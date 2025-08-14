Head Covering During Puja: पूजा करते समय क्यों ढका जाता है सिर, जानें इसके पीछे की वजह

6 . सकारात्मक ऊर्जा का होता है संचार

6

जब भी अब पूजा पाठ करते हैं तो शरीर के एक अंदर सकारात्मक ऊर्जा जन्म लेती है. सकारात्मकता का संचार होता है. ऐसे में सिर ढकने से से यह हमारे शरीर के अंदर रहती हैं. इससे पूजा अर्चना का प्रभाव और भी गहरा हो जाता है.