भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित

नितिन शर्मा | Dec 03, 2025, 09:19 AM IST
1.भोग लगाने की परंपरा
भारत में भगवान को भोग लगाने की परंपरा बहुत प्रचलित है. लोग पूजा करते समय या व्रत खोलते समय भगवान को भोग लगाते हैं. भोग कई प्रकार के होते हैं. कुछ लोग भगवान को दाल-चावल या दही-चावल आदि का भोग लगाते हैं. कुछ लोग मिठाई का भोग लगाते हैं. कुछ जगहों पर फल और भोजन का भोग लगाने की भी प्रथा है.
2.भगवान को क्यों लगाएं 56 भोग, 60 या 100 क्यों नहीं
छप्पन का अर्थ है 56 की संख्या, इसमें वास्तव में 56 प्रकार के भोजन बनाकर भगवान को अर्पित किए जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को भोग लगाने या चढ़ाने के लिए 56 खाद्य पदार्थों को ही क्यों चुना गया? यानी इतनी संख्या क्यों चुनी गई? यह संख्या 50, 60 या 100 क्यों नहीं होती, यानी इन संख्याओं वाले भोजन को क्यों नहीं दिखाया जाता?
3.इंद्रा और गोवर्धन से है संबंध
कथा के अनुसार, गोकुलवासी हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे. एक बार बालकृष्ण ने गोकुलवासियों से कहा कि उन्हें इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही उन्हें वर्षा और भोजन प्रदान करते हैं. इससे इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने गोकुल में सात दिन और सात रातों तक भारी वर्षा की. उस समय गोकुलवासियों की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने लगातार सात दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर पूरे गांव की रक्षा की.कृष्ण ने इन सात दिनों में कुछ भी भोजन नहीं किया था. इस घटना के बाद, गोकुलवासियों को अपनी गलती का एहसास हुआ. कृष्ण की भूख और तपस्या की भरपाई के लिए, माता यशोदा सहित सभी गोकुलवासियों ने कृष्ण को एक दिन में उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन से आठ गुना ज़्यादा भोजन खिलाने का निश्चय किया.
4.यह संख्या 56 कहां से आई
इस कहानी के अनुसार, भगवान कृष्ण दिन में एक बार भोजन करते थे और उन्हें आठ गुना अधिक भोजन अर्पित करने का निर्णय लिया गया था. कृष्ण ने लगातार सात दिनों तक कुछ नहीं खाया. इन सात दिनों के दौरान प्रत्येक बार (8 बार) खाए गए भोजन की भरपाई के लिए, गोकुल के लोगों ने प्रसाद तैयार किया. 8 (बार) X 7 (दिन) = 56 इस प्रकार, सात दिनों की भूख की भरपाई के लिए, 56 प्रकार के भोजन का नैवेद्य तैयार करने की परंपरा शुरू हुई. भगवान के दैनिक भोजन से आठ गुना ज्यादा.
5.यह है 56 भोग का महत्व
छप्पन भोग सिर्फ 56 व्यंजनों का ढेर नहीं है, बल्कि यह अत्यधिक भक्ति और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक माध्यम है. इसमें विभिन्न मिठाइयां, नमकीन, फल, पेय और अनाज शामिल होते हैं, जो देवता के प्रत्येक पसंदीदा व्यंजन का सम्मान करते हैं.
