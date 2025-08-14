Head Covering During Puja: पूजा करते समय क्यों ढका जाता है सिर, जानें इसके पीछे की वजह

FMGE Result 2025: NBEMS ने जारी किया फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम का रिजल्ट, natboard.edu.in पर ऐसे करें चेक
धर्म
नितिन शर्मा | Aug 14, 2025, 08:22 AM IST
1.धार्मिक मान्यता
हिंदू धर्म में सिर ढकना भगवान के प्रति सम्मान का प्रतीक माना गया है. जैसे किसी बड़े के सामने सम्मान के लिए सिर झुकाया जाता है. ठीक वैसे ही भगवान के सामने पूजा अर्चना के दौरान सिर ढकना चाहिए.
2.ईश्वरीय शक्तियों का सम्मान
पूजा अर्चना के दौरान सिर ढकने से भगवान के प्रति भाव प्रकट होता है. यह एक तरीके से भगवान के प्रति मान और सम्मान व्यक्त करने का तरीका है. इससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है. मन एक जगह पर एकाग्र होता है.
3.नकारात्मक ऊर्जा से होता है बचाव
पूजा पाठ के दौरान सिर ढकने से पवित्रता के साथ ही नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक विचारों से अलग हो जाते हैं. यह एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है.
4.परंपरा का पालन
पूजा अर्चना के दौरान सिर ढकना बेहद पुरानी परंपरा है. इसे एक तरह पुरानी परंपराओं का पालन करना भी बोल सकते हैं, यह हमारी संस्कृति और विरासत के प्रति सम्मान है.
5.ये है वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक वजह
धार्मिक के अलावा वैज्ञानिक रूप से देखें तो सिर ढकने से बाहरी भटकाव वाली चीजों से ध्यान हटता है. एकाग्रता बढ़ती है. मन को शांत करने और ध्यान लगाने में आसानी होती है.
6.सकारात्मक ऊर्जा का होता है संचार
जब भी अब पूजा पाठ करते हैं तो शरीर के एक अंदर सकारात्मक ऊर्जा जन्म लेती है. सकारात्मकता का संचार होता है. ऐसे में सिर ढकने से से यह हमारे शरीर के अंदर रहती हैं. इससे पूजा अर्चना का प्रभाव और भी गहरा हो जाता है.