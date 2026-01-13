मकर संक्रांति ही क्यों बन गई ‘महासंक्रांति’? हर महीने सूर्य बदलता है राशि तब क्यों नहीं होती संक्रांति

धर्म
ऋतु सिंह | Jan 13, 2026, 06:59 PM IST
1.साल में 12 बार राशि बदलते हैं सूर्य
साल में सूर्यदेव 12 बार राशि बदलते हैं और हर बार जब भी सूर्य का राशि परिवर्तन होता है उसे संक्रांति ही कहते हैं. ऐसे में मकर संक्रांति ही क्यों इतनी खास है? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठता है तो इसका जवाब यहां है. इसके पीछे केवल धार्मिक कारण ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे
2.शीत और बसंत का संगम है
वजह केवल धर्म नहीं, बल्कि खगोल विज्ञान (Astronomy), मौसम, कृषि और स्वास्थ्य सब का संयोग है. सूर्य जब धनु राशि से मकर राशि में गोचर करत है तो ये दिन वो दिन होता है जब सूर्य की दिशा बदलती है और उसी के साथ नेचर भी करवट लेती है. यानी यहीं से शीत ऋतु की समाप्ति और वसंत ऋतु का आगमन होता है. यानी ये शीत और बसंत का संगम है.
3.सूर्य का दिशा बदलना क्या है?
मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है. और ये दिन वो होता है जब सूर्य उत्तरायण होते हैं. उत्तरायण यानी सूर्य का उत्तर दिशा की ओर बढ़ना.
4.और जब होते हैं सूर्य दक्षिणायण तो क्या मतलब होता है?
जब सूर्य दक्षिणायण होते हैं तब सूर्य दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं. यह खगोलीय परिवर्तन पृथ्वी के झुकाव (tilt) और सूर्य के सापेक्ष से जुड़ा है. इसका मतलब यह है कि अब दिन धीरे-धीरे बड़े होने लगते हैं, रातें छोटी होती जाती हैं और धरती पर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है.
5.क्यों सिर्फ मकर संक्रांति ही खास बनी?
अब सबसे मुख्य सवाल ये है कि आखिर क्यों केवल मकर संक्रांति ही खास है तो इसके पीछे वजह ये है कि बाकि संक्रांति पर सूर्य केवल राशि परिवर्तन करता है न कि दिशा या अपनी चाल को मोड़ता है, लेकिन मकर संक्रांति एक दिशात्मक बदलाव है. यह वह मोड़ है जहां ठंड का चरम बीतने लगता है और सूर्य की ऊष्मा धरती तक अधिक प्रभावी रूप से पहुंचने लगती है.
6.प्रकृति “री-स्टार्ट मोड” में आती है
सीधे शब्दों में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि नेचर का ये री -स्टार्ट मोड होता है यानी इसके बाद मौसम का बड़ा बदलाव. इसी कारण इसे भारत में “खगोलीय नववर्ष” जैसा दर्जा मिला.
7.सेहत से क्या संबंध है?
भारतीय परंपरा ने इसे सिर्फ पर्व नहीं, बल्कि शरीर को रीसेट करने का मौसम माना. ठंड में पाचन शक्ति कमजोर रहती है. मकर संक्रांति के बाद अग्नि (डाइजेस्टिव फायर) मजबूत होने लगती है. इसलिए तिल, गुड़, घी और गर्म तासीर वाले भोजन का चलन बना तिल-गुड़ केवल मिठास नहीं, बल्कि शरीर में ऊष्मा, ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का प्राकृतिक तरीका है.
8.धार्मिकता से आगे की सोच
मकर संक्रांति को पुण्यकाल कहा गया. और यही वजह थी कि भीष्म पितामह का उत्तरायण में देह त्याग था. पुण्यकाल के चलते ही इस दिन गंगा स्नान की परंपरा, सूर्य उपासना की जाती है. सूर्य की किरणों के बीच से जब जल शरीर पर पड़ता है तो उसके केवल शारीरिक ही नहीं मानसिक लाभ भी मिलते हैं.
9.जब सूर्य दिशा बदल सकता है, तो हम क्यों नहीं?
आज जब हमारी दिनचर्या मौसम से कट चुकी है, मकर संक्रांति हमें याद दिलाती है कि:
शरीर प्रकृति के नियमों से जुड़ा है.मौसम बदलने पर जीवनशैली भी बदलनी चाहिए. ऊर्जा, भोजन और आदतों को रीसेट करना ही असली पर्व है. मकर संक्रांति सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि यह संदेश है कि जब सूर्य दिशा बदल सकता है, तो हम क्यों नहीं?