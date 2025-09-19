नवरात्रि में कलश स्थापना के साथ जौ क्यों बोया जाता है? जौ का उगना या न उगना क्या संकेत देता है?

5 . बोए गए जौ का उगना या न उगना क्या संकेत देता है?

यदि बोया गया जौ अच्छी तरह से न उगे, काला या पीला हो तो यह अशुभ होता है. यदि यह हरा या सफेद उगता है तो इसे शुभ माना जाता है. जौ की अच्छी वृद्धि घर में सुख, समृद्धि और आर्थिक स्थिरता लाती है.