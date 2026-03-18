Navratri 1st Day: पहले दिन क्यों होती है मां शैलपुत्री की पूजा? जानिए घटस्थापना से लेकर देवी का बीज मंत्र, आरती और पूजा विधि तक

धर्म
ऋतु सिंह | Mar 18, 2026, 07:46 AM IST
1.नवरात्रि 2026: आस्था, परंपरा और ऊर्जा का संगम
नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि भारतीय समाज में आस्था, अनुशासन और आत्मिक संतुलन का प्रतीक है. 2026 में शारदीय नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो रही है, जिसकी शुरुआत घटस्थापना और देवी के प्रथम स्वरूप की पूजा से होती है. नवरात्रि साधना और नए संकल्प का प्रतीक मानी जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन से शक्ति उपासना का क्रम शुरू होता है, जो नौ दिनों तक चलता है और व्यक्ति के मानसिक व आध्यात्मिक संतुलन को मजबूत करता है. धर्म विशेषज्ञों का मानना है कि नवरात्रि के पहले दिन की पूजा का महत्व विशेष होता है, क्योंकि यह पूरे पर्व की दिशा तय करता है. सही विधि और श्रद्धा से की गई शुरुआत को शुभ फलदायी माना जाता है.
2.कौन हैं मां शैलपुत्री: नवदुर्गा का प्रथम स्वरूप
मां शैलपुत्री को नवदुर्गा का पहला रूप माना जाता है. ‘शैल’ का अर्थ पर्वत होता है, इसलिए उन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जाना जाता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, अपने पूर्व जन्म में वे राजा दक्ष की पुत्री सती थीं. बाद में उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लेकर भगवान शिव से विवाह किया. उनका स्वरूप अत्यंत शांत और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है. वे वृषभ (बैल) पर सवार होती हैं और एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे में कमल धारण करती हैं.
3.घटस्थापना और पूजा की विधि: कैसे करें शुरुआत
नवरात्रि के पहले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया जाता है और पूजा स्थल को शुद्ध किया जाता है. इसके बाद कलश स्थापना यानी घटस्थापना की जाती है, जो देवी शक्ति के आवाहन का प्रतीक है. पूजा के लिए वेदी पर लाल वस्त्र बिछाकर देवी की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है. मां शैलपुत्री को सफेद फूल, अक्षत, सिंदूर और घी से बनी मिठाई अर्पित करना शुभ माना जाता है.अंत में घी का दीपक जलाकर आरती की जाती है और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है.
4.आध्यात्मिक महत्व: मूलाधार चक्र से जुड़ी शक्ति
आध्यात्मिक दृष्टि से मां शैलपुत्री को मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है. यह चक्र स्थिरता, आत्मविश्वास और जीवन की बुनियादी ऊर्जा से जुड़ा होता है.विशेषज्ञों के अनुसार, इस दिन ध्यान और साधना करने से मानसिक संतुलन बेहतर होता है और व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करता है.
5.मंत्र और साधना: कैसे करें जाप
मां शैलपुत्री की पूजा में मंत्र जाप को विशेष महत्व दिया गया है. देवी के इस बीज मंत्र “ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रयै नमः” का 108 बार जाप करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.
6.प्रसाद और भोग: क्या अर्पित करें
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां शैलपुत्री को सादा और शुद्ध भोग प्रिय है. गाय के दूध से बनी खीर, फल, नारियल और केले का प्रसाद अर्पित किया जाता है. यह प्रसाद न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि सात्विक आहार के रूप में भी शरीर को संतुलित करता है.
7.पूजा के बाद क्षमा प्रार्थना का महत्व
पूजा के अंत में देवी से क्षमा प्रार्थना करना एक महत्वपूर्ण परंपरा मानी जाती है. इसमें भक्त अपनी अनजानी गलतियों के लिए क्षमा मांगता है और आशीर्वाद की कामना करता है. यह प्रक्रिया न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि मानसिक रूप से भी व्यक्ति को संतुलन और विनम्रता का अनुभव कराती है.
8.शुरुआत सही, तो पूरा पर्व सफल
नवरात्रि का पहला दिन पूरे उत्सव की नींव माना जाता है. सही विधि, श्रद्धा और अनुशासन के साथ की गई पूजा न केवल धार्मिक फल देती है, बल्कि जीवन में सकारात्मक बदलाव की दिशा भी तय करती है. मां शैलपुत्री की उपासना स्थिरता, शक्ति और नई शुरुआत का प्रतीक है, जो हर व्यक्ति के जीवन में संतुलन और ऊर्जा का संचार करती है.
(डिस्क्लेमर: यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और पंचांग गणना पर आधारित है. किसी भी तरह का उपाय अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)
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