नवरात्रि में कलश स्थापना के साथ जौ क्यों बोया जाता है? जौ का उगना या न उगना क्या संकेत देता है?

ऋतु सिंह | Sep 19, 2025, 06:47 PM IST
1.शरद नवरात्रि कब शुरू हो रही है?
हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है. इस दौरान देवी के नौ रूपों की पूजा की जाती है. शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगी.
2.नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना
नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना की जाती है और जौ बोए जाते हैं. जौ बोने से घर में सुख-समृद्धि आती है और धन-धान्य की कभी कमी नहीं होती. इसके पीछे एक विशेष परंपरा है.
3.नवरात्रि में जौ बोने के पीछे क्या कहानी है?
पौराणिक कथाओं के अनुसार, देवी दुर्गा द्वारा राक्षसों का वध करने के बाद, पृथ्वी पुनः हरी-भरी हो गई. तब जौ पहली फसल थी. इसलिए जौ को समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक माना जाता है.
4.घटस्थापना के दौरान जौ की पूजा क्यों की जाती है?
एक मान्यता के अनुसार, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना के समय जौ सबसे पहले उगने वाला अनाज था. इसलिए घटस्थापना के दौरान जौ की पूजा की जाती है और उसे कलश में रखा जाता है. यह परंपरा समृद्धि का संदेश देती है.
5. बोए गए जौ का उगना या न उगना क्या संकेत देता है?
यदि बोया गया जौ अच्छी तरह से न उगे, काला या पीला हो तो यह अशुभ होता है. यदि यह हरा या सफेद उगता है तो इसे शुभ माना जाता है. जौ की अच्छी वृद्धि घर में सुख, समृद्धि और आर्थिक स्थिरता लाती है.