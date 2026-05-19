Numerology: शादी से पहले क्यों जरूर कराना चाहिए मूलांक मिलान? अपनी जन्मतिथि से जानिए किस नंबर की एनर्जी से मिलेगा ट्रू लव-सक्सेस और पैसा

धर्म
ऋतु सिंह | May 19, 2026, 07:15 AM IST
1.दो लोगों की नंबर वाइब्रेशन मैच करे तो रिश्ता ज्यादा स्थिर होगा
क्या सिर्फ कुंडली मिलान ही शादी की सफलता तय करता है, या जन्मतिथि के नंबर भी रिश्तों की दिशा बदल सकते हैं? आजकल कई लोग शादी से पहले सिर्फ राशि ही नहीं, बल्कि न्यूमेरोलॉजी के मूलांक भी मिलाने लगे हैं. माना जाता है कि हर नंबर की अपनी एक खास ऊर्जा होती है, जो रिश्तों में प्यार, दोस्ती या टकराव पैदा कर सकती है.
यही वजह है कि कुछ कपल्स पहली मुलाकात से ही एक-दूसरे को समझने लगते हैं, जबकि कुछ रिश्तों में हर बात पर मतभेद होने लगता है. न्यूमेरोलॉजी के अनुसार, अगर दो लोगों की नंबर वाइब्रेशन मैच करे तो रिश्ता ज्यादा स्थिर और भावनात्मक रूप से मजबूत हो सकता है. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी जन्मतिथि के हिसाब से कौन सा मूलांक आपके लिए बेस्ट पार्टनर साबित हो सकता है, तो यह रिपोर्ट आपके लिए दिलचस्प हो सकती है.(फोटो एआई)
2.क्या सच में मूलांक मिलान से शादी तय की जा सकती है?
न्यूमेरोलॉजी विशेषज्ञ मानते हैं कि जन्मतिथि से निकला मूलांक व्यक्ति के स्वभाव, सोच, भावनाओं और रिश्तों पर असर डालता है. जिस तरह कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखी जाती है, उसी तरह न्यूमेरोलॉजी में नंबर और ग्रहों की ऊर्जा को समझा जाता है.
हालांकि विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि सिर्फ मूलांक के आधार पर शादी तय करना सही नहीं है. रिश्ते में समझ, भरोसा और व्यवहार सबसे अहम भूमिका निभाते हैं. लेकिन नंबर मैचिंग रिश्ते की केमिस्ट्री समझने में मदद जरूर कर सकती है.(फोटो एआई)
3.कैसे निकालें अपना मूलांक?
अपनी जन्मतिथि की तारीख को जोड़कर मूलांक निकाला जाता है. जैसे अगर किसी का जन्म 24 तारीख को हुआ है, तो 2+4 = 6. यानी उसका मूलांक 6 होगा.इसी तरह 1 से 9 तक हर मूलांक का संबंध किसी न किसी ग्रह से माना जाता है. (फोटो एआई)
4.मूलांक 1
सूर्य ग्रह से जुड़े मूलांक 1 वाले लोग आत्मविश्वासी और नेतृत्व करने वाले होते हैं. इन्हें मूलांक 2, 3 और 9 वालों के साथ अच्छा तालमेल मिलता है. मूलांक 6 और 8 के साथ अहंकार टकरा सकता है. शादी के लिए 2 और 9 अच्छे पार्टनर माने जाते हैं. (फोटो एआई)
5.मूलांक 2
चंद्रमा की ऊर्जा वाले मूलांक 2 लोग भावुक और केयरिंग होते हैं. इन्हें मूलांक 1, 6 और 8 वालों से भावनात्मक सपोर्ट मिलता है. मूलांक 5 के साथ सोच में अंतर हो सकता है. शादी के लिए 1 और 6 का मेल बेहतर माना जाता है. (फोटो एआई)
6.मूलांक 3
गुरु ग्रह से प्रभावित मूलांक 3 वाले लोग समझदार और परिवार को महत्व देने वाले होते हैं. इन्हें 1, 5 और 9 नंबर वालों के साथ अच्छी वाइब्रेशन मिलती है. मूलांक 4 के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं. शादी के लिए 5 और 9 अच्छे माने जाते हैं. (फोटो एआई)
7.मूलांक 4
राहु से जुड़े मूलांक 4 वाले लोग अलग सोच रखने वाले और थोड़े रहस्यमयी माने जाते हैं. इन्हें 2, 7 और 8 वालों के साथ बेहतर समझ मिलती है. मूलांक 1 और 3 के साथ टकराव संभव है. शादी के लिए 7 नंबर को अच्छा माना जाता है. (फोटो एआई)
8.मूलांक 5
बुध ग्रह की ऊर्जा वाले मूलांक 5 लोग स्मार्ट और बातचीत में तेज होते हैं. इन्हें 1, 3 और 6 वालों के साथ अच्छा तालमेल मिलता है. मूलांक 7 के साथ रिश्ते में दूरी महसूस हो सकती है. शादी के लिए 3 और 6 का मेल बेहतर माना जाता है. (फोटो एआई)
9.मूलांक 6
शुक्र ग्रह से जुड़े मूलांक 6 वाले लोग रोमांटिक और रिश्तों को महत्व देने वाले होते हैं. इन्हें 2, 5 और 9 वालों के साथ मजबूत भावनात्मक जुड़ाव मिलता है. मूलांक 1 के साथ कभी-कभी ईगो क्लैश हो सकता है. शादी के लिए 2 और 9 अच्छे माने जाते हैं. (फोटो एआई)
10.मूलांक 7
केतु ग्रह की ऊर्जा वाले मूलांक 7 लोग गहरी सोच रखने वाले और शांत स्वभाव के होते हैं. इन्हें 2, 4 और 8 वालों के साथ बेहतर समझ मिलती है. मूलांक 5 के साथ तालमेल कमजोर रह सकता है. शादी के लिए 4 और 2 को अच्छा माना जाता है. (फोटो एआई)
11.मूलांक 8
शनि ग्रह से प्रभावित मूलांक 8 वाले लोग मेहनती और गंभीर स्वभाव के होते हैं. इन्हें 2, 4 और 6 वालों के साथ स्थिर रिश्ता मिलता है. मूलांक 1 के साथ सत्ता और नियंत्रण को लेकर टकराव हो सकता है. शादी के लिए 4 और 6 बेहतर माने जाते हैं. (फोटो एआई)
12.मूलांक 9
मंगल ग्रह से जुड़े मूलांक 9 वाले लोग साहसी और बेहद भावुक होते हैं. इन्हें 1, 3 और 6 वालों के साथ अच्छी केमिस्ट्री मिलती है. मूलांक 4 के साथ गुस्सा और मतभेद बढ़ सकते हैं. शादी के लिए 3 और 6 को शुभ माना जाता है. (फोटो एआई)
13.क्या सिर्फ नंबर से तय हो सकता है रिश्ता?
रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स मानते हैं कि न्यूमेरोलॉजी आपको व्यक्ति की बेसिक एनर्जी समझने में मदद करती है, लेकिन रिश्ता सिर्फ नंबर पर नहीं चलता. कई बार अलग मूलांक वाले लोग भी बेहतरीन कपल साबित होते हैं क्योंकि रिश्ते की असली ताकत समझ, धैर्य और सम्मान में छिपी होती है.
फिर भी, आज के समय में जहां लोग रिश्तों को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, वहां मूलांक मिलान को एक नई रिलेशनशिप गाइड की तरह देखा जा रहा है.(फोटो एआई)
डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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