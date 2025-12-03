भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित

3 . इंद्रा और गोवर्धन से है संबंध

3

कथा के अनुसार, गोकुलवासी हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे. एक बार बालकृष्ण ने गोकुलवासियों से कहा कि उन्हें इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही उन्हें वर्षा और भोजन प्रदान करते हैं. इससे इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने गोकुल में सात दिन और सात रातों तक भारी वर्षा की. उस समय गोकुलवासियों की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने लगातार सात दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर पूरे गांव की रक्षा की.कृष्ण ने इन सात दिनों में कुछ भी भोजन नहीं किया था. इस घटना के बाद, गोकुलवासियों को अपनी गलती का एहसास हुआ. कृष्ण की भूख और तपस्या की भरपाई के लिए, माता यशोदा सहित सभी गोकुलवासियों ने कृष्ण को एक दिन में उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन से आठ गुना ज़्यादा भोजन खिलाने का निश्चय किया.