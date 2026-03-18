Navratri 1st Day: पहले दिन क्यों होती है मां शैलपुत्री की पूजा? जानिए घटस्थापना से लेकर देवी का बीज मंत्र, आरती और पूजा विधि तक

1 . नवरात्रि 2026: आस्था, परंपरा और ऊर्जा का संगम

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नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि भारतीय समाज में आस्था, अनुशासन और आत्मिक संतुलन का प्रतीक है. 2026 में शारदीय नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो रही है, जिसकी शुरुआत घटस्थापना और देवी के प्रथम स्वरूप की पूजा से होती है. नवरात्रि साधना और नए संकल्प का प्रतीक मानी जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन से शक्ति उपासना का क्रम शुरू होता है, जो नौ दिनों तक चलता है और व्यक्ति के मानसिक व आध्यात्मिक संतुलन को मजबूत करता है. धर्म विशेषज्ञों का मानना है कि नवरात्रि के पहले दिन की पूजा का महत्व विशेष होता है, क्योंकि यह पूरे पर्व की दिशा तय करता है. सही विधि और श्रद्धा से की गई शुरुआत को शुभ फलदायी माना जाता है.

