सोना कमर के नीचे क्यों नहीं पहनना चाहिए? हिंदू धर्म ही नहीं आयुर्वेद में भी है वर्जित

2 . गोल्ड-प्लेटेड टॉयलेट विजय माल्या के पतन की वजह बना!

एक समय भारत के हाई-प्रोफाइल बिजनेसमैन रहे विजय माल्या का नाम तब सुर्खियों में आया था जब उनके लग्ज़री लाइफस्टाइल का एक दिलचस्प दावा सामने आया कि उनके निजी जहाज़ों और घरों में गोल्ड-प्लेटेड टॉयलेट फिटिंग्स मौजूद है और यही उनके पतन की वजह बना. ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार, सोने का शौक स्वयं में नकारात्मक नहीं है, लेकिन सोने का गलत दिशा में उपयोग या कमर के नीचे इस्तेमाल व्यक्ति के भाग्य, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है. यही कारण है कि कई पंडित और वैदिक ज्योतिषी इसे दुर्भाग्य का कारण मानते हैं.

