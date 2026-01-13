मकर संक्रांति ही क्यों बन गई ‘महासंक्रांति’? हर महीने सूर्य बदलता है राशि तब क्यों नहीं होती संक्रांति

5 . क्यों सिर्फ मकर संक्रांति ही खास बनी?

5

अब सबसे मुख्य सवाल ये है कि आखिर क्यों केवल मकर संक्रांति ही खास है तो इसके पीछे वजह ये है कि बाकि संक्रांति पर सूर्य केवल राशि परिवर्तन करता है न कि दिशा या अपनी चाल को मोड़ता है, लेकिन मकर संक्रांति एक दिशात्मक बदलाव है. यह वह मोड़ है जहां ठंड का चरम बीतने लगता है और सूर्य की ऊष्मा धरती तक अधिक प्रभावी रूप से पहुंचने लगती है.

