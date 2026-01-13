FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
माता-पिता के पैर छूए, भाई को गले लगाया... 8 महीने बाद तेज प्रताप की घर वापसी! क्या लालू परिवार में हो गया 'ऑल इज वेल'?

माता-पिता के पैर छूए, भाई को गले लगाया... 8 महीने बाद तेज प्रताप की घर वापसी! क्या लालू परिवार में हो गया 'ऑल इज वेल'?

21 से 26 जनवरी तक दिल्ली एयरपोर्ट पर रोजाना कुछ घंटे बंद रहेगा फ्लाइट ऑपरेशन, जानिए किन कारणों से लिया गया फैसला

21 से 26 जनवरी तक दिल्ली एयरपोर्ट पर रोजाना कुछ घंटे बंद रहेगा फ्लाइट ऑपरेशन, जानिए किन कारणों से लिया गया फैसला

Diabetes Risk: क्या है डायबिटीज की शुरुआती उम्र? जानिए क्यों युवाओं में बढ़ रहे हैं इसके मामले

Diabetes Risk: क्या है डायबिटीज की शुरुआती उम्र? जानिए क्यों युवाओं में बढ़ रहे हैं इसके मामले

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिखावे पर नहीं, वफादारी पर करते हैं भरोसा

Numerology: प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिखावे पर नहीं, वफादारी पर करते हैं भरोसा

दुनिया की 5 सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी, जानें किस नंबर पर आती है भारत की इसरो?

दुनिया की 5 सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी, जानें किस नंबर पर आती है भारत की इसरो?

मकर संक्रांति ही क्यों बन गई ‘महासंक्रांति’? हर महीने सूर्य बदलता है राशि तब क्यों नहीं होती संक्रांति

मकर संक्रांति ही क्यों बन गई ‘महासंक्रांति’? हर महीने सूर्य बदलता है राशि तब क्यों नहीं होती संक्रांति

HomePhotos

धर्म

मकर संक्रांति ही क्यों बन गई ‘महासंक्रांति’? हर महीने सूर्य बदलता है राशि तब क्यों नहीं होती संक्रांति

मकर संक्रांति को ही क्यों सबसे खास माना गया है जबकि सूर्यदेव हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं. फिर मकर राशि में गोचर करने पर ही क्यों सबसे ज्यादा उत्सव मनाया जाता है? क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं?

ऋतु सिंह | Jan 13, 2026, 06:59 PM IST

1.साल में 12 बार राशि बदलते हैं सूर्य

साल में 12 बार राशि बदलते हैं सूर्य
1

साल में सूर्यदेव 12 बार राशि बदलते हैं और हर बार जब भी सूर्य का राशि परिवर्तन होता है उसे संक्रांति ही कहते हैं. ऐसे में मकर संक्रांति ही क्यों इतनी खास है? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठता है तो इसका जवाब यहां है. इसके पीछे केवल धार्मिक कारण ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे 
 

Advertisement

2.शीत और बसंत का संगम है

शीत और बसंत का संगम है
2

वजह केवल धर्म नहीं, बल्कि खगोल विज्ञान (Astronomy), मौसम, कृषि और  स्वास्थ्य सब का संयोग है. सूर्य जब धनु राशि से मकर राशि में गोचर करत है तो ये दिन वो दिन होता है जब सूर्य की दिशा बदलती है और उसी के साथ नेचर भी करवट लेती है. यानी यहीं से शीत ऋतु की समाप्ति और वसंत ऋतु का आगमन होता है. यानी ये शीत और बसंत का संगम है.
 

3.सूर्य का दिशा बदलना क्या है?

सूर्य का दिशा बदलना क्या है?
3

मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है. और ये दिन वो होता है जब सूर्य उत्तरायण होते हैं. उत्तरायण यानी सूर्य का उत्तर दिशा की ओर बढ़ना. 

4.और जब होते हैं सूर्य दक्षिणायण तो क्या मतलब होता है?

और जब होते हैं सूर्य दक्षिणायण तो क्या मतलब होता है?
4

जब सूर्य दक्षिणायण होते हैं तब सूर्य दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं. यह खगोलीय परिवर्तन पृथ्वी के झुकाव (tilt) और सूर्य के सापेक्ष से जुड़ा है. इसका मतलब यह है कि अब दिन धीरे-धीरे बड़े होने लगते हैं, रातें छोटी होती जाती हैं और धरती पर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है.
 

TRENDING NOW

5.क्यों सिर्फ मकर संक्रांति ही खास बनी?

क्यों सिर्फ मकर संक्रांति ही खास बनी?
5

अब सबसे मुख्य सवाल ये है कि आखिर क्यों केवल मकर संक्रांति ही खास है तो इसके पीछे वजह ये है कि बाकि संक्रांति पर सूर्य केवल राशि परिवर्तन करता है न कि दिशा या अपनी चाल को मोड़ता है, लेकिन मकर संक्रांति एक दिशात्मक बदलाव है. यह वह मोड़ है जहां ठंड का चरम बीतने लगता है और सूर्य की ऊष्मा धरती तक अधिक प्रभावी रूप से पहुंचने लगती है.
 

6.प्रकृति “री-स्टार्ट मोड” में आती है

प्रकृति “री-स्टार्ट मोड” में आती है
6

सीधे शब्दों में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि नेचर का ये री -स्टार्ट मोड होता है यानी इसके बाद मौसम का बड़ा बदलाव. इसी कारण इसे भारत में “खगोलीय नववर्ष” जैसा दर्जा मिला.
 

7.सेहत से क्या संबंध है?

सेहत से क्या संबंध है?
7

भारतीय परंपरा ने इसे सिर्फ पर्व नहीं, बल्कि शरीर को रीसेट करने का मौसम माना. ठंड में पाचन शक्ति कमजोर रहती है. मकर संक्रांति के बाद अग्नि (डाइजेस्टिव फायर) मजबूत होने लगती है. इसलिए तिल, गुड़, घी और गर्म तासीर वाले भोजन का चलन बना तिल-गुड़ केवल मिठास नहीं, बल्कि शरीर में ऊष्मा, ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का प्राकृतिक तरीका है.

8.धार्मिकता से आगे की सोच

धार्मिकता से आगे की सोच
8

मकर संक्रांति को पुण्यकाल कहा गया. और यही वजह थी कि भीष्म पितामह का उत्तरायण में देह त्याग था. पुण्यकाल के चलते ही इस दिन गंगा स्नान की परंपरा, सूर्य उपासना की जाती है. सूर्य की किरणों के बीच से जब जल शरीर पर पड़ता है तो उसके केवल शारीरिक ही नहीं मानसिक लाभ भी मिलते हैं.

9.जब सूर्य दिशा बदल सकता है, तो हम क्यों नहीं?

जब सूर्य दिशा बदल सकता है, तो हम क्यों नहीं?
9

आज जब हमारी दिनचर्या मौसम से कट चुकी है, मकर संक्रांति हमें याद दिलाती है कि:
शरीर प्रकृति के नियमों से जुड़ा है.मौसम बदलने पर जीवनशैली भी बदलनी चाहिए. ऊर्जा, भोजन और आदतों को रीसेट करना ही असली पर्व है. मकर संक्रांति सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि यह संदेश है कि जब सूर्य दिशा बदल सकता है, तो हम क्यों नहीं?

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिखावे पर नहीं, वफादारी पर करते हैं भरोसा
Numerology: प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिखावे पर नहीं, वफादारी पर करते हैं भरोसा
दुनिया की 5 सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी, जानें किस नंबर पर आती है भारत की इसरो?
दुनिया की 5 सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी, जानें किस नंबर पर आती है भारत की इसरो?
मकर संक्रांति ही क्यों बन गई ‘महासंक्रांति’? हर महीने सूर्य बदलता है राशि तब क्यों नहीं होती संक्रांति
मकर संक्रांति ही क्यों बन गई ‘महासंक्रांति’? हर महीने सूर्य बदलता है राशि तब क्यों नहीं होती संक्रांति
Makar Sankranti: सफेद या काला कौन तिल होता है शुभ, पूजा में कब-किस रंग के तिल को माना गया है शक्तिशाली
सफेद या काला कौन तिल होता है शुभ, पूजा में कब-किस रंग के तिल को माना गया है शक्तिशाली
Makar Sankranti Wishes: 'कट न पाए आपकी पतंग, बढ़ता रहे जोश और उमंग..'मकर संक्रांति पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश
Makar Sankranti Wishes: 'कट न पाए आपकी पतंग, बढ़ता रहे जोश और उमंग..'मकर संक्रांति पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope: ईमानदार और अट्रैक्टिव होते हैं इन राशियों के लोग, जीवन में कभी नहीं होती प्यार की कमी
Horoscope: ईमानदार और अट्रैक्टिव होते हैं इन राशियों के लोग, जीवन में कभी नहीं होती प्यार की कमी
Numerology: इन 5 मूलांकों में जन्मे लोग पॉकेट में रख लें ये 1 चीज, करियर और पैसों में मिलेगी जबरदस्त ग्रोथ
इन 5 मूलांकों में जन्मे लोग पॉकेट में रख लें ये 1 चीज, करियर और पैसों में मिलेगी जबरदस्त ग्रोथ
प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?
प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?
Importance Of Number 108: जाप मामला में क्यों होते है 108 दानें, जानें इसकी वजह और हिंदू धर्म में इस संख्या का महत्व
जाप मामला में क्यों होते है 108 दानें, जानें इसकी वजह और हिंदू धर्म में इस संख्या का महत्व
Hanuman Chalisa: हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको नहीं मिल रहा लाभ, जानिए इसकी वजह और चालीसा पाठ के नियम
हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको नहीं मिल रहा लाभ, जानिए इसकी वजह और चालीसा पाठ के नियम
MORE
Advertisement