FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहारः नई सरकार में बीजेपी और जेडीयू के 14-14 मंत्री होंगे- सूत्र | बिहार में संभावित मंत्रियों का लिस्ट आई, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ही डिप्टी CM होंगे | बिहार में कल नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, नीतीश कुमार 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
चाय बनाने का सही तरीका क्या है? अदरक वाली चाय बनाते समय आप पहले दूध डालते हैं या अदरक?

चाय बनाने का सही तरीका क्या है? अदरक वाली चाय बनाते समय आप पहले दूध डालते हैं या अदरक?

IND vs SA: दूसरे टेस्ट में इतिहास रच सकते हैं जसप्रीत बुमराह, खतरे में इस दिग्गज का रिकॉर्ड

IND vs SA: दूसरे टेस्ट में इतिहास रच सकते हैं जसप्रीत बुमराह, खतरे में इस दिग्गज का रिकॉर्ड

7 साल में अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने कैसे कमाए 415 करोड़ रुपये? दुबई से लिंक की खबर में कितनी सच्चाई

7 साल में अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने कैसे कमाए 415 करोड़ रुपये? दुबई से लिंक की खबर में कितनी सच्चाई

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ATM Safety Hack: दो बार कैंसिल बटन दबाने से रुक जाती है हैकिंग? जान लीजिए इस दावे के पीछे का राज़

ATM Safety Hack: दो बार कैंसिल बटन दबाने से रुक जाती है हैकिंग? जान लीजिए इस दावे के पीछे का राज़

दुनिया के इन देशों में तेजी से बढ़ रहा है बांझपन, जानिए कैसी है भारत की स्थिति

दुनिया के इन देशों में तेजी से बढ़ रहा है बांझपन, जानिए कैसी है भारत की स्थिति

Uric Acid Control Vegetables: हाई यूरिक एसिड को कंट्रोल कर देंगी ये सब्जियां, जोड़ों के दर्द से लेकर सूजन तक हो जाएगी खत्म

हाई यूरिक एसिड को कंट्रोल कर देंगी ये सब्जियां, जोड़ों के दर्द से लेकर सूजन तक हो जाएगी खत्म

HomePhotos

धर्म

सोना कमर के नीचे क्यों नहीं पहनना चाहिए? हिंदू धर्म ही नहीं आयुर्वेद में भी है वर्जित

हिंदू शास्त्रों में ही नहीं बल्कि आयुर्वेद और वैज्ञानिक तर्कों के अनुसार भी सोने को कमर के नीचे पहनना सही नहीं माना गया है. मान्यता है कि किंगफिशर के मालिक रहे विजय माल्या के गोल्ड टॉयलेट के चलते ही उनका साम्राज्य चौपट हुआ. चलिए जानें सोना पहनने के नियम क्या हैं.

ऋतु सिंह | Nov 18, 2025, 09:26 AM IST

1.क्या वास्तव में सोना नीचे पहनना अशुभ होता है?

क्या वास्तव में सोना नीचे पहनना अशुभ होता है?
1

सोने को शक्ति, समृद्धि और सूर्य का प्रतीक माना गया है, लेकिन ज्योतिष और हिंदू शास्त्रों में इसे कमर के नीचे पहनने की मनाही है. हाल ही में विजय माल्या के गोल्ड टॉयलेट की चर्चा ने इस विषय को फिर सुर्खियों में ला दिया है. क्या वास्तव में सोना नीचे पहनना अशुभ होता है?
 

Advertisement

2. गोल्ड-प्लेटेड टॉयलेट विजय माल्या के पतन की वजह बना!

गोल्ड-प्लेटेड टॉयलेट विजय माल्या के पतन की वजह बना!
2

एक समय भारत के हाई-प्रोफाइल बिजनेसमैन रहे विजय माल्या का नाम तब सुर्खियों में आया था जब उनके लग्ज़री लाइफस्टाइल का एक दिलचस्प दावा सामने आया कि उनके निजी जहाज़ों और घरों में गोल्ड-प्लेटेड टॉयलेट फिटिंग्स मौजूद है और यही उनके पतन की वजह बना. ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार, सोने का शौक स्वयं में नकारात्मक नहीं है, लेकिन सोने का गलत दिशा में उपयोग या कमर के नीचे इस्तेमाल व्यक्ति के भाग्य, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है. यही कारण है कि कई पंडित और वैदिक ज्योतिषी इसे दुर्भाग्य का कारण मानते हैं.
 

3.सोना “सूर्य” का प्रतीक, नीचे पहनने से होता है अपमान

सोना “सूर्य” का प्रतीक, नीचे पहनने से होता है अपमान
3

 

हिंदू शास्त्रों में सोने को सूर्य का धातु कहा गया है. सूर्य देवता शक्ति, तेज, मान-सम्मान और ऊर्जा के प्रतीक हैं. कमर के नीचे सोना पहनना या रखना, सूर्य के “तेज” को नीचे गिराने जैसा माना जाता है. मान्यता है कि इससे सम्मान में कमी, मनोबल कमजोर, निर्णय क्षमता प्रभावित, परिवार में असंतुलन जैसे प्रभाव पड़ सकते हैं.

4.सोना एक शक्तिशाली ऊर्जा-धातु

सोना एक शक्तिशाली ऊर्जा-धातु
4

सोना एक शक्तिशाली ऊर्जा-धातु माना गया है और आभूषण विशेषज्ञ और आयुर्वेद मानते हैं कि सोना शरीर की ऊर्जा को ऊपर की ओर खींचता है. इसलिए इसे कान, गर्दन, बाहें, हृदय क्षेत्र में पहनना शुभ माना गया है. 

TRENDING NOW

5.सोना को कहांं पहनना होता है अशुभ

सोना को कहांं पहनना होता है अशुभ
5

आयुर्वेद के अनुसार कमर के नीचे यह ऊर्जा का उल्टा प्रवाह पैदा करता है, जिससे: मेटाबॉलिज्म असंतुलित होता है और प्रजनन अंगों पर गर्मी का दबाव पैदा होती है इससे हार्मोन अस्थिरता और नर्वस सिस्टम में बाधाजैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं.
 

6.हिंदू मान्यता: देवी-देवता सोने को पवित्र ऊर्जा मानते हैं

हिंदू मान्यता: देवी-देवता सोने को पवित्र ऊर्जा मानते हैं
6

धर्मग्रंथों में सोने को ‘सत्वगुण’ वाली धातु कहा गया है. कमर के नीचे क्षेत्र को तामसिक और अपवित्र माना जाता है. इसलिए वहाँ सोना पहनना देवताओं के अपमान के समान समझा जाता है. इसी कारण ज्यादातर संस्कृतियों में सोने की पायल, टो रिंग, कड़े या चेन नहीं बनतीं. वे हमेशा चांदी की ही होती हैं.

7.कमर के नीचे सोना पहनने के ज्योतिषीय नुकसान

कमर के नीचे सोना पहनने के ज्योतिषीय नुकसान
7

ज्योतिष कहता है कि सोना शरीर में “सौर ऊर्जा” को सक्रिय करता है. इसे कमर के नीचे पहनने से जातक का भाग्य कमजोर होता है, सूर्य दोष बढ़ सकता है, पिता से संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं, करियर में अनिश्चितता बढ़ती और अचानक धन हानि का योग बढ़ जाता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और ज्योतिष के साथ लोक मान्यताओं पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिष से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
चाय बनाने का सही तरीका क्या है? अदरक वाली चाय बनाते समय आप पहले दूध डालते हैं या अदरक?
चाय बनाने का सही तरीका क्या है? अदरक वाली चाय बनाते समय आप पहले दूध डालते हैं या अदरक?
IND vs SA: दूसरे टेस्ट में इतिहास रच सकते हैं जसप्रीत बुमराह, खतरे में इस दिग्गज का रिकॉर्ड
IND vs SA: दूसरे टेस्ट में इतिहास रच सकते हैं जसप्रीत बुमराह, खतरे में इस दिग्गज का रिकॉर्ड
7 साल में अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने कैसे कमाए 415 करोड़ रुपये? दुबई से लिंक की खबर में कितनी सच्चाई
7 साल में अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने कैसे कमाए 415 करोड़ रुपये? दुबई से लिंक की खबर में कितनी सच्चाई
RRB Group D Exam City Slip 2025: रेलवे ने जारी की ग्रुप डी परीक्षा की सिटी स्लिप, rrbapply.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड
रेलवे ने जारी की ग्रुप डी परीक्षा की सिटी स्लिप, ऐसे करें डाउनलोड
‘बाहुबली’ डायरेक्टर SS Rajamouli के खिलाफ FIR दर्ज, 'वाराणसी' के लॉन्च में हनुमान जी पर किया था कमेंट; जानिए पूरा मामला
‘बाहुबली’ डायरेक्टर SS Rajamouli के खिलाफ FIR दर्ज, 'वाराणसी' के लॉन्च में हनुमान जी पर किया था कमेंट; जानिए पूरा मामला
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ATM Safety Hack: दो बार कैंसिल बटन दबाने से रुक जाती है हैकिंग? जान लीजिए इस दावे के पीछे का राज़
ATM Safety Hack: दो बार कैंसिल बटन दबाने से रुक जाती है हैकिंग? जान लीजिए इस दावे के पीछे का राज़
दुनिया के इन देशों में तेजी से बढ़ रहा है बांझपन, जानिए कैसी है भारत की स्थिति
दुनिया के इन देशों में तेजी से बढ़ रहा है बांझपन, जानिए कैसी है भारत की स्थिति
Uric Acid Control Vegetables: हाई यूरिक एसिड को कंट्रोल कर देंगी ये सब्जियां, जोड़ों के दर्द से लेकर सूजन तक हो जाएगी खत्म
हाई यूरिक एसिड को कंट्रोल कर देंगी ये सब्जियां, जोड़ों के दर्द से लेकर सूजन तक हो जाएगी खत्म
किताबी कीड़ा हैं दुनिया के ये 5 देश, पढ़ने पर खर्च करते हैं सबसे ज्यादा वक्त
किताबी कीड़ा हैं दुनिया के ये 5 देश, पढ़ने पर खर्च करते हैं सबसे ज्यादा वक्त
Gold Lucky Zodiac Signs: इन राशियों के लोगों को सोना पहनना होता है शुभ, दोगुनी तेजी से चमकती है किस्मत
इन राशियों के लोगों को सोना पहनना होता है शुभ, दोगुनी तेजी से चमकती है किस्मत
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE