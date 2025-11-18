सोना कमर के नीचे क्यों नहीं पहनना चाहिए? हिंदू धर्म ही नहीं आयुर्वेद में भी है वर्जित

धर्म
ऋतु सिंह | Nov 18, 2025, 09:26 AM IST
1.क्या वास्तव में सोना नीचे पहनना अशुभ होता है?
सोने को शक्ति, समृद्धि और सूर्य का प्रतीक माना गया है, लेकिन ज्योतिष और हिंदू शास्त्रों में इसे कमर के नीचे पहनने की मनाही है. हाल ही में विजय माल्या के गोल्ड टॉयलेट की चर्चा ने इस विषय को फिर सुर्खियों में ला दिया है. क्या वास्तव में सोना नीचे पहनना अशुभ होता है?
2. गोल्ड-प्लेटेड टॉयलेट विजय माल्या के पतन की वजह बना!
एक समय भारत के हाई-प्रोफाइल बिजनेसमैन रहे विजय माल्या का नाम तब सुर्खियों में आया था जब उनके लग्ज़री लाइफस्टाइल का एक दिलचस्प दावा सामने आया कि उनके निजी जहाज़ों और घरों में गोल्ड-प्लेटेड टॉयलेट फिटिंग्स मौजूद है और यही उनके पतन की वजह बना. ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार, सोने का शौक स्वयं में नकारात्मक नहीं है, लेकिन सोने का गलत दिशा में उपयोग या कमर के नीचे इस्तेमाल व्यक्ति के भाग्य, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है. यही कारण है कि कई पंडित और वैदिक ज्योतिषी इसे दुर्भाग्य का कारण मानते हैं.
3.सोना “सूर्य” का प्रतीक, नीचे पहनने से होता है अपमान
हिंदू शास्त्रों में सोने को सूर्य का धातु कहा गया है. सूर्य देवता शक्ति, तेज, मान-सम्मान और ऊर्जा के प्रतीक हैं. कमर के नीचे सोना पहनना या रखना, सूर्य के “तेज” को नीचे गिराने जैसा माना जाता है. मान्यता है कि इससे सम्मान में कमी, मनोबल कमजोर, निर्णय क्षमता प्रभावित, परिवार में असंतुलन जैसे प्रभाव पड़ सकते हैं.
4.सोना एक शक्तिशाली ऊर्जा-धातु
सोना एक शक्तिशाली ऊर्जा-धातु माना गया है और आभूषण विशेषज्ञ और आयुर्वेद मानते हैं कि सोना शरीर की ऊर्जा को ऊपर की ओर खींचता है. इसलिए इसे कान, गर्दन, बाहें, हृदय क्षेत्र में पहनना शुभ माना गया है.
5.सोना को कहांं पहनना होता है अशुभ
आयुर्वेद के अनुसार कमर के नीचे यह ऊर्जा का उल्टा प्रवाह पैदा करता है, जिससे: मेटाबॉलिज्म असंतुलित होता है और प्रजनन अंगों पर गर्मी का दबाव पैदा होती है इससे हार्मोन अस्थिरता और नर्वस सिस्टम में बाधाजैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं.
6.हिंदू मान्यता: देवी-देवता सोने को पवित्र ऊर्जा मानते हैं
धर्मग्रंथों में सोने को ‘सत्वगुण’ वाली धातु कहा गया है. कमर के नीचे क्षेत्र को तामसिक और अपवित्र माना जाता है. इसलिए वहाँ सोना पहनना देवताओं के अपमान के समान समझा जाता है. इसी कारण ज्यादातर संस्कृतियों में सोने की पायल, टो रिंग, कड़े या चेन नहीं बनतीं. वे हमेशा चांदी की ही होती हैं.
7.कमर के नीचे सोना पहनने के ज्योतिषीय नुकसान
ज्योतिष कहता है कि सोना शरीर में “सौर ऊर्जा” को सक्रिय करता है. इसे कमर के नीचे पहनने से जातक का भाग्य कमजोर होता है, सूर्य दोष बढ़ सकता है, पिता से संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं, करियर में अनिश्चितता बढ़ती और अचानक धन हानि का योग बढ़ जाता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और ज्योतिष के साथ लोक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिष से संपर्क करें.
