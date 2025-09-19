FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारतीयों को यूएस वापस लौटने की जल्दी नहीं करनी होगी, अमेरिका ने स्पष्ट किया कि H1-B फीस बढ़ोतरी केवल नए वीजा पर लागू होगी

रांची में स्टूडेंट बनकर रह रहा था ISIS आतंकवादी, फंड जुटाने के लिए कर रहा था सिग्नल ऐप का इस्तेमाल किया

इस हसीना की दिलकश अदाओं पर फिदा हुआ ये दिग्गज फुटबॉलर, मैदान के बाहर रोमांस की चर्चा!

Numerology: सबकी चहेती होती हैं इस मूलांक की लड़कियां, ससुराल जाते ही घर को बना देती हैं स्वर्ग

रात के समय क्यों चमकने लगती हैं बिल्ली, कुत्ता और भेड़िया जैसे जानवरों की आंखे, क्या है इसके पीछे की वजह?

अयोध्या: पुलिस चौकी से महज 500 मीटर दूर 'गंदे' खेल का पर्दाफाश, गेस्ट हाउस से पकड़ी गईं 11 लड़कियां

समुद्र की गहराई में छुपा है बेशुमार धन, अगर मिल जाए तो हो जाएंगे मलामाल, फिर कहां आ रही है अड़चन?

Donald Trump के H-1B Visa फैसले पर विदेश मंत्रालय की आई प्रतिक्रिया, कहा- नए नियमों से मुश्किलें आएंगी

ऑटो वाले को हल्के में लेने की गलती कर बैठा विदेशी, जब उसने बोली फर्राटेदार फ्रेंच, सुनकर खड़े हो गए कान, देखें वीडियो

Rashifal 21 September 2025: कन्या राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, पढ़ें मेष से मीन तक सभी राशियों का राशिफल

धर्म

नवरात्रि में कलश स्थापना के साथ जौ क्यों बोया जाता है? जौ का उगना या न उगना क्या संकेत देता है?

22 सितंबर से नवरात्रि शुरू हो रही है. नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना और जौ बोने की परंपरा है. जौ को समृद्धि और उन्नति का प्रतीक माना जाता है. जौ के अंकुरों से शुभ-अशुभ संकेत मिलते हैं. जानिए इसके पीछे की पौराणिक कथा..

ऋतु सिंह | Sep 19, 2025, 06:47 PM IST

1.शरद नवरात्रि कब शुरू हो रही है?

शरद नवरात्रि कब शुरू हो रही है?
1

हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है. इस दौरान देवी के नौ रूपों की पूजा की जाती है. शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगी.

2.नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना

नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना
2

नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना की जाती है और जौ बोए जाते हैं. जौ बोने से घर में सुख-समृद्धि आती है और धन-धान्य की कभी कमी नहीं होती. इसके पीछे एक विशेष परंपरा है.

3.नवरात्रि में जौ बोने के पीछे क्या कहानी है?

नवरात्रि में जौ बोने के पीछे क्या कहानी है?
3

पौराणिक कथाओं के अनुसार, देवी दुर्गा द्वारा राक्षसों का वध करने के बाद, पृथ्वी पुनः हरी-भरी हो गई. तब जौ पहली फसल थी. इसलिए जौ को समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक माना जाता है.

 

4.घटस्थापना के दौरान जौ की पूजा क्यों की जाती है?

घटस्थापना के दौरान जौ की पूजा क्यों की जाती है?
4

एक मान्यता के अनुसार, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना के समय जौ सबसे पहले उगने वाला अनाज था. इसलिए घटस्थापना के दौरान जौ की पूजा की जाती है और उसे कलश में रखा जाता है. यह परंपरा समृद्धि का संदेश देती है.

5. बोए गए जौ का उगना या न उगना क्या संकेत देता है?

बोए गए जौ का उगना या न उगना क्या संकेत देता है?
5

यदि बोया गया जौ अच्छी तरह से न उगे, काला या पीला हो तो यह अशुभ होता है. यदि यह हरा या सफेद उगता है तो इसे शुभ माना जाता है. जौ की अच्छी वृद्धि घर में सुख, समृद्धि और आर्थिक स्थिरता लाती है.

6.ध्यान रखें ये बात

ध्यान रखें ये बात
6

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

