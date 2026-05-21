Garuda Puran: सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं किया जाता अंतिम संस्कार? गरुड़ पुराण में बताई गई है इसकी असली वजह

धर्म
Nitin Sharma | May 21, 2026, 05:46 PM IST
1.गरुड़ पुराण से जानें इसकी वजह
मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार विधि विधान से क्यों किया जाता है. रात के समय अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया जाता और ऐसा न करने से क्या होता है. यह सब बातें हिंदू धर्म के महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण में विस्तार से बताई गई हैं. आइए जानते हैं.
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2.सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं किया जाता अंतिम संस्कार
बहुत से लोग सोचते हैं कि आखिर हिंदू धर्म में सूरज ढलने के बाद अंतिम संस्कार यानी दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता है. इसकी जगह सूर्य निकलने तक शव को सुरक्षित रखा जाता है. इसके बाद ही शव का दाह संस्कार किया जाता है. गरुड़ पुराण की मानें तो सूर्यास्त के बाद यमलोक के द्वार खुल जाते हैं. रात के समय असुर, पिशाच से लेकर नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं. ऐसे में सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार करने पर जीवात्मा को परलोक जाते है कष्टों का सामना करना पड़ता है. उन्हें दानव, पिशाच की योनियों में जन्म लेना पड़ता है.
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3.अगले जन्म में भी लगता है दोष
मान्यता है कि सूर्योदय के बाद अंतिम संस्कार और दाह संस्कार विधि विधान से न करने पर मृतक की आत्मा को शांति नहीं मिलती. वहीं अगले जन्म में व्यक्ति को किसी न किसी शारीरिक और मानसिक दोष व विकलांगता का शिकार होना पड़ता है.
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4.सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार से लगता है दोष
सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार करने और शव को अग्नि देना बेहद अशुभ माना जाता है. मान्यता है कि ऐसा करने से अंतिम संस्कार में शामिल लोगों को भी दोष लगता है. उन्हें जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
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5.पंचतत्वों से बना होता है शरीर
शास्त्रों के अनुसार, व्यक्ति का शरीर पांच तत्व जल, धरती, अग्नि, आकाश और वायु से मिलकर बना है. मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार पूर्ण होने पर यह शरीर इन पंचतत्वों में ही विलीन हो जाता है, जिसके बाद आत्मा एक नये शरीर में प्रवेश के लिए तैयार हो जाती है. वहीं अंतिम संस्कार नहीं होने पर व्यक्ति की आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाती. यह इन्हीं के इर्द गिर्द भटकती रहती है, जिसके चलते आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती.
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डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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