिया?  

1 . कोहिनूर का एक बेहद रोचक इतिहास रहा है

हम सभी दुनिया के सबसे महंगे हीरे , कोह-ए-नूर के बारे में जानते हैं जो ब्रिटीशर्स द्वारा अधिग्रहण किए जाने से पहले हमारे देश का सबसे मूल्यवान हीरा था. अब अंग्रेजों के स्वामित्व में मौजूद इस रत्न का एक बेहद रोचक इतिहास है. क्या आप जानते हैं कि इतिहास में इतना महत्व रखने वाला यह रत्न शापित है ? जी हां , कोह-ए-नूर अपनी सुंदरता , भव्यता और बेहतरीन नक्काशी के लिए प्रसिद्ध होने के साथ-साथ एक श्रापित रत्न भी कहा जाता है, क्यों चलिए जानें. .

