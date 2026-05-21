Garuda Puran: सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं किया जाता अंतिम संस्कार? गरुड़ पुराण में बताई गई है इसकी असली वजह

5 . पंचतत्वों से बना होता है शरीर

5

शास्त्रों के अनुसार, व्यक्ति का शरीर पांच तत्व जल, धरती, अग्नि, आकाश और वायु से मिलकर बना है. मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार पूर्ण होने पर यह शरीर इन पंचतत्वों में ही विलीन हो जाता है, जिसके बाद आत्मा एक नये शरीर में प्रवेश के लिए तैयार हो जाती है. वहीं अंतिम संस्कार नहीं होने पर व्यक्ति की आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाती. यह इन्हीं के इर्द गिर्द भटकती रहती है, जिसके चलते आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से